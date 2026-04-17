5月10日(日) 母の日に、笑顔が広がる食卓の贈りものを。［ベーカリー&レストラン 沢村］ならではのギフトセットシリーズ｜4月17日(金)よりご予約受付開始

株式会社フォンスベーカリー&レストラン 沢村 「母の日ギフトセット」シリーズ

軽井沢発祥［ベーカリー＆レストラン 沢村］では、2026年4月17日(金)よりオンラインストア限定「母の日ギフトセット」シリーズのご予約受付を開始いたします。日頃のありがとうの気持ちと、健やかな毎日を願う気持ちを込めて、5月10日(日)母の日に、沢村ならではの笑顔が広がる食卓の贈りものはいかがでしょうか。

ベーカリー&レストラン 沢村 「母の日ギフトセット」シリーズ

母の日 パンセット & お花を贈れるギフトチケット

パン好きのおかあさんを笑顔にするお花の形をイメージした「チョコチップとアーモンドのサクサクデニッシュ」や、ハート型の焼き菓子「パルミエ」など、［母の日］を賑やかに彩るベーカリー沢村ならではの数量限定セットです。

母の日 パンセット&お花を贈れるギフトチケット

［セット内容］

チョコチップとアーモンドのサクサクデニッシュ 1個

SAWAMURA RICH BREAD 1本

パン・オ・ノア 1/4本

パン・コンプレ 1本

パングラノーラ 200g 1袋

パルミエ ホワイトチョコ・フランボワーズ 2個入 1袋

パルミエ チョコ・コーヒー 2個入 1袋

お花を贈れるギフトチケット 1枚

母の日 スコーンセット & お花を贈れるギフトチケット

紅茶好きのおかあさんには「母の日 スコーンセット」をぜひ。バター香るしっとりとした口どけのスコーン2種類に、沢村オリジナルブレンドティー、ストレートでもミルクを入れても楽しめる香り豊かなアールグレイ、 マスカットのような香りが特徴のノンカフェインエルダーフラワールイボスよりお選びいただける紅茶をセットにしました。

母の日 スコーンセット&お花を贈れるギフトチケット

［セット内容］

プレーンスコーン 2個

紅茶とオレンジのスコーン 2個

選べる紅茶 1箱 (3g×10個)

お花を贈れるギフトチケット 1枚

母の日 パングラノーラセット & お花を贈れるギフトチケット

ごろっと食感が楽しい、雑穀入りの自家製パンから作るオリジナルグラノーラに、搾りたてのミルクを使ったほのかなやさしい甘みが特徴のヨーグルト。さらに果実の自然の甘さと香りを活かした沢村フルータリーシリーズの選べるジャムをセットにしました。大粒で上品なストロベリーをふんだんに使用し、バルサミコとリキュールを使い仕上げた「フルータリー いちごとバルサミコのジャム」のほか、全5種類の中よりお選びいただけます。

母の日 パングラノーラセット&お花を贈れるギフトチケット

［セット内容］

パングラノーラ 200g 1袋

選べる沢村フルータリージャム 145g 1瓶

ヨーグルト 400g 1個

お花を贈れるギフトチケット 1枚

■ お花を贈れるギフトチケット

ギフトセットに添えられている「お花を贈れるギフトチケット」は、チケットを受け取ったおかあさんが、お好きなタイミングで新鮮な季節のお花をお受け取りいただけるチケットタイプの贈りものです。いつもの日常にも、彩りと香り、感謝の気持ちをお届け出来る特別なギフトとなっています。

※ こちらのチケットは単品でもお買い求めいただけます。※ 「お花を贈れるギフトチケット」の引換有効期限は、2026年10月31日(土) までとなります。予めご了承ください。

ベーカリー&レストラン 沢村 オンラインストア限定 「母の日 ギフトセット」シリーズ

・母の日 パンセット & お花を贈れるギフトチケット - \5,400(税込)

・母の日 スコーンセット & お花を贈れるギフトチケット - \4,212(税込)

・母の日 パングラノーラセット & お花を贈れるギフトチケット - \4,212(税込)

・お花を贈れるギフトチケット - \1,870(税込)

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・母の日 パンセット - \3,790(税込)

・母の日 スコーンセット - \2,635(税込)

・母の日 パングラノーラセット - \2,678(税込)

※［母の日ギフトセット］シリーズの商品は「お花を贈れるギフトチケット」なしもお選びいただけます。

※ 各セット商品は準備数に限りがございます。あらかじめご了承ください。

「母の日 ギフトセット」各商品の詳細、ご購入につきましては こちら (https://x.gd/Ho1FS)よりご確認ください。

沢村 オンラインストア :https://x.gd/Ho1FS

ベーカリー&レストラン 沢村

ベーカリー&レストラン 沢村 旧軽井沢

澄んだ水と冷涼な気候の軽井沢に、2009年に誕生したベーカリー&レストラン 沢村は、創業以来、軽井沢に住まう人、観光で訪れる人々に親しまれてきました。厳選した30種類以上の小麦粉をパンの個性に合わせ使い分け、「沢村にしかないパン」を作り続けながら、軽井沢、東京、名古屋の各地域に店舗を展開。「お客様に美味しいパンを届ける」その気持ちを第一に、理想とするものづくりに日々取り組んでいます。