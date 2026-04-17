ファンコミュニケーションズ・グローバル、韓国バーチャルヒューマン産業協会とMOUを締結　バーチャルヒューマン分野における日韓コンテンツ産業連携の新モデルへ

株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル

株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル（本社：東京都、代表取締役 遠藤哲也、以下「ファングローバル」）は、一般社団法人韓国バーチャルヒューマン産業協会（協会長 ソ・グクハン、オ・ジェウク、以下KOVHIA）と、2026年4月17日（金）、東京・渋谷のファングローバルオフィスにて業務協約（MOU）を締結しました。

両者は、ファングローバルが運営するグローバル推し活応援プラットフォーム「JK Fandom」を軸に、バーチャルヒューマンIPを活用したファン参加型コンテンツの開発および産業裾野の拡大に向けた協力を本格化させます。ファングローバルが持つグローバルファンネットワークとKOVHIAの業界専門性を組み合わせ、日韓コンテンツ産業連携の新たなモデル構築を目指してまいります。

■ 協約の主な内容

今回のMOUを通じて、両者は以下5つの分野において協力を推進します。

・バーチャルヒューマンIPを活用したファン参加型コンテンツの共同企画・運営

・グローバル市場をターゲットにした共同マーケティングおよびプロモーション

・データ・技術分野における相互協力およびインフラ共有

・JK Fandomプラットフォームを活用した協会会員社へのサービス提供

・日本現地企業およびブランドとのコラボレーション機会の創出

ファングローバルが持つグローバルファンネットワークとKOVHIAの業界専門性が融合することで、韓国バーチャルヒューマン企業の日本市場進出およびグローバルファンダム構築に実質的な成果をもたらすことが期待されます。



■ 関係者コメント

遠藤哲也 ｜ 株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル 代表取締役

「韓国のクリエイティブなバーチャルヒューマンIPと私たちのグローバルファンダムネットワークが融合すれば、計り知れないシナジーが生まれると確信しています。JK Fandomが韓国のバーチャルアーティストと日本のファンが真に繋がる最高の舞台となれるよう、全力でサポートしてまいります。」

ソ・グクハン ｜ 韓国バーチャルヒューマン産業協会 会長

「今回の協約は、優れたIPを持ちながらも海外販路の開拓に苦労していた韓国国内の本協会会員社にとって、日本という巨大市場への高速道路を開いてくれるものです。韓国のバーチャルヒューマンがグローバルなファン生態系の中心に立つ転換点になることを期待しています。」

林真元（イム・ジンウォン）｜ 株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル COO 兼 JK Fandomプロデューサー

「グローバルファンダム応援プラットフォームJK Fandomは、アーティストとファンが共に作り上げていく空間です。今回の協約を機に、バーチャルヒューマン分野においても、ファンとアーティストの双方が喜べるイベントを企画してまいります。」

申載珏（シン・ジェガク）｜ JK Fandom 顧問

「バーチャルヒューマン産業とグローバルファンプラットフォームの融合は、単なるビジネス協力を超え、コンテンツ産業の新たなパラダイムを切り開く試みです。今回の協約が、両国のクリエイティブなIPとファン文化が出会う架け橋となることを願っています。」

■ 株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバルについて

株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバルは、グローバルファンダム応援プラットフォーム「JK Fandom」を運営する日本企業です。日本・韓国のアーティストおよび文化コンテンツの価値を、世界中のファンと共に作り上げるサービスを提供しています。様々なメディアやイベントと連携し、グローバルなファンダム文化をリードしています。

・サービス名：JK Fandom

・運営会社：株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル

・アプリダウンロード：https://jk-fandom-app.go.link/a7qrO

■ 韓国バーチャルヒューマン産業協会（KOVHIA）について

韓国バーチャルヒューマン産業協会（KOVHIA）は、バーチャルヒューマン産業の活性化を目的として設立された一般社団法人です。会員社間のネットワーク支援、グローバル競争力の強化、政府政策への提言などを通じ、韓国バーチャルヒューマン産業の成長を牽引しています。

・協会名：韓国バーチャルヒューマン産業協会（Korea Virtual Human Industry Association）

・ウェブサイト：https://www.kovhia.com/

【JK Fandomについて】

JK Fandom（ジェイケイファンダム）は、「あなたのひとオシで推しをスターに」をキャッチコピーに、ファンダム領域における日本と韓国の架け橋となる応援プラットフォームです。同じ推しがいるファン同士が団結し、アーティストの出演機会を後押しできるほか、投票結果に応じて出演・紹介などの各種リワードを提供します。



（JK Fandom関連サイト情報）

・アプリダウンロード：https://jk-fandom-app.go.link/a7qrO

・公式サイト：https://jk-fandom.jp/

・LINE公式アカウント：https://line.me/R/ti/p/@555txtqj

・X（Twitter）公式アカウント：https://x.com/jk_fandom_

・Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/JKFANDOM_OFFICIAL





【運営会社について】

本事業を提供する株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバルは、海外スマートフォンアプリデベロッパーに向けた代理店事業とハイパーカジュアルゲーム、ポイ活アプリなどのパブリッシング事業を提供しています。

日本企業である弊社が手掛けることで日本の皆さまに分かりやすく使いやすいサービスの提供を実現し、皆さまに愛されるサービスを目指します。





株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル：https://fancsglobal.com/

・所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル

・設立日：2012年3月1日

・代表者：代表取締役社長 遠藤 哲也

・資本金：900万円（2026年4月17日現在）





■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル

fandom@fancsglobal.com