「VTUBER EXPO 2026」にKizuna AI Inc.、ばあちゃる参加決定！優先入場チケットの販売も！

株式会社VEXZ

VTUBER EXPO実行委員会（幹事：株式会社VEXZ）は、2026年5月3日（日）～4日（月・祝）に東京・ベルサール秋葉原にて開催する世界初・世界最大級（※自社調べ）の体験型博覧会「VTUBER EXPO 2026」に関する最新情報を公開いたします。

■ 世界初のバーチャルYouTuber「キズナアイ」を運営するKizuna AI Inc.、世界初!?の男性VTuber「ばあちゃる」参加決定！

VTuberカルチャーを牽引してきた「キズナアイ」を運営する、Kizuna AI Inc. の参加が決定し、特設ブースの設置が決定しました。さらに、5月3日には「ばあちゃる」がステージイベントの司会として出演が決定。他にも多くのVTuberたちが駆けつけ、VTuberにフォーカスを当てたEXPOにふさわしい、圧倒的な熱量で秋葉原の会場を盛り上げます。今後の情報解禁にご期待ください。

世界初のバーチャルYouTuber「キズナアイ」を運営するKizuna AI Inc.、世界初!?の男性VTuber「ばあちゃる」参加決定！

■ VTuberに「なれる」「話せる」「遊べる」最先端の体験コーナー！

最新のVTuber文化を肌で感じられる多彩な体験ブースの情報を一部解禁いたします。 本イベントには多くの最新技術を持つ企業の参画が決定しています。

- VEXZブース：数々のライブを手掛けてきたVEXZが送る、最新のバーチャルライブの制作体験ができるコーナー。バーチャルライブステージを舞台に、スイッチングや演出の操作体験が可能です。- Live2Dブース：VTuber体験しよう！ニジマライブ！「nizima LIVE(ニジマ ライブ)」は、株式会社Live2Dが公式に開発・提供する、高精度なトラッキングアプリです。 WebカメラやiPhoneを使用して、Live2Dモデルを表情に合わせてリアルタイムに動かすことができます。初心者からプロまで、VTuber活動や動画配信に最適なツールでの体験ができます。- Avvyブース：「VTuberになってみたい」を、スマホ1つで叶えるアプリ。1,000万通り以上の組み合わせで自分だけの2Dアバターを作成、そのまま配信デビューもできます。ブースでは、自分で作ったアバターが表情に合わせて動き出す「VTuberになる」体験ができます。- SPICEブース： マーカレスモーキャプチャ「Movin」の体験コーナー。スーツなどに着替えることなく、全身のモーションキャプチャをして、VTuberになることができます。さらに「バーチャルホビーフェス」とのコラボにより、「HJモデラーズ」発オリジナルロボ「ヴァルライン」になることができます。他にも選べるアバターがあるかも…？- VTuberとおしゃべりコーナー by HIKKYブース：モニターの前に立つと手で触れると脳が錯覚するほど立体に飛び出たアバターとコミュニケーションすることができるバーチャル接客・コミュニケーションソリューションです。VTuberなどバーチャルで活動するタレント・キャラクター目線では、仮想空間を自由に動き、物を持ったり、ポーズをしたりしながら現実空間の人とリアルタイムコミュニケーションが可能です。また、リアル空間の人々目線では、タレント・キャラクターが現実空間に飛び出て目の前にいるかのようにおしゃべりできる新しい体験を提供します。- ミクチャ、ときめきVRブース：“VTuberが夢への一歩を踏み出せる”国内累計1,800万ユーザー超を誇る国内最大級のライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」と、“VTuberとガチ恋距離体験”2人きりのバーチャルデートを実現する「ときめきVR」を体験できます。- vortexブース： ProjectBLUEが運営するバーチャルライブ空間「vortex」を体験できるブース。ライブを演出するオペレーター体験ができるほか、観客側として投げ銭に連動した演出が飛び出すvortexならではのインタラクティブな投げ銭体験にも参加できます。



■ バーチャルマーケット（Vket）との連動施策登場！

HIKKYが主催するバーチャルマーケット（Vket）のリアル会場（VketReal）で展開される、仮想空間と現実空間をつないで、VTuberなどのキャラクターが飛び出ておしゃべりできる「イマーシブストア」がEXPOに出張参戦します。

■ 人気漫画『神血の救世主』コラボステージの開催が決定！

0.5秒に1回読まれている タテ読み漫画の最高傑作『神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～』とVTUBER EXPOのコラボが決定。会場特設ステージにて、公式コスプレイヤーのはるいぬさんと、人気ヒロイン・サーヤの姿でVTuber活動を行う担当編集の、ナンバーナイン・遠藤寛之氏 が登壇決定！



■ 特典付き優先入場チケット販売決定！

確実に楽しむなら必携！特典付き「優先入場チケット」の販売が決定しました。 本イベントの入場は基本無料ですが、当日の混雑を鑑み、より快適にイベントをお楽しみいただくために「入場時間帯指定制の優先入場チケット」の販売を開始いたします。 本チケットには、特典として「優先入場パス（プライオリティパス）」と「リストバンド」が付属します。指定された1時間の枠内であれば、優先的にスムーズな入場が可能となります。各枠の販売数には限りがございますので、ぜひお早めにお求めください。

販売開始時間：2026年4月18日（土）12：00

販売サイト：https://livepocket.jp/e/vtuber-expo2026(https://livepocket.jp/e/vtuber-expo2026)



■ 会場限定物販実施決定！

会場内には、本EXPOでしか手に入らないオリジナルグッズを多数揃えた物販エリアが登場します。 本イベントへの参加VTuberの撮り下ろし3Dビジュアルを使用したアクリルスタンドやアクリルキーホルダーのほか、ハート型缶バッジガチャをご用意。また、新作カードゲーム「NEXUS」のプラスチックパートナーカードや、EXPO限定のTシャツ、パスケース、モバイルバッテリーなど、日常使いからイベント参加まで幅広く使えるアイテムをラインナップしています。



■ 今後も怒涛の情報発信を予定！公式サイトや各SNSをフォローしてお待ちください！

謎の特大プロジェクト・・・!?

本博覧会では、今後も開催に向けて魅力的な情報を順次公開してまいります 。

- 豪華出展者情報：大人気VTuberから期待の新星まで、出展者を順次解禁！- ステージプログラム：当日イベントステージで実施される様々な企画を順次公開していきます！- 様々なコラボレーション：VTuber×タレント、アニメ、ゲーム、漫画など幅広いコラボレーションを実施予定！VTUBER EXPOならではの企画にご期待ください！

■ 開催概要

名称：VTUBER EXPO 2026

日程：2026年5月3日（日）、5月4日（月・祝）

時間：11:00～17:30

会場：ベルサール秋葉原 1F（東京都千代田区外神田3-12-8）

入場料：基本無料（特典付き優先入場券別売り）

※当日、入場管理アプリを使用してご入場いただきます

主催：VTUBER EXPO 2026 実行委員会

幹事：株式会社VEXZ

公式サイト：https://www.vtuber-expo.com/

公式X：https://x.com/VTUBEREXPO_JP

特典付き優先入場券：https://livepocket.jp/e/vtuber-expo2026

※混雑緩和のため、一部有料の特典付き優先入場券の販売を実施しています

■ 主催：VTUBER EXPO 2026 実行委員会について

バーチャルエンタテインメント業界の普及と発展を目指し、業界初の試みである「VTUBER EXPO」を実行するために組織されました。幹事社である株式会社VEXZ（旧：バーチャル・エイベックス）は、7年間にわたるVTuberの運用実績に加え、「Life Like a Live!」や「Virtual Music Award」といった大規模フェスの制作ノウハウやコミュニティ、多岐にわたる制作経験を持ちます。これらの知見を活かし、「VTUBER EXPO」でVTuberの新たな可能性を切り拓いて参ります。

【参画・協賛に関するお問い合わせ】

現在、ご協賛企業様を若干枠募集しております。 ぜひこのVTUBER EXPOへの参加をご検討ください。

VTUBER EXPO 2026 実行委員会 事務局 メールアドレス：contact@vtuber-expo.com

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

お問い合わせ窓口：https://www.vtuber-expo.com/

VTUBER EXPO 2026 実行委員会

広報担当公式X（旧Twitter）DM：https://x.com/VTUBEREXPO_JP