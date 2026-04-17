『ぷよぷよ!!クエスト』“ぷよクエ13周年記念キャンペーン 第1弾”開催！「ドラコ＆リデル」「サーバントなデーモンサーバント」が新登場する“13周年記念ダブルパワーガチャ”も開催中！

株式会社セガ

株式会社セガは、大好評配信中のパズルRPG『ぷよぷよ!!クエスト』が、2026年4月24日（金）に13周年を迎えることをお知らせいたします。これを記念して本日4月17日（金）より、ログインで「魔導石」100個以上が獲得できる“魔導石ガチャガチャ”など、豪華イベントが盛りだくさんの“ぷよクエ13周年記念キャンペーン 第1弾”を開催します。

また、ダブルパワースキルをもった「ドラコ＆リデル」「サーバントなデーモンサーバント」が新登場する“13周年記念ダブルパワーガチャ”を同日より開催します。

【ぷよクエ13周年記念キャンペーン 第1弾】

◆“魔導石ガチャガチャ”開催

開催期間：2026年4月17日（金）15:00～5月1日（金）3:59

内容：期間限定で、ログインすると「魔導石」100個または240個のいずれかが獲得できる“

魔導石ガチャガチャ”を開催します。

◆“13周年記念 魔導石ザクザクミッション”開催

開催期間：2026年4月17日（金）15:00～4月30日（木）23:59

内容：“13周年記念魔導石ザクザクミッション”では、期間中にミッションを達成すると「魔導石」を最大50個獲得することができます。

◆“ぷよクエ13周年記念ログインボーナス”

開催期間：2026年4月17日（金）15:00～5月1日（金）3:59

内容：期間中にログインすると、最大25個の「魔導石」が手に入ります。

◆限定背景がもらえる！ “13周年記念スペシャルプレゼント”

開催期間：2026年4月17日（金）15:00～5月8日（金）3:59

内容：期間中1回限定で、特別な背景が入手可能なスペシャルプレゼントを開催します。

◆“13周年記念特別版まぜまぜ”開催

開催期間：2026年4月17日（金）11:00頃のデータ更新後～5月8日（金）10:59

内容：カードを選んでまぜまぜすると、条件に合ったカードを1枚手に入れることが可能な“まぜまぜ召喚”に、“★7特別まぜまぜ召喚”や“もっとすごいまぜまぜ召喚”に特別な召喚可能キャラクターを追加した“もっとすごいまぜまぜ召喚SP”が登場します。使用カード条件を確認して、ぜひチャレンジしてください！

◆パーティーイベント“祝！13周年記念パーティー”開催

開催期間：2026年4月17日（金）15:00～4月30日（木）23:59

内容：★7へんしん可能で「フルパワースキル」が使える限定キャラ「エグゼクティブボスのインキュバス」が獲得できるイベント“祝！13周年記念パーティー”を開催します。

本イベントは、クエストをクリアして指定のイベントアイテムを集めるイベントです。イベントアイテムをたくさん集めると、「[★6] エグゼクティブボスのインキュバス」「[★6] 黄金騎士パプリスマルス」や「WS(ワイルドストーン)」などの豪華報酬を獲得できます。

[★7] エグゼクティブボスのインキュバス

＜「エグゼクティブボスのインキュバス」とは・・・＞

ナルシストでとってもキザな悪魔。

なぜか突然「ボス」という立場になったけどあまりに堂々としているせいか、なんだかんだ周りを納得させている。

実は適役なのかも...？

スキル：エグゼキューション Lv.2

効果：味方全体の状態異常を解除し、2ターンの間、味方全体の通常攻撃を「こうげき」×1.6の2連続攻撃にする

さらにフィールド上にハートBOXが2個以上存在する場合、味方全体の連続攻撃倍率を80％アップする

発動条件：あおぷよを40個消す

フルパワースキル：エグゼキューション Lv.2

効果：味方全体の状態異常を解除し、2ターンの間、味方全体の通常攻撃を「こうげき」×1.8の2連続攻撃にする

さらにフィールド上にハートBOXが2個以上存在する場合、味方全体の連続攻撃倍率を80％アップする

発動条件：あおぷよを55個消す

リーダースキル：麗しき極秘任務 Lv.2

効果：味方全体の攻撃力を4.5倍、体力を3.5倍にし、相手のターン終了時にフィールド上の色ぷよをランダムで1個ハートBOXに変える

通常攻撃時のみハートBOXを消した場合、このカードの攻撃力を2倍にし、味方全体のスキル発動ぷよ数を5個減らす

◆限定ストーリー“ふたつの願い、ひとつの絆に”公開

開催期間：2026年4月17日（金）15:00～5月7日（木）23:59

内容：限定ストーリー“ふたつの願い、ひとつの絆に”を公開します。限定ストーリーを読むと、初回のみ報酬アイテムを入手することができます。

話数：クエスト名／公開開始日時／報酬アイテム

1話：従者の心がまえ／4月17日(金) 15:00～／魔導石×1個

2話：つかえたり、つかまえたり／4月19日(日) 15:00～／魔導石×1個

3話：油断大敵な強敵！？／4月21日(火) 15:00～／魔導石×1個

4話：二人で目指す頂点！／4月23日(木) 15:00～／魔導石×1個

※公開終了は全話2026年5月7日(木)23:59までです。

◆“プワープ大収穫祭”開催！

開催期間：4月17日（金）11:00頃のデータ更新後～5月8日（金）10:59

内容：「ぷよ野菜」の収穫時間が22時間から12時間に短縮され、「ぷよ野菜」が2倍収穫できる“プワープ大収穫祭”を開催します。開催期間中に「ぷよ野菜」をたくさん育てましょう。

◆「ドラコ＆リデル」「サーバントなデーモンサーバント」新登場！ “13周年記念ダブルパワーガチャ”開催

開催期間：2026年4月17日（金）15:00～5月7日（木）23:59

内容：ダブルパワースキルを持ったコスト64の「[★6] ドラコ＆リデル」と、フルパワースキルを持った「サーバントなデーモンサーバント」が新登場する“13周年記念ダブルパワーガチャ”を開催します。

ガチャを引くごとに貯まるガチャパワーに応じて、「[★6] ドラコ＆リデル」や「[★6] サーバントなデーモンサーバント」などを追加で獲得できる、ガチャパワー機能対応です。「13周年記念ダブルパワーガチャクーポン」を使ってガチャを引くこともできます。

＜★7へんしん後 新登場キャラクター紹介＞

[★7] ドラコ＆リデル

「とくもりチェンジ」後

＜「ドラコ＆リデル」とは・・・＞

ひょんなことから手を組むことになった、期間限定の主従コンビ！？言ってることもやってることも正反対に見えるけど、お互いのことを頼りに思う気持ちはおそらく、いっしょ。

「とくもりチェンジ」後

スキル：ロイヤルホーンズ Lv.2

効果：3ターンの間、2属性以上の同時攻撃で控え含む味方全体の攻撃力を7.5倍にし、3ターンの間、ネクストぷよを「プラス状態」にする

クエスト終了時まで味方全体の相手に与えるダメージを体力を回復した回数×5％アップする(最大50％)

さらに控え含む味方全体の体力を50％回復する

発動条件：あかぷよを40個 または きいろぷよを40個消す

ダブルパワースキル：ロイヤルホーンズ Lv.2

効果：3ターンの間、2属性以上の同時攻撃で控え含む味方全体の攻撃力を8.8倍にし、3ターンの間、ネクストぷよを「プラス状態」にする

クエスト終了時まで味方全体の相手に与えるダメージを体力を回復した回数×5％アップする(最大50％)

さらに控え含む味方全体の体力を75％回復する

発動条件：あかぷよ と きいろぷよをそれぞれ40個消す

リーダースキル：強さ募るふたつの心 Lv.2

効果：味方全体の攻撃力を5.5倍、体力を3.5倍、回復力を2倍にし、通常攻撃時のみあかぷよを4個消すごとにスキル発動ぷよ数を4個減らす

緑属性カードがデッキに1体以上存在する場合、味方全体の攻撃力をさらに1.3倍にする

とくもりサポートスキル(1)効果（Lv.10）：

効果：クエスト終了時まで控えを含む味方全体の攻撃力を1.5倍にする

とくもりサポートスキル(1)発動条件：いつでも発動！

とくもりサポートスキル(2)効果（Lv.10）：

効果：味方全体の回復力を2倍にする

とくもりサポートスキル(2)発動条件：いつでも発動！

[★7] サーバントなデーモンサーバント

＜「サーバントなデーモンサーバント」とは・・・＞

「悪魔の使い」の名をもつ、地獄の住人。

エラそうな態度は相変わらずだけど、従者としての評判は意外と高い。

悪魔以外からの「給仕をしてほしい」という声も多いとか！？

スキル：インフェルフェート Lv.2

効果：相手全体を4ターンの間、「怯え」「封印」状態にし、3ターンの間、味方全体の相手に与えるダメージを3.5倍にする

発動条件：きいろぷよを40個消す

フルパワースキル：インフェルフェート Lv.2

効果：相手全体を4ターンの間、「怯え」「封印」状態にし、3ターンの間、味方全体の相手に与えるダメージを4倍にする

発動条件：きいろぷよを55個消す

リーダースキル：第一級の側仕え Lv.2

効果：味方全体の攻撃力を4.8倍、体力を3.5倍、回復力を1.5倍にし、体力が0になっても1回のみ「体力1」で踏みとどまる

さらに通常攻撃時のみきいろぷよを4個消すごとに味方全体のスキル発動ぷよ数を3個減らす

※本ガチャからは「★7キャラクター」は出現しません。

◆ギルドイベント“祝！13周年記念ぷよクエラッシュ”開催

開催期間：2026年4月24日（金）15:00～4月29日（水）23:59

内容：“祝！13周年記念ぷよクエラッシュ”は、ギルドのメンバーとギルドボスをたおすイベントです。一筋縄ではいかない、さまざまな効果を持ったステージも出現します。

ギルドボスの撃破数に応じ、「クリティカルストーン」や「魔導石」などの報酬がギルドメンバー全員にプレゼントされます。

また、ギルドボスへの挑戦回数に応じて、シーズンポイントや「カラフルクリティカルストーン」などの挑戦回数ボーナスを手に入れることができます。

◆「ドラコ＆リデル」「サーバントなデーモンサーバント」登場記念SNSキャンペーン

応募期間：ドラコ＆リデル 2026年4月15日（水）～4月17日（金）23:59まで

サーバントなデーモンサーバント 2026年4月17日（金）～4月19日（日）23:59まで

内容：『ぷよぷよ!!クエスト（ぷよクエ）』公式Xアカウントと公式Instagramアカウントにて、キャンペーンに参加した方の中から抽選でそれぞれ3名様に、「[★6] ドラコ＆リデル」「[★6] サーバントなデーモンサーバント」をプレゼントするキャンペーンを開催します。

＜参加方法＞

X：『ぷよぷよ!!クエスト（ぷよクエ）』公式Xアカウント（ https://x.com/puyoquest ）をフォロー＆各対象のポストをリポストする。

Instagram：『ぷよぷよ!!クエスト（ぷよクエ）』公式Instagramアカウント（ https://www.instagram.com/puyoquest/ ）をフォロー＆各対象のポストにいいねをする。

＜プレゼント内容＞

X：「[★6] ドラコ＆リデル」「[★6] サーバントなデーモンサーバント」×各3名様

Instagram：「[★6] ドラコ＆リデル」「[★6] サーバントなデーモンサーバント」×各3名様

＜「ぷよぷよ」とは＞

「ぷよぷよ」シリーズは、発売から30年以上にわたり、世界中で愛され続けるアクションパズルゲームです。1991年に初代『ぷよぷよ』がMSX2版とファミコンディスクシステム版で登場し、翌1992年にはセガよりアーケード版とメガドライブ版を発売しました。同じ色の“ぷよ”を4つ以上つなげて消すシンプルでわかりやすいルール、可愛らしいキャラクター、さらに落ち物アクションパズルゲームとして初めて対戦形式を導入したゲーム性により、爆発的なヒットを記録しました。その後もシリーズは進化を続け、家庭用ゲーム機やPC、スマートフォンなど、さまざまなプラットフォームで展開され、世代を超えて幅広い層に楽しまれています。

さらに、JESU（日本eスポーツ協会）公認タイトルとしてプロ選手が活躍するeスポーツシーンでも注目を集め、国内外で熱戦が繰り広げられています。2026年、35周年を迎えた「ぷよぷよ」は、これからも“だいれんさ”の楽しさをみなさまにお届けします！

＜ぷよぷよ!!クエストとは＞

『ぷよぷよ!!クエスト』は、「ぷよぷよ」の基本ルールはそのままに、従来の「ぷよぷよ」とは異なるスマートフォン向けに最適化された簡単な操作性と、誰でも味わえる「連鎖の爽快感」が楽しめるゲームとなっています。2013年4月24日にサービスを開始したiOS版『ぷよぷよ!!クエスト』は、App Store無料総合ランキングで1位を獲得し、10日間で100万ダウンロードを達成（2013年5月3日時点）しました。

現在では、合計3,000万ダウンロードを超え（2026年4月現在）、多くの方に楽しんでいただいています。

【タイトル概要】

名称： ぷよぷよ!!クエスト

推奨動作環境： iOS 15.0 以上／Android OS 8.0以上(64bit端末)

App Store URL： https://itunes.apple.com/jp/app/id595291824(https://itunes.apple.com/jp/app/id595291824)

Google Play URL： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.PuyoQuest(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.PuyoQuest)

配信開始日： 2013年4月24日

価格： 基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル： パズルRPG

メーカー： セガ

著作権表記： (C) SEGA

公式サイト：

『ぷよぷよ!!クエスト』公式サイト： https://puyopuyoquest.sega-net.com/(https://puyopuyoquest.sega-net.com/)

『ぷよぷよ!!クエスト』公式X： https://x.com/puyoquest(https://x.com/puyoquest)

『ぷよぷよ!!クエスト』公式Instagram： https://www.instagram.com/puyoquest/(https://www.instagram.com/puyoquest/)

ぷよぷよポータルサイト： https://puyo.sega.jp/(https://puyo.sega.jp/)

「ぷよぷよ」公式X： https://x.com/puyopuyo20th(https://x.com/puyopuyo20th)

「ぷよぷよ」公式Facebook： https://www.facebook.com/puyosega/(https://www.facebook.com/puyosega/)

「ぷよぷよ」公式ブログ： https://ameblo.jp/puyo-sega/(https://ameblo.jp/puyo-sega/)

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