数量限定！2日間だけの特別デザイン『皐月賞弁当』を4月18日・19日、中山競馬場にて販売

株式会社リエイ

リエイグループの株式会社リエイライフ（本社：千葉県浦安市、代表取締役社長：椛澤 大樹）が展開する千葉県の老舗駅弁ブランド「マンヨーケン（万葉軒）」は、日本中央競馬会（JRA）が中山競馬場で開催する春のGIレース「第86回 皐月賞」にあわせ、2026年4月18日（土）・19日（日）の2日間、『皐月賞弁当』を数量限定で販売いたします。

本商品は、皐月賞限定デザインのお重に入ったプレミアムな記念弁当です。毎年異なるオリジナルイラストが描かれた重箱は根強いファンも多く、完売が予想されます。昨年末に販売した「有馬記念弁当」は、競馬ファンのみならず多くのお客様から高い注目を集め、販売開始からわずか数時間で完売となりました。

レース当日の特別なひとときを彩る一折として、ぜひお楽しみください。

【商品の背景】

千葉を代表する老舗と日本有数の競馬場がタッグ

マンヨーケン（万葉軒）は、同じ千葉県に位置する中山競馬場との地域的なつながりのもと、競馬のビッグレースにあわせた特別企画として毎年オリジナル弁当を販売しております。春の皐月賞弁当、年末の有馬記念弁当は１０年以上の実績があり、昨年秋にはスプリンターズステークス記念弁当も販売いたしました。

本企画の大きな特徴は、レース名が入ったオリジナルイラスト入りの重箱です。ふたに描かれているレースごとに異なるデザインは、競馬の世界観を表現しており、記念品として長くお手元に残していただけます。競馬観戦の楽しみのひとつとして、お弁当を通して特別な時間をお届けできるよう取り組んでいきます。

【皐月賞弁当 商品紹介】

春の息吹を感じる、華やかな特製二段重

４月に開催される「皐月賞」の季節にあわせ、竹の子や春を告げる魚・さわらの西京焼、菜の花漬け、ふきなど、春を感じさせる食材をふんだんに盛り込みました。さらに、やさしい味わいの茶飯の上には、江戸時代から続く千葉県の老舗佃煮店「いかだ焼本舗 正上」のあさり煮を使用。桜餅を添えることで春らしさを一層引き立てるとともに、お花の形に仕立てたれんこんや錦糸玉子で華やかさを演出しました。

【一の重】

さわら西京焼 ／ 天ぷら（海老・いか・さつまいも・いんげん） ／ 煮物（がんも煮・高野豆腐・椎茸・人参・ふき・竹の子） ／ 玉子焼 ／ 蒲鉾 ／ ひじき煮 ／ 八幡巻 ／ 桜餅

【二の重】

茶飯 ／ 錦糸玉子 ／ あさり煮 ／ 穂先竹の子 ／ 花れんこん ／ 菜の花漬け ／ 香の物

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/162292/table/28_1_6d4bf13224a6920c380f6ee293c37ad9.jpg?v=202604170551 ]

「いかだ焼本舗 正上」について

創業寛政12年。200年以上の歴史をもつ、しょうゆ屋から生まれた佐原の老舗佃煮店。

江戸の味を今に伝える、こだわりの佃煮を作り続けています。

＜公式URL＞ https://www.shoujyou.com/

【会社概要】

【マンヨーケン（万葉軒）について】

昭和3年（1928年）千葉駅近くの要町で創業。国鉄より構内立売営業の承認を受け、駅弁の製造を開始いたしました。2013年からは、株式会社リエイ（現 株式会社リエイライフ）がその味と伝統を継承し運営。マンヨーケン（万葉軒）ブランドとして、駅弁の販売のほか、仕出し弁当やケータリングなど、幅広い食のサービスを展開しています。

【公式URL】https://riei-manyoken.jp/

■受賞歴

JR東日本主催のイベント 「駅弁味の陣」

・トンかつ弁当 ： エリア賞2回 ※2018、2019年

掛け紙賞3回 ※2018、2021、2025年

・菜の花弁当 ： そそられ将軍（食べてみたい部門第1位） ※2020年

・ジャンボかつ弁当 ： エリア賞（南関東部門） ※2022年

【株式会社リエイライフについて】

株式会社リエイライフは、株式会社リエイ（旧：株式会社リエイグループ）の100％子会社です。2026年4月の分社化に伴い、前身となる1972年創業の株式会社リエイから、ライフサービス事業を承継いたしました。祖業として長年培ってきた「食」の強みを活かし、社員寮や社員食堂運営といった企業法人向け福利厚生サービス事業、“マンヨーケン”ブランドの駅弁・弁当販売など「人のぬくもり」を根幹に据え、食を基軸に事業領域を拡げています。

【所在地】千葉県浦安市入船1-5-2 プライムタワー新浦安14階

【公式URL】https://www.riei.co.jp/