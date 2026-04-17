公式マスコット『ダイボ君』の交通安全ストップマークを市内横断歩道に順次設置

三菱重工業株式会社ダイナボアーズオリジナルストップマーク

三菱重工相模原ダイナボアーズは、相模原市交通・地域安全課の協力のもと、公式マスコットキャラクター「ダイボ君」をデザインした「ダイナボアーズオリジナルストップマーク」を、2026年4月16日（木）より相模原市内の横断歩道（信号機のない箇所）へ順次設置いたしますので、お知らせいたします。

1．実施の背景と目的：ランドセルカバーから続く、安全へのパスリレー

ダイナボアーズは、ホームタウンである相模原市の皆さまとともに歩むチームとして、これまでも小学校新一年生へのランドセルカバー贈呈など、地域の子どもたちを守る活動に注力してまいりました。

ダイナボアーズのランドセルカバーをつけた子どもたち

本企画は、その交通安全啓発活動の延長として企画されたものです。信号機のない横断歩道は、歩行者と車両の接触事故のリスクが高まる場所であり、子どもたちにも親しみのある「ダイボ君」をモチーフにしたストップマークを掲出することで、視覚的に「とまれ」「みぎをみて」「ひだりをみて」という基本的な交通ルールを促します。

ラグビーにおいて「前に進む」ことは重要ですが、交通社会においては「立ち止まる」勇気が命を守ります。ダイナボアーズは、本取り組みを通じて相模原市の交通安全に寄与し、安心して暮らせる街づくりに貢献してまいります。

2．「ダイナボアーズオリジナルストップマーク」設置概要

ダイナボアーズオリジナルストップマーク設置プロジェクト

■設置目的：信号機のない横断歩道における、歩行者の一時停止および左右確認の促進（交通安全啓蒙）

■協力：相模原市 交通・地域安全課

■設置開始日および対象エリア：

・南区・緑区：2026年4月16日（木）より順次掲出開始

・中央区：現在申請中

■設置場所：相模原市内の信号機のない横断歩道付近

■デザインの特徴：

公式マスコット「ダイボ君」が両手を広げて一時停止を呼びかけるイラストとともに、ひらがなで大きく「とまれ」「みぎをみて」「ひだりをみて」と記載。小さなお子様でも直感的に理解しやすく、注意を惹きつける視認性の高い黄色をベースカラーに採用しています。

3．設置場所詳細

ダイナボアーズオリジナルストップマーク（実際のデザイン）- ラック相模原テニスガーデン前（神奈川県相模原市南区下溝3277）- 原当麻駅前ロータリー（神奈川県相模原市南区当麻1271-7）- 女子美術大学前（神奈川県相模原市南区下溝3277）- 相模原ギオンスタジアム前（神奈川県相模原市南区下溝1900）- 麻溝公園スポーツ広場前（神奈川県相模原市南区麻溝台3383）- 橋本駅南口ロータリー（神奈川県相模原市緑区橋本2丁目1）- 橋本駅南口駐輪場前（神奈川県相模原市緑区橋本2丁目1）- 橋本駅北口サイゼリア前（神奈川県相模原市緑区橋本3丁目16）- 橋本駅北口ミウィ前（神奈川県相模原市緑区橋本3丁目29）- 橋本駅北口ロータリー公衆トイレ前（神奈川県相模原市緑区橋本6丁目2）- 九沢小学校セブンイレブン付近（神奈川県相模原市緑区田名2595-6）- 九沢小学校南側（神奈川県相模原市緑区大島1859-3）- 六地蔵交差点付近（神奈川県相模原市緑区下九沢1933）

※4月17日時点で許可されている南区・緑区のみ掲載。

4．関係者コメント

橋本駅南口駐輪場前（実際に設置された写真）■石井 晃 ゼネラルマネージャー

「2026年度で3回目となった新小学一年生へのランドセルカバー贈呈に続き、このたび新たに『ダイナボアーズオリジナルストップマーク』の設置を実現できたことを大変嬉しく思うとともに、ご尽力いただいた相模原市と交通・地域安全課の皆さまに感謝申し上げます。近年、街に増えている掲示されたダイボ君に、小さな子どもたちが立ち止まる姿が増えているように感じています。そんなダイボ君のストップマークが、子どもたちをはじめとする市民の皆さまの安全に寄与することを強く願っております」

■公式マスコット ダイボ君

「相模原のみんな、こんにちは！いつも応援ありがとう！信号のない横断歩道を渡るとき、ぼくのマークを見つけたら一度止まって、『みぎ、ひだり』をしっかり見てね。みんなの安全は、ぼくが全力でディフェンスするよ！これからもいっしょに交通ルールを守っていこうね！」