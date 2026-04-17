一番キラキラした自分を見せられた瞬間は？JUNSEO「『Chains』で成熟した姿をお見せできた」SANGWON「東京でランニングしたい」、XINLONGが覚えたお気に入りの日本語とは？

株式会社AbemaTV(C)︎The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月10日（金）から12日（日）までの3日間、Kアリーナ横浜にて開催されたグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』を国内独占・無料生放送いたしました。

「ABEMA」では本公演に出演したアーティストにアンケートインタビューを敢行。このたび、DAY3に出演したALPHA DRIVE ONEのインタビューをお届けいたします。

『マイナビ presents The Performance』は、今年で3年目を迎える、ジャンルや国境を越えた多彩なアーティストが集結するグローバルミュージックフェスティバルです。2024年4月の初開催以来、累計11万人を動員。様々なカルチャーを取り込み、既成の音楽ジャンルにとらわれない新たな音楽のシーンを創り出すイベントとして毎年大きな反響を呼んでいます。

今年の『マイナビ presents The Performance』も、世界で活躍する豪華アーティストたちが大集結。ジャンルや国境を越えた多彩なパフォーマンスが展開され、大盛況のうちに幕を閉じました。

■ALPHA DRIVE ONE、デビュー決定からの変化は？日本でしたいことも

(C)︎The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所(C)︎The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所

―今回のステージで、“ここに注目して欲しい！”と思うポイントを教えてください

LEO：僕たち ALPHA DRIVE ONE ならではのエネルギーを、ぜひ感じていただけたら嬉しいです。パフォーマンスや一つひとつの表情にもそのエネルギーを込めているので、そういった細かい部分にも注目して見ていただけると、より楽しんでいただけると思います。

―今回のステージで、一番キラキラした自分を見せられた瞬間はどこですか？

JUNSEO：最年長として、『Chains』のステージでは、これまでよりさらに成熟した姿をお見せできたのではないかと思います。パフォーマンスはもちろん、表情でも楽曲の雰囲気をしっかり表現し、一番輝く瞬間をお届けできていたら嬉しいです。

―ファンの皆さんに何回も見てほしいと思うステージは何ですか？

ARNO：4曲すべてが、ALPHA DRIVE ONEのさまざまな魅力をお見せできるステージだと思っています。楽曲ごとに雰囲気やパフォーマンスの色も異なるので、ぜひ何度もじっくりご覧いただきながら、それぞれのステージの魅力を一つひとつ感じていただけたら嬉しいです！

―もし日本でおやすみの日ができたら何をしたいですか？

SANGWON：普段ランニングが趣味なので、機会があれば東京で走ってみたいです。日本の街や雰囲気を直接感じながら走ることで、また違った魅力を感じられると思うので、楽しみにしています。

―最近覚えたお気に入りの日本語があれば教えてください

XINLONG：「ALLYZ が一番きれいだよ」です。

これからもたくさん伝えていきたいです。ALLYZ、いつもありがとう、そして愛しています！

―デビューが決まってから、自分自身の“ここが一番変わった！”と思う部分を教えてください

ANXIN：以前よりも、ステージに立つときの自信がかなりついたと思います。デビューに向けて準備する過程でさまざまな経験を積み、自分自身をより信じられるようになりました。今では緊張するというよりも、ステージを楽しみながら自分らしい姿をお見せできていると感じています。

―新生活を迎える方へポジティブになれる秘訣を教えてください

SANGHYEON：僕は、日々のちょっとしたことにも目を向けて、その中で小さな幸せを見つけるようにしています。そうした積み重ねが、前向きなエネルギーにつながると思うんです。だから新しい挑戦にも、いつもワクワクした気持ちで楽しみながら向き合うようにしています。これから新しいスタートを迎える皆さんにも、その過程をぜひ楽しんでほしいです！応援しています！

【動画】ALPHA DRIVE ONE『FORMULA』パフォーマンスシーン(https://x.com/abema_kpopdrama/status/2043251829014724806?s=20)

ステージに込めた想いやそれぞれの目標を語ったALPHA DRIVE ONE。そんな彼らのフレッシュでエネルギッシュなパフォーマンスを体感できる『マイナビ presents The Performance』DAY3は、「ABEMA」にて4月19日（日）夜11時59分まで無料見逃し配信中です。ぜひ、この熱狂のステージをもう一度お楽しみください。

■「ABEMA」国内独占・無料生放送『マイナビ presents The Performance』概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/289-40

告知映像：https://www.youtube.com/watch?v=_hNL8gsys8o

＜DAY1＞

（C）AbemaTV, Inc.

出演者：RIIZE、THE RAMPAGE

※見逃し配信は4月17日（金）夜11時59分まで

＜DAY2＞

（C）AbemaTV, Inc.

出演者：EVNNE、ATEEZ、SUPER★DRAGON、VERIVERY、MAZZEL、RIIZE、ROIROM

※見逃し配信は4月18日（土）夜11時59分まで

＜DAY3＞

（C）AbemaTV, Inc.

出演者：aoen、ALPHA DRIVE ONE、ATEEZ、NCT WISH、xikers、THE JET BOY BANGERZ、Hearts2Hearts／Opening Performance：MYERA

※見逃し配信は4月19日（日）夜11時59分まで

■ABEMA K-POP・韓流ドラマ SNSアカウント

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■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

◆ABEMA10周年 特設サイト：https://contents-abema.com/10th/