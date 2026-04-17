≪今だけオンラインで手に入る≫阪神梅田限定【SALTRA(ソルトラ)】が5月30日（土）まで公式オンラインサイトにて数量限定で販売中！

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ（代表取締役：阪本良一）は、 “塩でお菓子をデザインする”ソルトスイーツブランド【SALTRA(ソルトラ)】の人気商品を、公式オンラインショップにて5月30日（土）までの期間・数量限定で販売開始したことをお知らせいたします。

阪神梅田本店でしか買えないソルトラが、“今だけ”オンラインで手に入る！

【SALTRA(ソルトラ)】は、お菓子や料理に欠かせない“塩”にこだわるソルトスイーツブランドです。「淡路島の藻塩」と「赤穂のにがり塩」をそれぞれのお菓子に合わせて使い分け、塩味と甘味が調和する素材本来の風味を引き立てます。

ソルトラの人気焼き菓子3種の詰合せ『セレクション』と、塩チョコレートをしっとり生地のケーキにそそいだ『ティグレ〔バター〕』を特別にご用意いたしました。この機会に、ぜひソルトラの味わいをお楽しみください。

普段は、阪神梅田本店でしか買えない限定スイーツ。この特別な機会に、試してみませんか？母の日など、日頃の感謝を伝える品としてもぴったりです。数に限りがございますので、お求めはお早めに。

◆SALTRA 公式オンラインサイト販売概要

【販売期間】 2026年4月14日(火)～2026年5月30日(土)

【販売商品】 ティグレ〔バター〕、セレクション14個入・24個入

※期間限定・数量限定販売の為、無くなり次第終了。

◆公式オンラインストア 商品概要

公式サイトはこちら ＞ :https://sucreyshopping.jp/saltra?utm_source=release&utm_medium=st&utm_campaign=release_20260417

◇セレクション

淡路島の藻塩のまろやかな塩味が素材のおいしさを引き立てる、SALTRA自慢のサブレ2種とティグレを詰め合わせしました。3つの味わいを楽しめる、贈り物におすすめの一品です。

14個入：3,240円（税込）、24個入：5,400円（税込）

サブレ〔アーモンド〕ティグレ〔バター〕サブレ〔金柑〕

『サブレフロマージュ〔アーモンド〕』は、デンマークでつくられたカマンベールチーズ※に皮付きのローストアーモンドのダイス、淡路島の藻塩を練り込み焼き上げたサクサクのサブレです。『ティグレ〔バター〕』は、バターのコクを藻塩のまろやかな塩味が引き立て、チョコレートのやさしい甘さをお楽しみいただけます。『サブレフロマージュ〔金柑〕』は、北海道でつくられたゴーダチーズに宮崎県産金柑のペースト、淡路島の藻塩を練り込み焼き上げたサクサクのサブレです。

※チーズパウダー中デンマーク製造カマンベール21%使用

商品詳細はこちら ＞ :https://sucreyshopping.jp/shop/g/gst09201/?utm_source=release&utm_medium=st&utm_campaign=release_20260417

◇ティグレ〔バター〕

グラスフェッドバターに淡路島の藻塩を加えて、しっとり焼き上げた生地に、塩チョコレートをそそぎました。バターのコクを藻塩のまろやかな塩味が引き立て、チョコレートのやさしい甘さが調和します。

4個入：1,296円(税込)

※グラスフェッドバターとは、放牧酪農により飼育された乳牛のバターです。牧草主体で育ち、飼料は補助的な使用にとどめています。

◆SALTRA ブランドストーリー

商品詳細はこちら ＞ :https://sucreyshopping.jp/shop/g/gst07101/?utm_source=release&utm_medium=st&utm_campaign=release_20260417

お菓子が好きなソルトラは、

旅で出会った女の子と一緒にお菓子作り。

焼けるまでは塩とお菓子のダンス。

ダンスはお菓子をおいしくするからね。

ある日、女の子はソルトラにいいました。

「あなたのことが塩のように大好き」

塩はお菓子や料理に欠かせないもの。

人生を味わい深くする大切なエッセンス。

◆店舗情報

店舗名称：SALTRA(ソルトラ) 阪神梅田本店

住 所：〒530-8224 大阪府大阪市北区梅田１丁目13－13 阪神梅田本店 1F

お問合せ：06-6345-0696

営業時間：10:00-20:00 ※館の営業時間に準ずる

◆公式サイト

HP：https://sucreyshopping.jp/saltra

Instagram：https://www.instagram.com/saltra_official

◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ、シュシュ