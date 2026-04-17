株式会社DAIS＆Coが手掛ける物販ビジネスの新戦略

株式会社DAIS＆Co

近年、副業解禁の動きが急速に広がっています。ではなぜ、副業はここまで容認されるようになったのでしょうか。その背景には、働き方の多様化やリモートワークの普及があります。

一口に副業といっても、その種類はさまざまです。アルバイトとして別の会社で働く方法や、ウーバーイーツなどの配達業務を請け負う働き方など、多様な副業の形が存在しています。

なかでも注目されているのが、在宅でできる副業です。リモートワーク時代の到来により、自宅で効率よく収入を得られる働き方が一般化しつつあります。在宅副業は時間や場所に縛られにくく、本業と両立しやすい点から、多くの人に選ばれています。

副業解禁の流れは今後さらに加速すると考えられており、リモートワークと組み合わせた新しい働き方は、これからのスタンダードになっていくでしょう。

物販ビジネスがおすすめの理由とは？初心者でも始めやすい副業の魅力

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物販に挑戦する個人にはチャンスも多いですが、同時にいくつかの“つまずきやすいポイント”があります。

・仕入れリスク、価格競争に巻き込まれる

・利益計算が甘くなりがち

・売れる商品を見つける難しさ

・継続的に稼ぐのが難しい(ライバル増加・トレンド終了)

これらの悩みを解決すべく株式会社DAIS＆Co（本社：神奈川県横浜市西区浅間町、代表：坂本 大）は、独自の情報収集により高単価・高利率の商品の選定を可能とした商品選別システム「Price Cheker」を2026年4月にリリースを発表

商品選別システム「Price Cheker」は、感覚や経験に頼る副業ではなく、データに基づいた戦略を取り入れることで、安定した利益を目指せる副業モデルとして注目されています。

Price Chekerは単なる収益機会ではない

Price Chekerは、個人が副業の枠を超えて“メーカーのような存在”へと成長できる点に特徴があります。

長期的に活用できるマーケティングスキルの習得支援に重点を置いているのが大きな強みです。

近年注目されている副業の多くは、短期的な収益に偏りがちです。

しかしPrice Chekerでは、本質的なスキルの習得を重視しています。

その教育設計の目的は、短期的な利益の獲得ではありません。

目指しているのは、「自立したビジネスオーナーの育成」です。

継続的に収益を生み出すマーケティング力を身につけることで、個人が自らビジネスを構築し、成長し続けられる状態の実現を目指しています。

代表の坂本 大は、次のように述べています。

「私たちが提供したいのは、単なる収益機会ではありません。

一つの事業を通じて、自分自身の可能性を信じられる体験です。

『Price Cheker』を通じて、個人が自ら未来を切り拓く存在になることを支援したいと考えています。」

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概要

運営会社：株式会社DAIS＆Co

提供サービス：Price Cheker

事業内容：インターネットを利用した各種情報提供サービス業、インターネット広告代理業、会社の募集並びに各種サービスの提供

所在地：神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル

代表者：坂本 大

商品選別システム「Price Cheker」