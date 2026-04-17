ライアットゲームズ、基本プレイ無料の 2v2格闘ゲーム『2XKO』「Evo Japan 2026」へのブース出展が決定！

合同会社ライアットゲームズ

Riot Games, Inc.（米国）の日本法人である合同会社ライアットゲームズ（東京都港区六本木）は、基本プレイ無料の2v2チーム形式格闘ゲーム『2XKO（ツーエックスケーオー）』が2026年5月1日～3日に開催される日本最大級の格闘ゲーム祭典「Evo Japan 2026」にブース出展することをお知らせいたします。なお、「2XKO」は今回Evo Japanにて初めてメイントーナメントタイトルとして採用されています。

■ 出展内容

1. 2XKO試遊コーナー

『リーグ・オブ・レジェンド』の世界観をベースにした『2XKO』の最新ビルドによる試遊を体験いただけます。すべてのキャラクターで試遊が可能です。



2.『2XKO』オリジナルグッズをプレゼント

2XKOブース来場特典：ネームストラップ

コスプレ参加特典：オリジナルチャーム

試遊特典：ブラッドムーンアカリ アクリルスタンド

マルチケース

アクリルお守り（全２種）

ステッカー（全3種）

※すべてのブース特典はなくなり次第終了となります。

※コスプレはライアットゲームズのキャラクターのみが対象です。

※試遊特典は試遊１回につき、ランダムで1つとなります。



3. コスプレイヤーがブースに登場

『2XKO』の世界観を再現したフォトスポットを設置。人気チャンピオンのアカリ、アーリ、ヤスオの公式コスプレイヤーも登場し、来場の記念撮影をお楽しみいただけます。



アカリ：茶々丸（@cyama28(https://x.com/cyama28)）

アーリ：猫宮さき（@skcc_cos(https://x.com/skcc_cos)）

ヤスオ：桜庭仁（@sakurabaphoto(https://x.com/sakurabaphoto)）



■ ブースイメージ

※東京ビッグサイト 東2・3ホール内、ライアットゲームズブースまでお越しください。

■ 「Evo Japan 2026」開催概要

- 開催日程： 2026年 5月1日（金）～3日（日）- 会場： 東京ビッグサイト・国際展示場 東2・3ホール- 入場：入場日に応じた有料のチケットが必要となります。詳しくは公式サイトをご確認ください。- 公式サイト： Evo Japan 2026(https://www.evojapan.gg/)

本発表に関するアセットはこちら(https://www.dropbox.com/scl/fo/k0eweyoaujdhrp2gunsg3/ANaivbvAi4SNhTcTy9I28t4?rlkey=k26cel9ffnppyk6yho23y0eps&st=z3ku3cjg&dl=0)からご覧いただけます。

◆Riot Games（ライアットゲームズ）について

Riot Gamesは世界で最もプレイヤーに焦点を当てたゲームの開発、パブリッシング、プレイヤーサポートの提供を目指し、2006年に創設されました。2009年にリリースされたデビュータイトル『リーグ・オブ・レジェンド』は、世界トップクラスのプレイヤー数を誇るPCゲームとして愛されています。その後も、『VALORANT』、『チームファイト タクティクス』、『レジェンド・オブ・ルーンテラ』、『リーグ・オブ・レジェンド：ワイルドリフト』をリリースし、世界中で最も観戦され、広く認知されているeスポーツタイトルを生み出してきました。その頂点ともいえる大会「League of Legends World Championship（Worlds）」や「VALORANT Champions Tour（VCT）」は、毎年数百万人のファンが観戦しています。またライアットは、音楽やコミックブック、ボードゲーム、さらにはエミー賞受賞アニメシリーズ『Arcane』といった様々なマルチメディアプロジェクトを通じて、自社のIPをさらに深く掘り下げています。

関連リンク：

ライアットゲームズ公式サイト： https://www.riotgames.com/ja

Riot Games Japan 公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/riotgamesjapan

◆2XKO(TM)について

ライアットゲームズが手がける基本プレイ無料の2v2格闘ゲーム『2XKO(TM)』（旧Project L）は、タッグチームアシスト形式を採用しており、独自的かつ現代的に表現された『リーグ・オブ・レジェンド（LoL）』の世界、ルーンテラを舞台としています。PC、Xbox X|S、PS5でプレイ可能。本作は格闘ゲームの醍醐味ともいえる、習熟度の高さ、プレイヤーによる無限の表現、アドレナリンが溢れ出るような対人戦などをベースにしつつ、“より早く楽しむ”ことができる合理的な操作とゲームプレイメカニクスを導入しています。

『2XKO』は、格闘ゲームコミュニティーと共に常に進化し続ける格闘ゲームです。格闘ゲーム体験をより良いものに押し広げることを目標としつつ、世界中のプレイヤーたちとの長期にわたる関係を情熱と努力によって築き上げていきます。

関連リンク：

2XKO公式サイト：https://2xko.riotgames.com/

2XKO Japan 公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/2XKOJP