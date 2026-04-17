冬の定番“履くホカロン”を展開するレンフロ・ジャパンが26秋冬新作展示会を開催

レンフロ・ジャパン株式会社ホカロンソックス26AW新作展示会の会場の様子

米国最大級の靴下製造販売会社の日本法人であるレンフロ・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区、取締役支社長：高橋良太）は、2025年に累計出荷数1,000万足を突破した「ホカロンソックス」シリーズの2026年秋冬新作展示会を、2026年3月11日（水）から13日（金）の3日間、東京・天王洲アイルの本社オフィスにて開催いたしました。

会期中は、約120社・300名以上の皆様にご来場いただき、年々ファンを拡大しているホカロンソックスの人気アイテムに加え、2026年秋冬の新作ラインアップをご覧いただきました。また、レンフロ・ジャパンの展示会では恒例となっているバーテンダーによるドリンクサービスを今年も実施。今回はホカロンのあたたかみをイメージした、ブラッドオレンジとザクロジュースを炭酸水で割りヨーグルトをアクセントに添えたオリジナルドリンクをご来場の皆様にお楽しみいただきました。

■「がんばりすぎるあなたのそばに、ホカロンソックス」

- 受験に挑む学生と支えるご家族に寄り添う、あたたかい応援ソックス

「エモさ」もホカロンソックスの強みレンフロ・ジャパン展示会恒例テーマジュース。今回は「ホカロン」テーマで赤いザクロ×ブラッドオレンジジュースにヨーグルトをトッピング。

ホカロンソックスの2026年秋冬シーズンは、「がんばりすぎるあなたのそばに、ホカロンソックス」をテーマに展開いたします。日々忙しく過ごしながらも努力を重ねる方々にあたたかく寄り添う存在でありたいという想いを込め、こころとからだの両面からサポートするアイテムを多数企画いたしました。その中の一つとして、受験シーズンに向けた「受験生応援ソックス」を発売いたします。本商品は、受験に挑む方々を応援する機能性と良き結果となるよう想いを込めた3種類をラインアップしております。足裏に滑り止めを施し地面を“つかみやすい”設計の「つかむん」、着圧設計によりズレを軽減し“落ちない”履き心地を実現した「おちらん」、そして縁起の良いモチーフをつま先にあしらい、“いける”前向きな気持ちを後押しする「いけるん」をご用意いたしました。

また、通常は口紙などシンプルな資材で展開しているソックスを本企画では専用ボックスパッケージにて展開することで、ギフトとしても手に取りやすい仕様となっております。ご自身用としてはもちろんご家族やご友人など大切な方への応援ギフトとしても最適なアイテムです。

受験生応援アイテム

●縁起物モチーフ総長60cm丈総パイル『いけるん』

☆ポイント

足下から運を呼び込めるよう、つま先に縁起物の「亀」「福」「招き猫」「だるま」をあしらいました。

組成： アクリル、ポリエステル、その他

カラー：（亀）パープル、ブルー （招き猫）レッド、ベージュ （だるま）ホワイト、グリーン （福）レッド、ブルー

サイズ：23-25cm、25-27cm

●着圧ソックス52cm丈『おちらん』

☆もこもこ素材着圧仕様で、ソックスが「ずれ落ちにくい」設計です。

組成： ポリエステル、ポリウレタン

カラー：ホワイト、レッド、ブルー、ブラック

サイズ：23-25cm

●トップシンカー乗せクルー15cm丈裏起毛総パイル『つかむん』

☆足裏のホカロンロゴ部分に滑り止めを付け、歩くとき地面を「つかみやすい」設計です。

組成： アクリル、ポリエステル、その他

カラー：レッド、ブラウン、ブルー、ブラック

サイズ：23-25cm

■累計1,000万足突破、ホカロンソックスより「エモい」「ヌクい」シリーズ登場

本展示会では、2020年の発売以降累計出荷数1,000万足を突破した「ホカロンソックス」シリーズより新作ラインアップをお披露目いたしました。20～30代の方々に向けて機能性に加えデザイン性を高め思わず手に取りたくなる屋内履き向けの「エモい」シリーズ、ならびにシリーズの中でも特にあたたかさを追求し足元からしっかりと暖かさを実感いただける外出向けの「ヌクい」シリーズ（超温プレミアム）を新たに展開し、それぞれ異なるシーンに対応した商品をご用意することで多様なニーズに応えるラインアップをご提案しております。

日々を忙しく過ごす方々にほっとするあたたかさとささやかな労りをお届けしたいという想いを込めたこれらの新作は、来場された関係各所の皆様より大変ご好評をいただきました。これからもホカロンが目指す「いつでもみんなにあったかい」を軸としたアイテム企画・モノづくりに取り組んで参ります。

エモいシリーズアイテム

<履くホカロン>

●モールソックス

組成： ポリエステル、ポリウレタン

カラー：オレンジ×ブルー、レッド×ピンク

サイズ：23-25cm

●ファインタム

組成： ポリエステル、ポリウレタン

カラー：ホワイト、ピンク、ブルー、グレー

サイズ：23-25cm

●裏ボアポソンカバー

組成： ポリエステル、ポリウレタン

カラー：レッド、グレー

サイズ：23-25cm

ヌクいシリーズ

<履くホカロン>

●シンカー載せ2面切替ショート丈12cm裏起毛総パイル

組成： アクリル、ポリエステル、その他

カラー：（23-25cm）ピンク、ネイビー、グレー、ブラック （25-27cm）グレー、ネイビー、ダークグレー、ブラック

サイズ：23-25cm、25-27cm

<着るホカロン>

●バレエネック7分袖（綿95%）

組成： 綿95%、ポリウレタン5%

カラー：ブラック、チャコール、グレー、ブラウン、ピンクベージュ、オフホワイト

サイズ：S/M/L/LL/3L

●腹巻きパンツ5分丈（綿95%）

組成： 綿95%、ポリウレタン5%

カラー：ブラック、チャコール、グレー、ブラウン

サイズ：S/M/L/LL/3L

●腹巻きレギンス（綿95%）

組成： 綿95%、ポリウレタン5%

カラー：ブラック、チャコール、グレー、ブラウン

サイズ：S/M/L/LL/3L

●着るホカロン ふわふわ長袖ロゴインナー

●着るホカロン ふわふわロゴパンツ

組成： ポリエステル95%、ポリウレタン5%

カラー：オリーブ、レッド、チャコールグレー

サイズ：M/L/LL

組成： ポリエステル95%、ポリウレタン5%

カラー：オリーブ、レッド、チャコールグレー

サイズ：M/L/LL

■「ホカロンソックス」シリーズについて

「ホカロンソックス（履くホカロン）」シリーズは、1978年に（菓子メーカー）ロッテから発売された携帯カイロ「ホカロン」の“わかりやすいあたたかさ”をレッグウェアで表現したコラボレーション商品として、2020年に誕生しました。独自開発の赤外線ファイバー（ホカロンファイバー）を使用したモデルをはじめ、ゴム糸不使用で締め付けない4重構造レッグウォーマー、昭和レトロブームを背景に若年層にも支持を広げたホカロンピコットソックスなど、機能性とデザイン性を両立したラインアップを展開しています。

シリーズは毎年アップデートを重ね、2025年冬には累計出荷数は1,000万足を突破し冬の定番ブランドへと成長しました。購入者の約7～8割は女性で、30～40代を中心に「家族分まとめ買い」の需要が高い傾向にあります。ECでは1商品で5,000件以上のレビューを獲得するなど、高いリピート率とユーザー支持を得ています。

※「ホカロン」は(株)ロッテの登録商標です。株式会社ロッテとのライセンス契約に基づき製造されたものです。

■26秋冬レンフロ・ジャパン展示会概要

・名称：2026秋冬展示会（東京展示会）

・会期：2026年3月11日（水）～3月13日（金）

・時間：10:00～17:00

・会場：東京都品川区東品川2-2-4 天王洲ファーストタワー3F レンフロ・ジャパンオフィス

・公式サイト：https://www.renfrojapan.com/news-90/

【レンフロ・ジャパン株式会社について】

RENFRO CORPORATIONは1921年に創業した米国最大級の靴下製造販売会社。レンフロ・ジャパン株式会社はその日本法人で2012年10月に創業。老舗の多い日本の靴下業界の中で「We are Game changer / 私たちは足もとから世界を変えていく」という企業理念を掲げ、既存のルールや経験にとらわれる事なく、常に変化し挑戦する企業であり続ける事を指針としています。

【会社概要】

社名：レンフロ・ジャパン株式会社

本社所在地：東京都品川区東品川2-2-4 天王洲ファーストタワー3F

代表：代表取締役 スーザン・シー・ベヴァード

コリーナ・エー・ノリス

取締役支社長 高橋良太

設立：2012年10月

資本金：5,000万円

事業内容：靴下・メリヤス類の製造・販売