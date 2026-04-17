第4回ミニ四駆WECARS CUP開催決定！

株式会社WECARS

株式会社WECARS（本社：東京都千代田区、以下「WECARS」）は、WECARS熊谷店にて、ミニ四駆初心者の方から上級者の方までお楽しみいただけるミニ四駆イベントを開催いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176464/table/28_1_6c62813f2fe95d6a5037d56bd43e8f9f.jpg?v=202604170551 ]★ミニ四駆レース★

ミニ四駆初心者の方から上級者の方までお楽しみいただけます。

レンタルマシン、レンタル電池のご用意もございます。

★ミニ四駆製作体験（1,000円（税込）/台）★

自分のオリジナルミニ四駆を製作できるブースを設置します。

製作したミニ四駆はすぐにコースで走らせることができます。

小さなお子さまにはスタッフがサポート致します。

★WECARSカラーレーシングカーSF14の展示★

スーパーフォーミュラで活躍したITOCHU ENEX WECARS TEAM

IMPULデザインのマシンを展示します。

小学生までのお子様は乗車体験も可能です！

★レーシングシミュレーターゲーム★

大人気のレーシングシミュレーターゲーム機を設置します。

お子様から大人の方までリアルなレースを体験していただけます。

その他、小さなお子様もお楽しみいただけるぬり絵コーナーや小学生までのお子様限定タイムアタック、クルマの落書きコーナーや、TEAM IMPULオリジナルクリアファイルとステッカーがもらえるスタンプラリーなど様々なイベントをご用意しております。

宮瀬七海さん阿比留あんなさん大宮凛子さん

さらに当日はオフィシャルナビゲーターとして宮瀬七海さんと阿比留あんなさんと大宮凛子さんにも参加していただきます。

本イベントを通して、気軽にお立ち寄り頂ける「地元のクルマ屋」としてWECARSを知って頂き、地域の皆さまとのつながりを深めていきたいと願っております。

イベントの最新情報はWECARS公式SNSにて随時発信いたします。

X：https://x.com/WECARS_jp

インスタグラム：https://www.instagram.com/wecars_jp/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社WECARS 広報室

電話：03-6811-1334

Email：media_pr@wecars.co.jp

株式会社WECARS（読み：ウィーカーズ）

代表者 ：代表取締役会長CEO 吉田朋史

本社 ：東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビルディング29階

設立 ：2024年1月

業務内容：中古車・新車販売及び車両買取業務、車検・一般整備及び鈑金塗装業務

URL ：https://www.wecars.co.jp/company/