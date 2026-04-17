縦型ショートドラマ『センチメンタル・ラブ』｜「彼女は死んでいる」--感情なきアンドロイドが、心を閉ざした女性に灯す“再生の愛”。アプリ「POPCORN」にて配信開始

株式会社GOKKO『センチメンタル・ラブ』キービジュアル

2026年4月17日（金）より、株式会社GOKKOは、縦型ショートドラマ『センチメンタル・ラブ』を、縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」にて配信開始します。

本作は、感情を持たないはずのアンドロイドと、人間に絶望した女性の出会いを通して、“心を与えるとは何か”を問いかける、SF×ヒューマンドラマ作品です。

「彼女は死んでいる」--そう告げる男は、人ではなかった。完璧な優しさは、救いか、それとも--。

奪われたはずの日常の中で、止まっていた感情がふたたび動き出すとき、人は何を取り戻すのか。

◼︎あらすじ｜“心を持たない存在”に、心を灯された女

センチメンタル・ラブ :https://popcorn-drama.go.link/story?storyId=84&episode=1

「彼女は死んでいる」--そう語る男の正体は、感情を持たないはずのアンドロイド。

人間関係に傷つき、心を閉ざした女性（演：岩波詩織（いわなみ・しおり））の前に現れた彼（演：渡辺大貴（わたなべ・だいき））は、完璧な優しさで彼女の日常を満たしていく。仕事さえも代わりにこなし、彼女は次第に社会との接点を失っていくが、その穏やかな日々の中で、自分の存在意義を見失っていく。

すべてを奪われたようでいて、確かに救われてもいる--その矛盾。

やがて彼のささやかな行動が、彼女の止まっていた感情をふたたび揺り動かす。

これは、“心を持たない存在”に心を与えられた一人の女性が、再び生きる意味を見つけていく物語。

人間より優しい”機械”に救われたとき、私たちは--本当の意味で生きていると言えるのだろうか。

◼︎見どころ

1. 「彼女は死んでいる」--衝撃の一言から始まる、SF×ヒューマンラブストーリー

感情を持たないアンドロイドが、人間に絶望した女性へ向ける”完璧な優しさ”。 SF設定でありながら、描かれるのは極めて生身の感情。“愛とは何か”を静かに突きつける新感覚の縦型ドラマです。

2. 救いと喪失が同居する、矛盾だらけの「幸福」

すべてを与えられ、すべてを奪われていく主人公。 心地よさの中で少しずつ存在意義を失っていく描写が、現代社会で生きる私たちにも痛いほど刺さります。

3. 全3話完結だからこそ味わえる、濃密な感情の振り幅

出会い、依存、再生--3話という短尺の中に、人間ドラマの起伏を凝縮。 1話ごとに揺れ動く感情の機微を、岩波詩織の繊細な芝居と渡辺大貴の無機質な存在感が引き立てます。

◼︎メインキャスト

岩波詩織『センチメンタル・ラブ』より

◼︎岩波詩織

人間関係に深く傷つき、心を閉ざして生きる女性。 アンドロイドの男との出会いをきっかけに、奪われながら救われるという矛盾の中で、忘れていた感情を取り戻していく。

代表作：『君に捧げる男前』『次のあなたを愛します』『TOKYO INSIDER』ほか

◼︎渡辺大貴

「彼女は死んでいる」と告げる、感情を持たないはずのアンドロイド。 完璧な優しさで彼女の日常を満たす一方、その存在そのものが彼女から何かを奪い続けていく。

代表作：『ごくせん』『理想の息子』『シンデレラ・コンプレックス』『満タサレズ、止メラレズ』『月明かりに君は誓った』ほか

◼︎作品概要

渡辺大貴『センチメンタル・ラブ』より- 作品名：『センチメンタル・ラブ』- ジャンル：縦型ショートドラマ／SF×ヒューマンドラマ／恋愛- 話数：全3話- 制作年：2024年- 監督：後藤光輝- 脚本：後藤光輝- 制作会社：株式会社GOKKO

■縦型ショートドラマアプリPOPCORN

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“あなたのスキマに、感動を。”をコンセプトに、次世代を担う新進気鋭クリエイターたちによる “濃密なエンタメ”を提供するプラットフォーム。1話1分半～3分程度、冒頭数話を無料視聴とし、その後都度課金にて作品をリリース。世代問わず反響を得てきたGOKKOならではの独自ノウハウを存分に活かし、恋愛・インモラル・青春・コメディなど、ジャンル問わずクリエイターの個性が輝く作品を展開中。

アプリのダウンロードはコチラから

https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz(https://apps.apple.com/app/id6553988313?mt=8)

・仕様：iOS版、Android版

・料金：無料DL ※アプリ内課金あり

・動作環境予定：iOS17以降 Android12以降

■株式会社GOKKOとは

アプリをダウンロードして視聴する :https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhzGOKKOロゴ

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。

次世代エンターテイメントリーダーが集まるクリエイティブカンパニー。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」。2021年5月に6人で結成し、2022年に株式会社GOKKOを設立。企画から脚本、撮影、編集、投稿、マーケティングまでを一気通貫・ワンチームで行う世界水準の制作体制を取り入れ、これまで制作・投稿した動画は4,000本。累計再生数は120億回（2026年2月時点）&SNSでの総フォロワー数600万人*を突破。再生数、フォロー数、いいね数においてショートドラマカテゴリーの中で日本No.1を誇る“これからの時代のドラマ表現のあり方”を世の中に提示し続けるクリエイター集団。

*共同アカウントを含む

■会社概要

GOKKOスタジオ

所在地：東京都

代表者：共同代表 代表取締役 田中聡、 代表取締役 多田智

♧ コーポレートサイト：https://gokkoclub.jp/

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