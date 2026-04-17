「NBA HOUSE Japan 2026 Presented by Prime」にてバスケットボールをテーマにしたクロスメディアプロジェクト「ZERO RISE」のスペシャルステージを開催！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、4月26日(日)に東京 お台場 Tokyo Bay Circuitにて開催の「NBA HOUSE Japan 2026 Presented by Prime」にて「ZERO RISE」キャスト＆スタッフによるスペシャルトークステージを実施することを発表いたしました。

報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。

ブシロード発の「バスケットボール」をテーマにしたクロスメディアプロジェクト「ZERO RISE」は、4月26日(日)にCITY CIRCUIT TOKYO BAYにて開催のNBA公式イベント「NBA HOUSE Japan 2026 Presented by Prime」にてZERO RISEキャスト＆スタッフによるスペシャルトークステージを実施することを発表いたしました。

「ZERO RISE」スペシャルステージ in NBA HOUSE Japan 2026 Presented by Prime概要

【開催日時】

2026年4月26日(日) 11:55(ステージ時間は約30分間を予定しております。)

※ステージ開始時間および終了時間は、当日のイベント進行状況により前後する場合がございます。

【場所】

CITY CIRCUIT TOKYO BAY

『NBA HOUSE Japan 2026 Presented by Prime』会場内ステージ

（東京都江東区青海1丁目3-12）

会場アクセス：https://city-circuit.com/

【出演者】

笹森裕貴（マドカ役／UNFIXXX）

川上将大（バリスタ役／BLACKSPOT）

大張高己（ZERO RISE統括プロデューサー）

半田圭史（ZERO RISEバスケ指導コーチ）

【観覧料】

無料

ただし本ステージの観覧席に優先入場できる整理券の抽選配布を後述の方法にて行います。

※「NBA HOUSE Japan 2026 Presented by Prime」イベントへのご入場には別途入場チケット(無償)を事前に発行する必要がございます。

入場チケットの詳細は以下イベント公式サイトをご確認ください。

「NBA HOUSE Japan 2026 Presented by Prime」公式サイト：https://www.nba.com/NBAHouseJapan

【ステージ観覧について】

『「ZERO RISE」スペシャルステージ in NBA HOUSE Japan 2026 Presented by Prime』のステージ観覧席に優先入場できる整理券の抽選配布を以下方法にて受付いたします。

※一部後方席については整理券不要でご観覧いただける席もご用意予定です。

ただし、混雑状況によって入場制限を行わせていただく場合がございます。

受付URL：https://livepocket.jp/e/7647j

※ご応募にはLive Pocketの会員登録(無料)が必要です

応募期間

2026年4月22日(水)23:59まで

当選発表

2026年4月24日(金)中を予定

※当落発表はLive Pocketよりメールにてご連絡いたします。

<イベント注意事項>

・当日観覧席については入場前に身分証確認を行わせていただきます。

・整理券の転売は禁止となります。

・整列開始はステージ開始の30分前を予定しております。整列開始時間前に付近での滞留はお控えください。

・出演者は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

その他イベント注意事項はZERO RISE公式サイトイベントページをご確認ください。

◤ZERO RISEとは◢

舞台化＆TVアニメ化決定！

落ちこぼれたち×バスケットボール

ブシロードが送るクロスメディアプロジェクト

貧困格差が広がり、清廉潔白な人生が求められ、弱肉強食が激しい超競争社会。

その中で足掻き、踠きながら、彼らは■■■■■を取り戻せるのかーー

キャラクターPV：https://youtu.be/qydYN1qgKBQ

舞台『ZERO RISE』5月２日(土)～５月17日(日)に飛行船シアターにて上演！

5月2日(土)～５月17日(日)に飛行船シアターにて舞台『ZERO RISE』が上演。

3月27日(金)よりチケット一般発売も実施中。ぜひ、劇場で、物語の幕開けを一緒に目撃してください！

舞台『ZERO RISE』概要

公演期間：2026年5月2日(土)～17日(日)(全20公演)

会場：飛行船シアター

チケット詳細はこちら：https://zerorise-pj.com/stage-event/1

舞台『ZERO RISE』あらすじ

弱肉強食の競争社会。

特にスポーツにおいては清廉潔白な勝者であることが求められ、失敗は許されない。

かつて将来を嘱望された中学バスケ界のスター・マドカは、とある試合での "事故"をきっかけにすべてを失い、表舞台から姿を消す。

そんなマドカに訪れた転機、『ZERO RISE』。

勝者は表舞台へもう一度這い上がる権利が与えられる、裏のストリートバスケリーグ。

しかし、新宿、池袋、渋谷から強力なライバル達が立ちはだかる。

【キャスト】

UNFIXXX

マドカ（黒昏 円）：笹森 裕貴

ダテ（天盾 鋼）：福井 巴也

マーリン（真鈴堂 司咲）：大友 海

KINGS+HOOT

ブリンク（菅原 橙輝）：石橋 弘毅

ミラクル（田村 景虎）：佐藤 たかみち

サンシャイン（丹羽 晴光）：平賀 勇成

RumbleWing[s]

ヨーク（飛雷 翼）：田原 廉

ウジン（仁内 右一郎）：真野 拓実

サジン（仁内 一左）：前嶋 曜

BLACKSPOT

バリスタ（破裏 毅士）：川上 将大

UNKNOWN A：suit actor 滝山 翔太

UNKNOWN B：suit actor 優志

OTHER

ジゲン（次元 隼人）：君沢 ユウキ

ENSEMBLE

佐藤 誠一

島本 隆

高橋 陸人

篠田 大樹

寒川 祥吾

坂本 和基

【スタッフ】

企画・原作：ブシロード

脚本：松多 壱岱（ILCA）

演出：毛利 亘宏

※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)ZERO RISE project.