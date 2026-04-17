歌手活動を本格始動した生田斗真、「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS」に出演

株式会社コンテンツモンスター

アジアを代表するトップクラスのアーティストが一堂に会する音楽フェスティバル「第3回 ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2026（以下、ASEA 2026）」が、5月16日・17日の2日間、日本・埼玉県のベルーナドームで開催される。組織委員会は4月16日、生田斗真が2日目（17日）に出演すると発表した。

1996年にNHK Eテレ「天才てれびくん」への出演をきっかけにデビューした生田斗真は、今年で芸能生活30周年を迎え、満を持して２０２６年１月10日に本格的歌手活動スタート！

ドラマ『花ざかりの君たちへ～イケメンパラダイス～』や『魔王』などで韓国でもよく知られている。2011年には映画『人間失格』『ハナミズキ』でキネマ旬報ベスト・テン新人男優賞、ブルーリボン賞新人賞を受賞し、演技力を認められた。さらに映画『土竜の唄』シリーズ、『予告犯』、『告白 コンフェッション』、ドラマ『俺の話は長い』、Netflixシリーズ『 地獄に堕ちるわよ』、舞台『バサラオ』など、多彩なフィルモグラフィーを築いてきた。

演技ばかりではなく、歌の世界でも頂点を目指し、デビュー曲「スーパーロマンス」を引っ提げて韓日トップアーティストが競演するASEAで初ライブパフォーマンスを披露する。今年で３回目を迎える「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2026 」（略称：ASEA 2026）にて、生田斗真が魅せるパフォーマンスで韓日エンターテインメントに起こす化学反応が楽しみだ。

2024年に発足した「ASEA」は、毎年アジアのみならず世界で影響力を発揮するアーティストを厳選して表彰し、ハイレベルなパフォーマンスを披露するグローバル授賞式として定着した。今年もこの1年間で意義ある成果を挙げたトップクラスのアーティストが大挙参加し、華やかなステージを繰り広げる予定だ。

初日（16日）はMONSTA XのヒョンウォンとIVEのレイがMCを務め、&TEAM、CANDY TUNE、CUTIE STREET、ENHYPEN、FRUITS ZIPPER、IDID、木村ミサ、SWEET STEADY、VVUP（以上ABC順）が出演。さらに、歌手兼俳優のイ・ジュノとコ・ユンジョンも参加する。2日目（17日）は俳優のイ・ソンギョンと、後日公開予定のK-POPトップスターがMCを務め、ATEEZ、Hearts2Hearts、生田斗真、KWON EUNBI、NOWZ、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、WONHO、xikers（以上ABC順）がラインナップに名を連ねる。俳優のイ・チェミンも参加する。

「ASEA 2026」は、創刊21周年を迎えた韓国の代表的な芸能・スポーツ専門メディアNEWSENと、創刊14周年のスター＆スタイル専門マガジン「@style」、THE STAR E&Mとコンテンツモンスターが主催し、ASEA組織委員会が主幹する。

「ASEA 2026」は今後、公式ホームページを通じてアーティストラインナップ、授賞部門および審査基準などを順次発表する予定だ。なお、チケット販売は3月16日より開始されており、詳細は日本公式ホームページ(https://asia-star-entertainer-awards.com)で確認できる。

（写真＝ASEA組織委員会提供）