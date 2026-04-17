【リーガロイヤルホテル大阪】初夏の爽やかな緑と香りに癒される 抹茶尽くしスイーツと料理充実のビュッフェを開催

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション（大阪市北区中之島、総支配人 山根 朋之）の「オールデイダイニング リモネ」では、2026年5月11日（月）から7月14日（火）の期間限定で開催する抹茶ビュッフェの予約受付を4月17日（金）より開始いたします。

ランチタイムには、香り高い抹茶をふんだんに使用したスイーツが並ぶ「抹茶スイーツ＆ランチビュッフェ」、ディナータイムには、洋食定番メニューとビストロスタイルのカジュアルな料理や郷土料理を取り揃えた「洋食ビストロ ディナービュッフェ」をご用意し、時間帯ごとに異なる魅力をお楽しみいただけます。

■開放的な空間で楽しむ、爽やかな“抹茶尽くし”スイーツが勢ぞろい！「抹茶スイーツ&ランチビュッフェ」

ショートケーキやロールケーキ、オペラ、クッキーサンドなど、クラシカルなスイーツを、抹茶の風味や奥深さを最大限にお楽しみいただける“抹茶尽くし”のラインアップで全19種ご用意。さらに、フードメニューも多彩にお楽しみいただけます。スタンドクッキングでは、シェフの故郷・金沢で親しまれてきた郷土料理“ハントンライス”が初登場。海老と白身魚のフライをのせ、タルタルソースで仕上げたひと皿です。スイーツと料理のバランスも魅力のひとつとして、充実したランチタイムをお過ごしいただけます。

■愛される王道料理で、三世代揃って乾杯を。「洋食ビストロ ディナービュッフェ」

どこか懐かしく親しみのある洋食や、お酒とともに楽しむビストロ料理を、リモネならではのアレンジでご提供。ロールキャベツや煮込みハンバーグといったどの世代にも人気の定番メニューのほか、生ハムや鶏のレバーペースト、ムール貝の白ワイン蒸しなどのお酒が進むビストロメニューも充実。親しみやすさの中に上質さが感じられるラインアップで、世代を問わずお楽しみいただけます。また、スタンドクッキングでは、「ホールチーズで仕上げるスパゲッティ・カルボナーラ」に加え、「BBQローストポーク」（平日限定）、「ローストビーフ 赤ワインオニオンソース」（土日祝限定）が登場。目の前で仕上げる臨場感が、味わいをさらに引き立てます。

ディナービュッフェでは、抹茶スイーツとともに、洋食やビストロメニューを取り揃えたラインアップ。※中央の「BBQローストポーク」は平日限定メニューです。土日祝は「ローストビーフ 赤ワインオニオンソース」をご提供します。

概要は次の通りです。

■抹茶ビュッフェ 概要

【期間】 2026年5月11日（月）～7月14日（火）

【店舗】 オールデイダイニング リモネ

【内容】 抹茶スイーツ&ランチビュッフェ / 洋食ビストロ ディナービュッフェ

■抹茶スイーツ&ランチビュッフェ

【時間】 平日 11：30～15：00

土日祝 11：30～ / 13：30～ ※90分制

【料金】 大人：6,831円 小学生：4,554円

★会員限定特別料金：平日5,900円 / 土日祝6,200円

※特別料金は、会員サービス「リーガメンバーズ」の公式アプリをダウンロードし、オンライン予約された場合に適用されます（他の割引との併用不可）

＜150分プラン＞

リモネ内「ラ・ロンド」では、さらにゆったりとランチタイムをお楽しみいただける「150分プラン」もご用意しております。

・平日 11：30～ / 12：00～ / 12：30～

・土日祝 13：30～

※税金・サービス料を含みます

※フリーソフトドリンク付

※大人1名様につき未就学のお客様1名様無料

※150分プランは、リーガメンバーズ会員限定特別料金は適用されません

【メニュー】

＜スタンドクッキング＞ 全2種

・オムライス＆シーフードフライ “ハントンライス”

・BBQローストポーク

ふんわりオムライスに海老と白身魚のフライで仕上げる「オムライス＆シーフードフライ “ハントンライス”」

＜スイーツ＞ 全19種

抹茶のショートケーキ / 抹茶のシフォンケーキ / 抹茶のクッキーサンド / 抹茶のモンブラン / 抹茶のロールケーキ / 抹茶のオペラ / 抹茶のミルクレープ / 抹茶のブッセ / 抹茶と小豆のケーキ / 抹茶のムース / 抹茶のテリーヌ / 抹茶風味のわらび餅 など

抹茶尽くしのスイーツ

＜フード＞ 全32種（スタンドクッキング含む）

マグロカルパッチョ ゴマと大葉のジェノベーゼ / 牛肉と焼き野菜のタブレ / 白桃のスープとミントジュレ / バゲットクルトンとロースハム クルミのシーザーサラダ / フレッシュハーブとピンクペッパーを纏ったサーモンロースト/ ヒレかつミニバーガー / 淡路産牛のコテージパイ など

独創的な円形空間「ラ・ロンド」■洋食ビストロ ディナービュッフェ

【時間】 17：00～21：30 ※120分制

【料金】 [大人]フリードリンク付プラン：平日9,000円 / 土日祝9,500円

料理のみ：平日6,958円 / 土日祝7,590円

[小学生]平日4,681円 / 土日祝5,060円

★会員限定特別料金

フリードリンク付：平日8,500円 / 土日祝9,000円

※特別料金は、会員サービス「リーガメンバーズ」の公式アプリをダウンロードし、オンライン予約された場合に適用されます（他の割引との併用不可）

※税金・サービス料を含みます

※フリーソフトドリンク付

※大人1名様につき未就学のお客様1名様無料

※フリードリンクを当日ご注文の場合は、＋2,530円で承ります

三世代に愛される“王道”の洋食・ビストロメニューが登場

【メニュー】

＜スタンドクッキング＞ 平日・土日祝 各2種

・ホールチーズで仕上げるスパゲッティ・カルボナーラ

・BBQローストポーク（平日限定）

・ローストビーフ 赤ワインオニオンソース（土日祝限定）

豪快に切り分ける「BBQローストポーク」目の前でチーズを溶かして仕上げる「ホールチーズで仕上げるスパゲッティ・カルボナーラ」

＜フード＞ 全33種（スタンドクッキング含む）

フレッシュハーブとピンクペッパーを纏ったサーモンロースト / ベルケルヴォラーノでスライスした生ハム / 鶏のレバーペースト / 帆立とアスパラガスの塩レモンアヒージョ / ミートボールナポリタンのカサレッチェ / 煮込みハンバーグ 茸クリームソース / 鶏肉とパプリカのクスクス / ロールキャベツのコンソメ煮 / ムール貝の白ワイン蒸し 黒コショウ風味 など

＜スイーツ＞ 全16種

抹茶のショートケーキ / 抹茶のクッキーサンド / 抹茶のモンブラン / 抹茶のオペラ / 抹茶のブランマンジェ / 抹茶風味のわらび餅 / 抹茶の串団子 / マカロン など

＜ドリンク＞ 約10種

スパークリングワイン / アサヒスーパードライエクストラコールド＜生樽＞ / サントリーザ・プレミアム・モルツ＜生樽＞ / 赤・白ワイン / ハイボール / 焼酎（芋・麦） / ノンアルコールスパークリングロゼ / 各種ソフトドリンク

※メニュー内容は、食材の入荷状況等により変更する場合があります

※アレルギー物質につきまして、ご心配をお持ちのお客様は係員にお申し出ください

※お米の産地について特別の記載をしていない場合、メニューで使用しているお米は全て国産米です

※スイーツ・料理以外の装飾は、ビュッフェに含んでおりません

■オールデイダイニング リモネ について

【営業時間】 6：30～22：30 （ラストオーダー 22：00）

［朝食ビュッフェ］6：30～10：30（ラストオーダー10：00）

［ランチビュッフェ］11：30～15：00［90分制］

［ディナービュッフェ］17：00～21：30［120分制］

［アラカルト＆カフェ］11：00～22：30（ラストオーダー22：00）

※21：00 以降はバーメニューのみの提供です

【席数】 312席 / 個室 4室

※別途個室料を頂戴します

「REMONE」という店名は、Restaurant Mix Old＆Newそれぞれの頭文字をとった造語。日本庭園に面した大きな窓から自然光が降り注ぐ、開放的な雰囲気が特長のオールデイダイニングです。オープン当初から愛されるアラカルトメニューに加え、種類豊富なビュッフェを朝・昼・夜の時間帯や多様なシーンに合わせてお楽しみいただけます。

※写真はすべてイメージです

＜お客様のお問い合わせ先＞

レストラン総合案内 TEL：06-6448-0354（10：00～18：00）

ホームページ https://www.rihga.co.jp/osaka/restaurant/list/remone/menu/buffet

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