【兵庫県宍粟市】肉の居場所がなくなるかもしれません。GW限定、温泉併設アウトドアBBQ施設で「本気の野菜マルシェ」開催〈ウッドデザインパーク与位〉

GW限定「野菜マルシェ」開催｜炭火で楽しむ、焼き野菜のおいしさを提案

ウッドデザインパーク株式会社

兵庫県宍粟市の温泉併設アウトドア施設「ウッドデザインパーク与位」では、ゴールデンウィーク期間中、日帰りBBQをご利用のお客様を対象に、期間限定企画「野菜マルシェ」を開催します。

野菜は事前に持ち込む必要がなく、会場に並ぶ地元の八百屋さんおすすめの野菜の中から、お好みのものを選んでお楽しみいただけます。

選んだ野菜は、そのまま炭火でじっくり焼いてお召し上がりいただくスタイルです。

炭火で火を入れることで、野菜の香ばしさや甘みが引き立ち、BBQならではの味わいをお楽しみいただけます。

お肉と一緒に楽しむのはもちろん、焼き野菜そのもののおいしさにも注目していただける、GW限定の特別企画です。

GW限定企画「野菜マルシェ」について

「野菜マルシェ」は、BBQの楽しみを広げることを目的としたゴールデンウィーク限定の企画です。

会場には炭火焼きに適した野菜を中心に、玉ねぎ、ナス、ピーマン、カボチャ、サツマイモ、ジャガイモなどを用意します。

日帰りBBQご利用者は、好みの野菜を自由に選ぶことができます。

炭火で焼くことで野菜本来の甘みや旨みを引き出し、肉料理とあわせてバランスの良いBBQを楽しめる内容となっています。

準備不要で楽しめる日帰りBBQ

ウッドデザインパーク与位の日帰りBBQは、炭火の着火や機材の準備、後片付けをスタッフが行うため、利用者は到着後すぐにBBQを始めることができます。

利用時間はデイタイム、ナイトタイムともに4時間で、ゆとりを持って食事や交流を楽しめる設定となっています。

アウトドア初心者でも利用しやすい環境を整えています。

また、全席でペット同伴が可能となっており、ペットと一緒にアウトドアを楽しめる環境を提供しています。

遊びやくつろぎも楽しめる施設環境

施設内には、バドミントンやモルックなどを楽しめる屋外スペース「ワクワク広場」を設置しているほか、ボードゲームの貸し出しも行っています。

BBQに加えて、レクリエーションやくつろぎの時間を過ごせる点も特徴です。

さらに施設に隣接する「しそうよい温泉」へは徒歩0分でアクセス可能です。

BBQの後に温泉で汗や煙のにおいを流すことができ、食事から入浴までを一か所で完結できる点が特徴です。

日帰りでも満足度の高いレジャー体験を提供します。

早期予約特典について

4月21日までに日帰りBBQを予約した利用者を対象に、「BBQ早割スペシャル3大特典」を提供しています。

特典１.：キャンセル料無料

利用日の3日前までキャンセル無料で対応。

特典２.：人数追加に対応

前日まで人数の追加が可能。

特典３.：クーポン利用でお得に利用可能

対象クーポンの利用により、通常よりもお得にBBQを楽しめます。

ゴールデンウィーク期間は混雑が予想されるため、早期予約を推奨しています。

ご予約は下記URL より可能です。

https://wood-designpark.jp/yoi/campaign/8126.html

企画概要

企画名：GW限定「野菜マルシェ」

実施期間：4月29日(水)～5月6日(木)までのゴールデンウィーク期間中

対象：ウッドデザインパーク与位の日帰りBBQ利用者

内容：地元の八百屋が選定した野菜を、自由に選んで好きなだけ炭火焼きで楽しめるサービス

（野菜の持ち込み不要）

日帰りBBQ利用詳細

SUITEサイト（最大8名）BASEサイト（最大6名）KOMOREBI（最大4名）

利用時間：デイタイム（11:00～15：00） ナイトタイム（16：00～20：00）

利用コース：持込コース or 手ぶらコース（お食事は3種類から選択可能）

料金に含まれるもの：サイト利用料 BBQキット一式

（コンロ／炭／網／トング／肉用ハサミ／紙皿／割りばし／おしぼり／うちわ／調味料）

オプション：ソフトドリンクバー \500

アルコール飲み放題 \1800

その他追加メニューは公式LINEよりご覧ください。

ウッドデザインパーク与位の魅力

初夏のやわらかな空気に包まれる、森のアウトドアステイ

木々に囲まれたプライベート感のある空間で、グランピングテントや一棟貸しコテージを選んで過ごす与位の滞在。

新緑がきれいな初夏は、外で過ごす時間が心地よく、自然の中でのBBQや散策、外遊びも楽しみやすい季節です。

日常から少し離れて、森の景色や風を感じながら、ゆったりと自分たちらしい時間をお過ごしいただけます。

与位の公式サイトでも、森・焚火・星空・温泉を一連の体験として打ち出しています。

施設情報

ウッドデザインパーク与位

所在地：〒671-2512 兵庫県 宍粟市山崎町与位66-3

アクセス：＜車＞ 中国自動車道 山崎ICから9.8km 約15分

＜公共交通機関＞JR西日本 姫新線 播磨新宮駅から神姫バス山崎行き山崎下車、新姫バス横山行き田井下車 徒歩15分

公式ホームページ:https://wood-designpark.jp/yoi/

公式Instagram：https://www.instagram.com/wood_designpark_yoi/