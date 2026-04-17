カクテルとアートのミクソロジー。「Blndrgrphy（ブレンダーグラフィ）」が4/17（金）本格上陸。カクテルに着想源に5種の香水が登場

NOSE SHOP株式会社Blndrgrphy（ブレンダーグラフィ）

“香水砂漠”と呼ばれる日本の香水市場に一石を投じ、日本初*のニッチフレグランス専門店を展開する「NOSE SHOP（ノーズショップ）」は、オランダ発のニッチフレグランスブランド「Blndrgrphy（ブレンダーグラフィ）」の取り扱いを開始。2026年4月17日（金）に本格上陸いたします。

Blndrgrphyは、ヒョン・ユによって、2024年にオランダで創業されたブランド。その着想源は、彼自身が愛するオランダのナイトシーン。バーでカクテルを飲みながら仲間と過ごす、そんなひとときを分かち合うように、有名調香師チームのFlair Parisと協業して生み出されました。

昨年10月に開催された香水の祭典「サロン ド パルファン 2025 @ISETAN MEN'S」での先行上陸時に話題となったブランドが、カクテルにインスパイアされた5種の香水を携え、ついに本格上陸いたします。

* 日本国内におけるニッチフレグランス専門店として 自社調べ（2026年4月時点）

元ファッションデザイナー。ブランド創業者ヒョン・ユの新たな挑戦

創業者 ヒョン・ユ

Blndrgrphyは、20年以上ファッションデザイナーとして活躍後、オランダで香水業界でのキャリアを積んだヒョン・ユによって立ち上げられました。ファッションデザイナーとして活躍後、自身のニッチフレグランスブランドをデビュー、成功させたのち、新たなブランドとして本ブランドを設立しました。

その香りの着想源は、彼自身が愛するオランダのナイトシーン。仕事終わりにバーでカクテルを飲みながら仲間と過ごす、ひとときを分かち合うようにして香水たちは仕立てられます。

そうして生まれた香りは、単なるフレグランスではなく、「記憶と感覚芸術を巡る旅である」と彼は語ります。

香りを「分解・再構築」し、五感で「記録」する哲学

Blndrgrphy（ブレンダーグラフィ）

「Blndrgrphy」は、ミクソロジーの芸術性とビジュアルアートの本質を融合させた革新的なブランド。

「Blndr（ブレンダー）」が、カクテルを飲むという体験を、場所や会話といった香りの要素にまで「分解」し、その記憶を捉え、緻密に「再構築」するという意味を持ち、 「Grphy（グラフィー）」が、その創造の物語を写真や映像のように五感すべてで「記録」し、芸術の域へと高めます。

この2つのアプローチによって普遍的なカクテルという飲み物をモチーフに、そこから記憶、感情、そして場所を喚起する嗅覚の物語へと変容。

香りは単なる香水の枠を超えた「カクテルとアートのミクソロジー」の世界への誘いを目指しています。

香りと視覚のミクソロジー。多感覚のデザイン

Blndrgrphy（ブレンダーグラフィ）

創業者のヒョン・ユは、ブランドのビジョンに命を吹き込むため、著名な調香師チームであるFlair Paris（フレア・パリ）と協業。香りと視覚の世界を混合する挑戦は、パッケージデザインでも表現されています。

五大元素（空・風・火・水・地）に着目し、石、ガラス、プラスチック、紙、木といった全く異なる5つの素材を使ってパッケージを作り上げ、カクテルの色をボトルのカラーイメージに採用しました。

共有された記憶、そして人々の繋がりを称え、多感覚で楽しむ香りの世界をご堪能ください。

Blndrgrphy（ブレンダーグラフィ）

ラインアップ 全5種

オードパルファム（5種）50ml 28,600円（税込）

発売日｜2026年4月17日（金）

［ラインアップ］

オードパルファム

Blndrgrphy「ジャスミン マティーニ」50ml

商品名｜ジャスミン マティーニ

価格｜50ml 28,600円（税込）

ジャスミンのヴェールがそっと秘密を明かす。ピンクペッパーが弾け、ジンとベルモットの王者の一滴が肌に運ぶキス。ジュニパーとオリーブが揺らめき、憧れは欲望へ。これは陰謀の物語。ほろ苦く酔わせる夜のダンス。

トップ｜ピンクペッパー、レモン、ジュニパー、グレープフルーツ

ボディ｜ジャスミン、オリーブ、ワインリース

ベース｜イソイースーパー、アンブロキサン、ジン、レザー

パフューマー｜カミーユ・シュマルダン

Blndrgrphy「パチョリ モヒート」50ml

商品名｜パチョリ モヒート

価格｜50ml 28,600円（税込）

ミントとライムが弾けるモヒートの序章。ユーカリの風がすり抜け、煌めくラムに溶ける砂糖の余韻。軽やかなパチョリとサンダルウッドが肌に残る、歓喜の温もり。自由に踊る、フレッシュな香りのカクテル。

トップ｜レモン、ユーカリ、ミント、ライム

ボディ｜シダーウッド、カシュメラン、サンダルウッド、パチョリ、シュガー

ベース｜イソイースーパー、アンブロキサン、ホワイトラム

パフューマー｜アメリ・ブルジョワ

Blndrgrphy「バニラ マッドスライド」50ml

商品名｜バニラ マッドスライド

価格｜50ml 28,600円（税込）

濃厚なバニラに、チョコとコーヒーのほろ苦さ、アーモンドの甘さが滑り込むマッドスライド。とろけるムスクが欲望をかき立てる。情熱は深まり官能は夜のベルベットをまとう。やみつきになる濃密な香りのデザート。

トップ｜ビターアーモンド、バターノート、ココナッツミルク

ボディ｜ココア、コーヒー、ダバナ、スウィートアーモンド、バニラ

ベース｜イソイースーパー、アンブロキサン、ウォッカ、ホワイトムスク

パフューマー｜アン＝ソフィー・べへゲル

Blndrgrphy「アンバー ネグローニ」50ml

商品名｜アンバー ネグローニ

価格｜50ml 28,600円（税込）

ジンとベルモットが織りなすほろ苦く気高いネグローニの誘惑。ジュニパーがささやきビターズが火花を散らす。スモーキーなアンバーが揺れ心に炎を灯すその一滴。優雅さと野性がせめぎ合い誰もが少しだけ危険になる。

トップ｜オレンジ、マンドラ、タンジェリン

ボディ｜ラテチョコレート、ヘリオトロープ、キャラメル、バニラ

ベース｜イソイースーパー、アンブロキサン、ジン、ベルモット、ピリピリ

パフューマー｜ポリーヌ・ジェグス

Blndrgrphy「サンタル ペインキラー」50ml

商品名｜サンタル ペインキラー

価格｜50ml 28,600円（税込）

ラムと果実がとろける、カリブ海生まれのトロピカルカクテル。潮風に舞うパイナップルとココナッツ、スパイスのほろ苦いスリル。サンダルウッドが香り、止まった時間に恋が甦る。海辺に刻まれた、甘く自由な記憶。

トップ｜シナモン、カルダモン、ナツメグ

ボディ｜プラム、パイナップル、ココナッツ、サンダルウッド

ベース｜イソイースーパー、アンブロキサン、ラム、ケード

パフューマー｜マルゴー・ル・ペ・グラン

［商品情報］

Blndrgrphy（ブレンダーグラフィ）

ラインアップ 全5種

オードパルファム（5種）50ml 28,600円（税込）

発売日｜2026年4月17日（金）

［取扱店舗］※一部店舗となるためご注意ください。

NOSE SHOP SLOPE、有楽町、名古屋、福岡、オンラインストア

Blndrgrphy（ブレンダーグラフィ）

Blndrgrphy｜ブレンダーグラフィ

カクテルとアートのミクソロジー

Blndrgrphy（ブレンダーグラフィ）は、2024年にオランダで創業されたニッチフレグランスブランド。20年以上ファッションデザイナーとして活躍後、オランダで香水業界でのキャリアを積んだヒョン・ユによって立ち上げられた。その着想源は、彼自身が愛するオランダのナイトシーン。仕事終わりに、バーでカクテルを飲みながら、仲間と過ごす瞬間のような、ひとときを分かち合うようにして香水たちは仕立てられる。ブランド名は、香りとビジョンを融合させる独自の哲学を表した造語。「Blndr」が、カクテルを飲むという体験を、場所や会話といった香りの要素にまで『分解』し、その記憶を捉え、緻密に『再構築』する。そして「grphy（グラフィー）」で、その創造の物語を写真や映像のように五感すべてで『記録』し、芸術の域へと高める。この二つのアプローチにより、生み出された香りは単なる香水の枠を超え、物語であり、ムードであり、記憶として昇華される。香りと視覚の世界を混ぜ合わせることへの挑戦を通じ、共有された記憶、文化の多様性、そして人々の繋がりを称える多感覚の傑作を創造する。

NOSE SHOP

NOSE SHOP

かつて“香水砂漠”と呼ばれた日本に、先陣を切って新しい香りの風を吹き込んだNOSE SHOP（ノーズショップ）。日本初のニッチフレグランス専門店として、2017年8月にスタート。大きな鼻のオブジェや、鼻を色とりどりに塗られた石膏像を目印に、現在、東京、大阪、名古屋など、主要都市を中心に18店舗を展開しています。高級ブランドのイメージや、専門知識が必要というイメージを払拭し、香水初心者から愛好家まで、誰もが自由で気軽に楽しめる空間を提供。世界中の新進気鋭なフレグランスブランドを、独自の視点でセレクトし、最上級の香りと共に暮らす喜びや楽しさを届けることを目指しています。名物企画として、ミニ香水がランダムに当たるコンテンツ「香水ガチャ(R)︎」を展開。その他、デイリーフレグランスブランド「KO-GU（コーグ）」のプロデュースも手掛けるなど、香りのイベント、香りのメディアとしての情報発信やリアルなワークショップなどを開催し、常に新しい香りの体験を提供しています。

［店舗一覧］ （＊）ー Blndrgrphy取扱店

NOSE SHOP 新宿

東京都新宿区新宿4-1-6 ニュウマン新宿 2F TEL 03-5357-7707

NOSE SHOP SLOPE（＊）

東京都渋谷区神宮前２丁目１７－６ 神宮前ビルディング 5F TEL 03-6447-0400

NOSE SHOP SALON

東京都渋谷区神宮前5-48-2 ふらりと表参道 2F TEL 03-6427-5766

NOSE SHOP 渋谷

東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 2F TEL 03-6427-3350

NOSE SHOP 渋谷ヒカリエ ShinQs

東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ ShinQs 2F TEL 03-6434-1875

NOSE SHOP 池袋

東京都豊島区西池袋1-11-1 ルミネ池袋 2F TEL 03-6903-1500

NOSE SHOP 麻布台

東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ タワープラザ 2F TEL 03-6277-6320

NOSE SHOP 有楽町（＊）

東京都千代田区有楽町2-5-1 ルミネ有楽町ルミネ1 3F TEL 03-6810-0400

NOSE SHOP 銀座

東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座 1F TEL 03-6263-2007

NOSE SHOP 高輪

東京都港区高輪2-21-1 ニュウマン高輪 North 3F TEL 03-6721-6661

NOSE SHOP 横浜

神奈川県横浜市西区南幸 1-1-1 ニュウマン横浜 3F TEL 045-534-5454

NOSE SHOP 名古屋（＊）

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 4F TEL 052-566-6402

NOSE SHOP 大阪

大阪府大阪市北区梅田3-1-3西館 ルクア イーレ 4F TEL 06-4300-7113

NOSE SHOP グランフロント大阪

大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 南館2F TEL 06-6225-7910

NOSE SHOP 神戸

兵庫県神戸市中央区小野柄通8-1-8 神戸阪急新館 2F Hankyu Mode Kobe TEL 078-200-7281

NOSE SHOP 札幌

北海道札幌市中央区南1条西3-3 札幌パルコ1F TEL 011-590-4822

NOSE SHOP ONE FUKUOKA

福岡県福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG. 2F TEL 092-401-3880

NOSE SHOP 福岡（＊）

福岡県福岡市中央区天神2-5-35 岩田屋本店 新館 1F TEL 092-600-1887

NOSE SHOP オンラインストア（＊）

https://noseshop.jp