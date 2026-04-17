新番組『MATSUI SUMMIT』配信開始 安野貴博氏、中島聡氏、ものづくり太郎氏が「メタトレンド投資と日本の生存戦略」を徹底議論

松井証券株式会社

松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「当社」）は、松井証券YouTube公式チャンネル(@MatsuiSecurities(https://www.youtube.com/@MatsuiSecurities/))にて、様々な分野の有識者同士のディープな議論をお届けする新番組『MATSUI SUMMIT』を配信開始しました。

新番組『MATSUI SUMMIT』開始の経緯

本番組は、様々な分野の有識者同士の”対話”を引き出す人気番組『MATSUI DIALOG』から派生した新番組です。

2025年11月に公開した『MATSUI DIALOG』では、ゲストにエンジニアで起業家の中島聡氏、製造業ビジネス系YouTuberのものづくり太郎氏を迎え、「メタトレンド投資」をテーマに全2回動画を公開し、合計110万回超の再生数を記録するなど、視聴者の皆様よりご好評の声を頂きました。

続編を期待するお声も多くいただいたことから、番組の内容を”対話”から”議論”へ進化させた新番組『MATSUI SUMMIT』を始動いたしました。

新番組『MATSUI SUMMIT』の概要

- 『MATSUI DIALOG』（2025年11月24日（月）公開）：https://www.youtube.com/watch?v=6sMWZgACH4A- 『MATSUI DIALOG』（2025年12月1日（月）公開）：https://www.youtube.com/watch?v=R9RX5EgNILE

『MATSUI DIALOG』に引き続き中島聡氏、ものづくり太郎氏をお迎えし、新たにチームみらい党首で参議院議員の安野貴博氏にもご参加いただきます。進行役として、国山ハセン氏が番組を盛り上げていきます。

「メタトレンド投資と日本の生存戦略」をテーマに、「AI×ロボット分野における日本の現在地」や「高市政権の掲げる成長戦略」、「産業界への提言」など、各分野の専門家ならではの熱い議論をお届けします。

＜『MATSUI SUMMIT』#1＞（2026年4月17日（金）公開）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bO0BjcEqonE ]

■公開スケジュール

全2話

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114007/table/257_1_363e4b6601ef9ca86e682467d5f3b4f4.jpg?v=202604171051 ]

※公開日時および内容は、予告なく変更となる場合があります。

出演者プロフィール

中島聡

NTTを経て日本マイクロソフトに入社。

1989年に米国本社へ移籍してWindows 95などのチーフアーキテクトを務めた後 UIEvolutionを創業。

現在は、エンジニアとして活躍しながら、

（株）まぐまぐから「週間Life is beautiful」というメルマガを毎週火曜に配信中。

ものづくり太郎

大手認証機関に入社し電気用品安全法業務を経て

ミスミグループ本社やパナソニックグループで

FAや装置の拡販業務を担当。

2020年から本格的にYouTuberとして活動を開始

『ものづくり太郎チャンネル』の登録者は35万人超（2026年3月末時点）

安野貴博

参議院議員・チームみらい党首・AIエンジニア・SF作家。

東京大学・松尾研究室出身。AIスタートアップを2社創業。

2024年都知事選に出馬。2025年5月に「チームみらい」を結党し

同年7月の参議院選で初当選。

FOX UNION代表 / 元TBSアナウンサー

国山ハセン

大学卒業後、TBSテレビに入社。

数々の番組でメインMCなどを務めたのち、2021年8月からは

報道番組『news23』のキャスターを務める。

2023年1月に独立後、ビジネス映像メディア「PIVOT」に参画し

メインMCとして当メディアの躍進に貢献。

2025年2月、アメリカでFOX UNION Inc.を立ち上げ、米国から最先端の一次情報を各メディアで発信。

松井証券YouTube公式チャンネル (@MatsuiSecurities)

松井証券YouTube公式チャンネルでは、多くの方に楽しみながら資産運用を学んでもらえるよう、お笑いのエッセンスを取り入れた動画コンテンツを数多く公開しています。

2020年度M-1グランプリ王者のマヂカルラブリーさん出演の『資産運用！学べるラブリー』や、株式投資に関する様々な悩みを専門家に解決してもらう株相談バラエティー番組『予約の取れない株相談所』など、年間70本以上の動画を公開しており、2026年4月現在、チャンネル登録者数は78万人を突破いたしました。

松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

以上

＜取扱商品のリスクおよび手数料等の説明＞

口座基本料について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/apply.html

動画について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/movie.html

業者名等 松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号

加入協会名 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会