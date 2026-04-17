かわいさにトキメキ！カファレルのコレクター心をくすぐる人気のデザイン缶の特別セット「缶CANコレクション」を限定数で販売

株式会社山本商店

2026年4月17日

イタリア・トリノ発の老舗チョコレートブランド「Caffarel（カファレル）」の日本での総輸入代理店業務及び製造・小売事業を展開する株式会社山本商店（本社：神戸市中央区 取締役社長：名取至）は、コレクションにぴったりな歴代の限定デザイン缶（缶のみ）と袋入りチョコレート、オンラインショップスタッフセレクトの商品（現在販売中の商品・缶入りチョコレート）のセット商品を2026年4月17日（金）より数量限定で販売いたします。



本企画は欲しかったけれど買いそびれた、そんなカファレルファンへ貴重なカファレルデザイン缶を手にしていただきたいという思いから企画いたしました。

コレクターがいるほど人気のカファレル歴代のデザイン缶（缶のみ）を3種類から5種類、袋入りチョコレート、そしてスタッフセレクトのデザイン缶（缶入りチョコレート）を合わせた特別なセット商品です。チョコレートを食べた後のデザイン缶はちょっとした雑貨や文房具などの収納にご利用ください。スタッフセレクトの商品は各セットで異なります。何が届くかはお楽しみ。ぜひこの貴重な機会にカファレルデザイン缶の世界をお楽しみください。

■概要

販売期間：2026年4月17日(金)17：00～

販売店舗：カファレルオンラインショップ(https://www.caffarel.co.jp)

■商品ラインナップ

商品名：缶CANコレクションNO.１

価格：5,400円(税込)

内容：カファレル コレクション缶（缶のみ） 3点

ラブジャンドゥーヤ 20粒

スタッフセレクトの商品 （2026年4月現在販売中商品・缶入りチョコレート） 1点

詳細：過去のデザイン缶を3缶（缶のみ）と、ラブジャンドゥーヤチョコレート20粒と

オンラインショップスタッフセレクトの商品（2026年4月現在販売中商品・缶入り

チョコレート）1点をセットしました。

クラシックなデザインが可愛い缶の中にはチョコレートを入れても、ちょっとした小物を入れて

も。飾るだけでもおしゃれな商品です。缶好きの方へのプレゼントにも、自分へのご褒美にも。

※写真はイメージです

商品名：缶CANコレクションNO.２

価格：5,400円(税込)

内容：カファレル コレクション缶（缶のみ） 3点

ジャンドゥーヤビター 20粒

スタッフセレクトの商品 （2026年4月現在販売中商品・缶入りチョコレート） 1点

詳細：過去のデザイン缶（缶のみ）を3缶と、ジャンドゥーヤビターとオンラインショップスタッフ

セレクトの商品（2026年4月現在販売中商品・チョコレート入り）をセットしました。

ねこやうさぎのイラストが可愛い缶の中にはチョコレートを入れても、ちょっとした小物を入れ

ても。飾るだけでもお洒落なセット商品です。缶好きの方へのプレゼントにも、自分へのご褒美

にも。

※写真はイメージです

商品名：缶CANコレクションNO.3

価格：5,400円(税込)

内容：カファレル コレクション缶（缶のみ） 3点

ピエモンテクリーム 10粒

スタッフセレクトの商品（2026年4月現在販売中商品・缶入りチョコレート） 1点

詳細：過去のデザイン缶（缶のみ）を3缶と、ピエモンテクリーム10粒とオンラインショップスタッフ

セレクトの商品（2026年4月現在販売中商品・チョコレート入り）セットしました。

レトロなデザイン缶の中にはチョコレートを入れても、ちょっとした小物を入れても。飾る

だけでも可愛いセット商品です。缶好きの方へのプレゼントにも、自分へのご褒美にも。

※写真はイメージです

商品名：ねこ好き Happyセット

価格：6,480円(税込)

内容：カファレル コレクション缶（缶のみ） 5点

ねこのホイルチョコ 10粒

スタッフセレクトの商品（2026年4月現在販売中商品・缶入りチョコレート） 1点

詳細：過去のデザイン缶の中でも厳選したねこデザイン缶（缶のみ）５缶と、ねこのホイル

チョコレート10粒、オンラインショップスタッフセレクトの商品（2026年4月現在販売中商品・

缶入りチョコレート）をセットしました。

ご自分へのご褒美はもちろん、ねこ好きの方へのギフトとしてもおすすめです。

※写真はイメージです

■カファレルについて

1826年創業のイタリア・トリノ発老舗チョコレートブランド。2026年に200周年を迎えます。

焙煎したヘーゼルナッツのペーストとカカオを配合した「ジャンドゥーヤチョコレート」を発明し、

世の中に広めました。以降、世界中で愛され続けています。

公式オンラインショップ： https://www.caffarel.co.jp/

公式インスタグラム： https://www.instagram.com/caffarel_hy/

■ジャンドゥーヤについて

1865年、ナポレオン戦争によるカカオ不足の中で、人々は地元ピエモンテ産のヘーゼルナッツに着目。不足するカカオを補い、風味とコクを引き出すために生まれたのが、ヘーゼルナッツペーストをカカオに練り込んだ「ジャンドゥーヤ」です。2025年、その誕生から160周年を迎えました。

■会社概要

商号 ： 株式会社山本商店

取締役社長： 名取 至

所在地 ： 〒650-0034 神戸市中央区京町79 日本ビルヂング902

創業 ： 明治44年

事業内容 ： 輸出入業、 国内卸売業、 小売業、 洋菓子製造販売

資本金 ： 4,000万円