韓国発ヴィーガンビューティブランド『CHASIN′ RABBITS（チェイシンラビッツ）』株式会社フードコスメが総代理店として契約を締結。カバークリーム２種を全国のロフトにて発売

株式会社ＩＫホールディングス

株式会社ＩＫホールディングス（本社：愛知県名古屋市 代表取締役：長野庄吾）の100%子会社、株式会社フードコスメ（所在地：東京都中央区 代表取締役：飯田悠起）は、韓国発のビーガンビューティブランド『CHASIN' RABBITS（チェイシンラビッツ）』と日本国内総代理店契約を新たに締結しました。

今回の契約により、フードコスメは日本のバラエティショップを中心に、『CHASIN' RABBITS』の販売を強化してまいります。

つきましては「オールアバウトグロウカバークリーム」と「オールアバウトブラーパープルカバークリーム」を2026年4月18日(土)より順次全国のロフト店舗及びネットストアにて先行発売いたします。

※店舗によってお取り扱い状況が異なる場合がございます。

『Chasin' Rabbits（チェイシンラビッツ）』とは

「Chase the Better」をコンセプトに、機能性・楽しさ・サステナビリティを兼ね備えたK-Beautyブランドです。

ポップで親しみやすい世界観を大切にしながら、地球に生きる人・動物・環境すべてにとってより良い暮らしを目指しています。ヴィーガン処方や動物実験を行わない開発、環境に配慮したパッケージなど、サステナブルなものづくりに取り組んでいます。

ブランドの価値観は「PEACE・LOVE・GROOVE」

多様性を尊重する「PEACE」、地球環境に配慮しヴィーガンの理念に基づいたものづくりを実践する「LOVE」、そしてクリエイティブな発想でユニークかつエネルギッシュなビューティを提案する「GROOVE」。

これら3つの価値観を軸に、自由でポジティブなビューティカルチャーを発信しています。

ファンデフリー革命！素肌っぽカバークリーム

「自然にカバー」か、「明るく補正」か。

なりたい肌印象に合わせて選べる、ファンデフリー発想のカバークリーム。

- ファンデの代わりにも化粧下地にも- 素肌のように軽く、長時間快適- 人塗りでトーン・キメ・肌印象UP- SPF50+ PA++++で日中の視界線もカバー

ナチュラル仕上がり派におすすめ！

オールアバウトグロウカバークリーム 35mL \2,190(税込)

自然なツヤを与えるグロウタイプ アイボリーカラーでしっかりカバー

まるで素肌のように軽い使用感でありながら、ひと塗りでトーン・キメを整え、

ファンデフリー美肌を実現します。

毛穴カバー重視派におすすめ！

オールアバウトブラーパープルカバークリーム 35mL \2,190(税込)

ふんわり仕上がるマットタイプ パープル→アイボリーカラーに変化！

気になる毛穴や凹凸をカバーしながら、ふんわりナチュラルなマット肌に仕上げる

トーンアップクリーム。パープルカラーがナチュラルなアイボリーカラーに変化し、色白肌

に整えます。

発売場所：全国のロフト店舗及びロフトネットストアにて先行発売（一部店舗を除く）

※順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況が異なる場合がございます。



先行発売日： 2026年4月18日(土)より順次発売

ファンつくり」を理念に、直営店舗の運営やバラエティショップへの卸等様々な販路で韓国コスメ/K-Beautyを流通しています。

会社概要

・社名：株式会社フードコスメ

・代表取締役：飯田 悠起（いいだ ゆうき）

・住所：〒104-0061 東京都中央区銀座1-7-3 京橋三菱ビル 7F

・設立：2009年6月1日

・資本金：4,500万円

・従業員：40名（2025年12月現在）

・事業内容：SKINFOOD化粧品の販売（SKINFOOD日本総代理店）、

hince化粧品の販売（日本代理店）、AROMATICA化粧品の販売（AROMATICA日本総代理店）、klairs化粧品の販売（klairs日本総代理店）、BRAYE化粧品の販売（BRAYE日本総代理店）、PINKWONDER化粧品の販売（PINKWONDER日本総代理店）、CHASIN'RABBITS化粧品の販売（CHASIN'RABBITS日本総代理店）

IKグループ取り扱いブランド

＜プレスリリースに関するお問い合わせ先＞

株式会社フードコスメ 広報事務局

MAIL： koho@foodcosme.jp

＜商品・サービスに関するお客様お問い合せ窓口＞

TEL : 0800-080-2102

MAIL：info@foodcosme.jp