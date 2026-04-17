BARNEYS CAFEに「きまぐれブルーオーシャン」がGW特別メニューとして登場！

株式会社バーニーズ ジャパン

株式会社バーニーズ ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役：Penny Luo）は、2026年4月21日（火）から5月18日（月）までの間、バーニーズ ニューヨーク銀座本店1F「BARNEYS CAFE BY CROWD ROASTER」にて期間限定で特別メニューを提供いたします。

今回の特別メニューは"架空のリゾート諸島"としてバーニーズ ニューヨーク銀座本店に登場する「セント バーニーズ アイランズ」に合わせ、青色を基調としたリゾート気分を感じられるメニューとなっております。今年のゴールデンウィークは気まぐれに「セント バーニーズ アイランズ」で特別メニューをお楽しみください。

■提供メニュー

FOOD

１.有機新じゃがいものヴィシソワーズ～パルメザンチュイールと放牧豚のベーコンビッツ～

旬の新じゃがいもを丁寧に濃度をつけながらお作りした冷製スープです。無添加パルメザンチーズチュイールと北海道産放牧豚の自家製ベーコンビッツの塩気とともにお召し上がりください。

２.焼き茄子と白味噌のタルト～ローズマリーと青の風～

香ばしく焼き上げた焼き茄子と、京都老舗味噌屋「山利」の白味噌のコクに、ローズマリー香るバタフライピーのジュレをアクセントに重ねたタルトです。

３.新玉ねぎムースと有機野菜のマリネ～ミント香る青のさざなみ～

新玉ねぎの甘さが引き立つ滑らかな質感のムースに有機野菜の彩りを合わせました。ミント風味のバタフライピージュレとクスクスで軽やかに仕立てた一品です。

４.蒼のムース 柑橘とマンゴービネガーの雫

ココナッツミルクベースで優しく無農薬薔薇の香りをつけたムースに、センターには河内晩柑のゼリーを仕込みました。旬の柑橘のほぐした実とマンゴーとビネガーを合わせた特製ソースで仕上げたシーズナルケーキとなります。

DRINK

一部ドリンクはテイクアウトでもお楽しみいただけます。

・アイランド ・ブルー・ジントニック（アルコール） 2,200円（税込）

目の前に広がる澄み渡る海を、鮮やかなブルーのグラデーションで表現いたしました。

プレミアムジンとブルーキュラソーが織りなす、爽やかで奥行きのある味わいは、まさに島でのバケーションの始まりにふさわしい一杯です。心地よい潮風を感じるような、上質なひとときを演出します。

・ブルー・ラグーン・レモネード（ノンアルコール） 1,200円（税込）

島の静かな入り江をイメージした、自家製シロップの特製レモネードです。オーガニックの広島産レモンときび糖に、クローブやカルダモンで香り付けをしました。漬け込み後にはちみつを合わせることで、しつこさのない、スムースな甘みに仕上げました。「セント バーニーズ アイランズ」の優しさと爽やかさを感じることができる一杯となっています。

・St. Barneys Islands BLEND （コーヒー） 1800円（税込）

ライチをおもわせる瑞々しいトロピカルなフルーツフレーバーと、フレッシュなブルーベリーやプルーンに似た透明感のある甘酸っぱさ、ハイビスカスの香り、ダージリンティーのようなアフターテイスト。ラベルに描かれた、美しい「セント バーニーズ アイランズ」に引き込まれるような、香りのリゾートをご体験ください。

■コース内容

1.シーズナルケーキ単品 1650円（税込）



2.Gold Set（ケーキセット） 3,400円（税込）

シーズナルケーキにドリンク1杯を合わせていただけるプチコース（４.とドリンクのセット）



3.Treasure Set（お食事コース） 8,000円（税込）

お食事とスイーツ3種に、ドリンク1杯を合わせたコース（１.２.３.とドリンク1杯のセット）

※ドリンクは以下よりお選びいただけます。

（アルコール）

アイランド ・ブルー・ジントニック

シャンパン

（ノンアルコール）

ブルー・ラグーン・レモネード

ST.BARNEYS BLEND（ホット・アイス）

カフェラテ（ホット・アイス）

ヴァン・ナチュール（白）

りんごジュース

提供期間

2026年4月21日（火）～2026年5月18日（月）

提供店舗

バーニーズ ニューヨーク 銀座本店1F「BARNEYS CAFE BY CROWD ROASTER」

（東京都中央区銀座6-8-7 交詢ビル）

https://www.barneys.co.jp/stores/ginza/

お問合せ

TEL：050-3615-3600

（受付時間 11:00～19:00 ※1月1日を除く)