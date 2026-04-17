韓国スキンケアブランド「Torriden（トリデン）」、桜とピンクをテーマとしたポップアップストア『Bloom Cafe by Torriden』を期間限定で渋谷にオープン！

アステナホールディングス株式会社

マルマンH&B株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：溝田 勝彦）が展開する韓国スキンケアブランド「Torriden（トリデン）」は、2026年4月29日（水・祝）～5月10日（日）の期間限定で、渋谷「OPENBASE SHIBUYA」にて桜とピンクをテーマとしたポップアップストア『Bloom Cafe by Torriden』をオープンいたします。本ポップアップストアではセルメイジング コラーゲン※1 ラインのピンクをモチーフにしたドリンクの提供や店内でお花見ができるダイナミックな桜の木の設置、新商品を含む限定セットの販売をいたします。

セルメイジング コラーゲン※1 ラインの世界観を、春を感じる特別な空間でご体験ください。

■限定ドリンクと花びらくじが体験できるバーカウンター

来場特典として、セルメイジング コラーゲン※1 ラインのピンクをモチーフにした限定ドリンク2種類のうち1種類をランダムでご提供。ドリンクを受け取った後は花びらくじに挑戦いただき、サンプルや現品がはずれなく当たります。

※花びらくじは数量限定の企画のため無くなり次第終了となります。

■セルメイジング コラーゲン※1 ラインや新商品を試せるテスターカフェ

限定ドリンクを楽しみながらゆっくりと商品を試せるテスターカフェでは、セルメイジング コラーゲン※1 ラインをはじめとし、各シリーズの美容液や新商品を設置。店頭未発売の新商品「ダイブイン グロウ ミスト」もいち早く体験いただけます。

■店内に桜の木が出現

フォトスポットにはダイナミックな桜の木を設置。今春最後のお花見を店内でお楽しみいただけます。

■新商品「ダイブイン グロウ ミスト」が特典でついてくる、ポップアップストア限定セットが登場！

会場ではセルメイジング コラーゲン※1 ライン中心のお得なポップアップストア限定セットを販売。購入特典として店頭未発売の新商品「ダイブイン グロウ ミスト 50ml」のギフト付与やはずれなしのガチャも体験いただける大変お得な内容となっております。

※数量限定の企画のため無くなり次第終了となります。

Bloom Cafe Limited Set/5,500円（税込）

5D-複合コラーゲン※2やペプチド※3を配合し、保湿により毛穴※4が目立ちにくいハリ・弾力のある肌印象へと整えるセルメイジング コラーゲン※1 ラインを中心としたお得なポップアップストア限定セット。セルメイジング コラーゲン※1 ラインの魅力を存分に体験できる内容となっております。

※販売商品が欠品した場合、販売終了とさせていただきます。

※お支払いはキャッシュレス決済（クレジットカード・QRコード・交通系IC・電子マネー）のみとなります。

※1 保湿成分

※2 コラーゲン、水溶性コラーゲン、コラーゲンエキス、加水分解コラーゲン、コラーゲンアミノ酸（すべて保湿成分）

※3 DNA-Na（整肌成分）

※4 保湿により角層を整えることで、肌の凹凸の見え方を整え、毛穴が目立ちにくい肌印象へと導くこと

■『Bloom Cafe by Torriden』詳細情報

ポップアップストア開催期間：2026年4月29日（水・祝）～5月10日（日）

営業時間：10:00～19:00

開催場所：OPENBASE SHIBUYA

来場方法：事前予約・電子チケット制 チケット1枚500円（税込）

予約期間：2026年4月14日（火）～会期終了まで

※期間中は休まず営業いたします。

【事前予約・電子チケット購入方法】

以下の申込サイトよりお申込みください。

申込サイト :https://cloud-pass.jp/get/2f3f4e3377c3a12d04fbdd84055191e45f7129849a8cc3dae2e5984d37aac23d

【お申込みフロー】

- 利用登録CLOUD PASSの利用が初回のお客様のみ利用登録が必要です。一度登録すれば、次回以降も情報が引き継がれます。初回のお客様はメールアドレスを入力し、確認メールを送信してください。「cloud-pass.jp」より確認メールが自動配信されます。そのメール内にあるリンク（URL）より、利用登録にお進みください。※迷惑メール防止等の設定をされている場合は、「@cloud-pass.jp」からのメールを受信できるよう、あらかじめ設定をご確認ください。- 日時指定空き枠を確認し、予約可能な枠より日時をご指定ください。- お支払いクレジットカード決済、コンビニ払い、PayPay決済、あと払い（ペイディ）に対応しております。- 申込完了登録されたメールアドレス宛に、申込完了とチケット情報を自動送信します。- 電子チケット発券・入場メールに記載されたリンク（URL）より電子チケットを発券・表示できます。ご来場当日会場入口にてスタッフにお見せください。

【注意事項】

※ご予約のないお客様のご入場はご遠慮いただいております。

※未就学児につきましては、大人1名につき2名までご入場いただけます。ただし、未就学児への来場特典のご提供はございません。未就学児への来場特典をご希望のお客様、ならびに3人目以降の未就学児のご入場をご希望のお客様は、希望人数分の追加チケットをご購入ください。

※ご予約は先着順となります。定員に達し次第、受付を終了いたします。ただし、キャンセルが出た場合は再度予約枠を開放いたします。

※お一人様あたりのご予約枠数の制限はございません。

※ご予約後の日時変更は、空き枠に限り申込サイト内で変更可能です。

※ご予約後のキャンセルは可能ですが、チケット代金の返金は致しかねます。何卒ご了承ください。

※各特典は数量限定の企画のため無くなり次第終了となります。

※販売商品が欠品した場合、販売終了とさせていただきます。

【チケットに関するお問い合わせ】

チケットに関するお問い合わせは、下記までお願い申し上げます。

e-mail：cs_ticket@uniaim.co.jp

営業時間：平日10:00～18:00

※お返事には2~3営業日いただいております。

【本イベントに関するお問い合わせ】

本イベントに関するお問い合わせは、下記までお願い申し上げます。

『Bloom Cafe by Torriden』運営事務局

e-mail：info@torriden-popup.com

営業時間：平日9:00～20:00

※お返事には2~3営業日いただいております。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■Torriden（トリデン）とは

Torriden（トリデン）は、2015年12月に誕生した韓国発のスキンケアブランドです。美容液・化粧水・クリーム・マスクなど、肌悩みに寄り添う多彩なスキンケアアイテムを展開しています。

ブランドコンセプトは「YOUR SKIN IS OUR PLANET」。肌にも環境にもやさしいスキンケアを目指し、外箱にはFSC(R)認証紙を使用し、容器もリサイクル可能なデザインへ順次変更するなど、SDGsへの取り組みも積極的に進めています。

代表的なアイテムである「ダイブインセラム」は、韓国No.1ビューティープラットフォーム「ファヘ」にて、セラム部門で3年連続1位を獲得。2021年3月に日本へ初上陸し、2024年には日本国内で30以上のベストコスメ賞を受賞するなど、高い評価を得ています。

現在では、日本・韓国のみならず、2025年上半期時点で世界43カ国・約8万店舗（米国のSephoraを含む）にて販売されており、グローバルに展開する韓国スキンケアブランドとして注目を集めています。

全国のコンビニエンスストア、ドラッグストア、バラエティショップに加え、公式オンラインショップ、Qoo10、楽天市場、Amazonでもご購入いただけます。

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

▶公式ホームページ：https://torriden.jp/

▶公式Instagram：https://www.instagram.com/torriden_jp/

▶公式X：https://twitter.com/torriden_jp

▶公式TikTok：https://www.tiktok.com/@torriden_jp

▶公式YouTube：https://www.youtube.com/@torriden_JP

■マルマンH&B株式会社 会社概要

会 社 名 ：マルマンH&B株式会社

所 在 地 ：東京都千代田区神田司町二丁目2番地12

代 表 者 ：代表取締役社長 溝田 勝彦

創 業 ：1948年（昭和23年）5月

設 立 ：2018年（平成30年）7月

U R L：https://maruman.co.jp/

事業内容：健康食品・パイポ・生活雑貨・化粧品の製造販売