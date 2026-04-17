二人が描く、楽園を巡る旅へ--「楽園」澁田大輔、岩瀬俊一の2名による展示。

株式会社ヘラルボニー

HERALBONY LABORATORY GINZA Gallery（東京都中央区銀座）では、2026年4月24日（金）から6月8日（月）まで、作家・澁田大輔（しぶた だいすけ）、岩瀬俊一（いわせ しゅんいち）の2名による展示「楽園」を開催いたします。

私たちは「想像」という力で、ありふれた景色に物語を見出し、何気ない出来事に意味を与え、誰かを思いやることができます。想像力を育むことは、私たちが心豊かに生きることや、より優しい社会をつくる足掛かりとなるのではないでしょうか。

本展では、動物たちの姿を観察し、対象を慈しむ自身の眼差しをも色鮮やかに投影する澁田大輔と、無数の細やかな線を重ねながら、自身の内に立ち上がるイメージを繊細かつダイナミックな構成で展開する岩瀬俊一の2名の作家を紹介いたします。

それぞれの視点から紡がれた二つの世界に触れるとき、私たちはどのような物語を思い描くのでしょうか。広がる想像をお楽しみください。

会期中は作家在廊イベントを開催予定です。ぜひご参加ください。

■展示概要

「楽園」

HERALBONY LABORATORY GINZA Gallery

会期：2026年4月24日（金）～6月8日（月）

場所：HERALBONY LABORATORY GINZA Gallery(https://heralbony.com/pages/hlg)（東京都中央区銀座2丁目5－16銀冨ビル1F）

営業時間：11:00-19:00

定休日：火曜日（祝日の場合、翌日）※ストアは無休で営業

臨時休館：5月7日（木）※ストアは通常営業

■展示作家

澁田 大輔（和歌山県）

1995年生まれ。和歌山県在住。

動物が好きで、水族館や動物園に行って、インスピレーションを受けている。頭の中で思い描く世界を下描きなしで、思いのまま自由に描くことで生き生きとした作品に仕上がる。

HERALBONY Art Prize 2024 トヨタ自動車賞受賞

岩瀬 俊一（やまなみ工房 / 滋賀県）

1973生まれ、滋賀県在住。

2008年から『やまなみ工房』に在籍。ペンを用いて人物や動物等、モチーフが決まると彼独自の視点で余白を余すことなく、紙面全てにゆっくりと描きこんでいく。彼の内向的で真面目な性格が作品にも反映され描く線の一つひとつがとても丁寧で、まるで細い糸が絡み合っているかのように繊細に描かれる。日常では、ほとんど言葉も発することなく意見を求めても、顔を赤らめながら、か細い声で一言口にする程度しかない彼の作品からは、内に秘めた思い全てが放出され、訴えかける力強さに満ち溢れている。

HERALBONY Art Prize 2024 JR東日本賞受賞

■展示作品一部ご紹介

澁田 大輔《 ぼくはどこだ？ 》画材｜油性色鉛筆(カリスマカラー)、画用紙作品サイズ｜380 × 540制作年｜2016

《 楽園 》画材｜油性色鉛筆(カリスマカラー)、画用紙作品サイズ｜380 × 540制作年｜2024

岩瀬 俊一《 楽器 》画材｜水彩顔料ペン、紙作品サイズ｜767 x 1087制作年｜2015

《 くじらとサメ 》画材｜水彩顔料ペン、紙作品サイズ｜767 x 1087制作年｜2017

■会期中イベントのお知らせ

【4月29日（水・祝）開催】岩瀬 俊一 在廊イベント

日程：2026年4月29日（水）

時間：第一回13:00-15:00

場所：HERALBONY LABORATORY GINZA Gallery（東京都中央区銀座2丁目5－16銀冨ビル1F）

参加費：無料

申込不要

【5月5日（火・祝）開催】澁田 大輔 在廊イベント

日程：2026年5月5日（火・祝）

時間：13:00-15:00

場所：HERALBONY LABORATORY GINZA Gallery（東京都中央区銀座2丁目5－16銀冨ビル1F）

参加費：無料

申込不要

【5月2日（土）～5月6日（水）開催】GW（ゴールデンウィーク）イベント

１.キッズ向けクイズラリー

ギャラリー受付にてキッズ向けクイズラリーをご用意しております。ご来場時にスタッフへお声かけください。

ご参加いただいた方にはささやかなギフトをプレゼントいたします。

２.あなたの物語おしえてください

ギャラリー受付にて気軽に参加いただける企画をご用意しております。ご来場時にスタッフへお声かけください。

ご参加いただいた方にはHERALBONY CLUBのマイレージ「BONY（ボニー）」を付与いたします。

日程：2026年5月2日（土）～5月6日（水）

時間：11:00-19:00

場所：HERALBONY LABORATORY GINZA Gallery（東京都中央区銀座2丁目5－16銀冨ビル1F）

参加費：無料

申込不要

※イベントは天候や作家の体調などにより、急遽中止になる場合があります。

■展示作家関連商品のご紹介（一部）

オンライン限定【受注販売商品】スマホケース

約100機種に対応する受注生産のスマホケースです。iPhone・Androidどちらでも、多種多様なアートからお気に入りの異彩を選ぶことができます。

岩瀬 俊一「サル」

価格：5,980円 / 税込

澁田 大輔「無二の存在」

価格：5,980円 / 税込

シルクスカーフ

製造工程から見直しを図り、「表も裏も美しい」スカーフに仕上がりました。作品のエネルギーを失うことなく再現するため、シルク素材100%にこだわり、ハリのあるなめらかな肌触りで、首に巻いたときの心地よさも特徴です。

澁田 大輔「昼寝」

価格：24,200円 / 税込

サイズ：88cm×88cm

2026年6月頃より、澁田 大輔の「サバンナに生きる」のシルクスカーフを発売予定です。

価格：24,200円 / 税込

サイズ：88cm×88cm

※画像はイメージです。

詳細は各種SNS、オンラインストアをご確認ください。

【HERALBONY LABORATORY GINZA 概要】

HERALBONY LABORATORY GINZAは、アートを通じて社会の境界をなくす実験場。

ここでは、障害のある作家のアート活動やアートプロダクトを通して新しい価値観に出会える空間です。1階には、アートプロダクトを販売するストアと、定期的に作家やテーマごとの展示を行うギャラリーを併設。作家によるライブペイントや、様々なワークショップを行います。さらに、上階のオフィスで生まれたアイデアを試すことで、新たな交わりが生まれる瞬間をリアルタイムで体感できる場です。

常識という名のボーダーを超えて、アートの力で社会をつなぐ。

ここ銀座から、世界を変える新たな一歩を。

webサイト：https://heralbony.com/pages/hlg

【株式会社ヘラルボニー概要】

「異彩を、 放て。」をミッションに、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニー。障害のある作家が描く2,000点以上のアート作品をIPライセンスとして管理し、正当なロイヤリティを支払うことで持続可能なビジネスモデルを構築。自社ブランド「HERALBONY」の運営をはじめ、企業との共創やクリエイティブを通じた企画・プロデュース、社員研修プログラムを提供するほか、国際アートアワード「HERALBONY Art Prize」の主催など、アートを軸に多角的な事業を展開しています。2024年9月より海外初の子会社としてフランス・パリに「HERALBONY EUROPE」を設立。

会社名：株式会社ヘラルボニー / HERALBONY Co.,Ltd.

所在地：岩手県盛岡市開運橋通2-38（本社）、〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目5－16 銀冨ビル3F受付（東京拠点）

代表者：松田 崇弥、松田 文登

コーポレートサイト：https://www.heralbony.jp

オンラインストア：https://store.heralbony.jp/

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