DG Daiwa Ventures、AI活用型次世代コンテンツ・Web小説スタジオ「Peex」に投資

株式会社DG Daiwa Ventures

DG Daiwa Ventures（本社：東京都千代田区、代表取締役：中島 淳一、村田 勝安、以下「DGDV」）は、AIを活用した次世代Web小説スタジオ PEEX Inc.（代表取締役：Woojae, Jung、本社：Gwanak-gu, Seoul、以下「Peex」）に、Series A ラウンドで出資したことをお知らせいたします。

AIエージェントによって実現するファンによるニーズ起点でのリアルタイム制作

コンテンツ産業は、高いヒット変動性と大規模な先行制作コストという構造的な課題を抱えています。Peexはその根本原因を、従来の「制作後に消費される」パラダイムにあると捉え、需要が発生したタイミングで制作が行われる「Real-time production on demand」 という新しいアプローチでコンテンツ制作にまつわるボラティリティ問題を解消することを提唱しています。

Peexは、現在Web小説およびショートフォームドラマ制作に特化したAIエージェントを開発し、企画・執筆・編集といった制作工程全体を自動化・高度化しております。これにより、Web小説1話あたりの平均制作時間を従来の約6時間から約40分へと大幅に短縮し、制作効率を飛躍的に向上させています。

Web小説を起点としたIP拡張モデルの構築

Peexは、モバイルショートフォーム時代に最適化された Web小説を初期の主要市場 と位置付け、インハウス制作によってオリジナルIPを継続的に創出しています。自社制作のWeb小説は、プラットフォーム配信による収益化に加え、フォーマットの横展開によりWebtoon・映像・ゲームなどのIPアセットとして拡大し、その一元管理を行うことができます。

2024年下半期から実作品ローンチを開始し、3作品目以降で損益分岐点を越えるなど、市場での初期検証も進んでいます。加えて、パブリッシング契約の締結、コンテスト受賞、ブロックディールの推進など、流通パイプラインの拡充も継続的に行っています。

ショートフォームドラマおよびグローバル市場への展開

Peexは、Web小説制作を通じて蓄積したAIエージェント技術を基盤に、急成長中の ショートフォームドラマ市場 へと事業領域を拡大しております。ショートフォームドラマ脚本生成AIエージェントは、企画から脚本作成までのプリプロダクション工程を一元化し、短期間で実際の売上創出にもつながる成果を上げています。

さらに、国内コンテンツ企業やグローバルプラットフォームとの協業を通じて、ショートフォームドラマやオーディオドラマなど多様なフォーマットへの適用可能性を検証しており、今後は日本を含むグローバル市場への展開も計画しています。

投資背景

DGDVは、PeexがAIを単なる制作支援ツールではなく、コンテンツ産業全体の構造を再設計する中核インフラ として活用している点に注目しました。特に、Web小説を起点としてIPを継続的に創出・拡張できるビジネス構造と、実際の制作データに基づいて高度化されるAIエージェント戦略は、グローバルなコンテンツ市場においても高い競争力を有すると判断しています。

DGDVは、本投資を通じてPeexがAI時代におけるコンテンツ制作の新たなスタンダードを確立し、韓国のみならずグローバルコンテンツ産業において存在感のあるプレイヤーへと成長していくことを支援していく方針です。

■ PEEX Inc.について

会社名： PEEX Inc.

設立：2023年7月

代表者： Woojae, Jung

事業内容： AIエージェントを活用したWeb小説・ショートフォームドラマの企画・制作、オリジナルIP創出・マルチフォーマット展開、コンテンツ制作AIエージェントの開発・運用

WEB：https://www.peex.kr/

■ DGDVについて

DGDVは、シードおよびアーリーステージのスタートアップを中心に投資を行う東京を拠点とするベンチャーキャピタルです。日本に本社を置き、共同投資やイベント共催等を通じ、北米やその他地域においてグローバルのトップ投資家と深く連携してまいりました。DGDVはこれまで各分野の最先端技術の育成に尽力しており、AI、セキュリティなどのソフトウェア領域にとどまらず、ディープテック、フィンテック、クライメートテック、ロボティクスなどの幅広い領域に積極的に投資しています。DGDVの使命は、日本とグローバルにおけるさまざまなギャップの架け橋となり、世界を舞台にイノベーションに挑むスタートアップ企業への投資を通じ、スタートアップエコシステム全体を変革をしていくことです。

URL：https://dg-daiwa-v.com/