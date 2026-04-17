BARNEYS CAFEに「きまぐれブルーオーシャン」がGW特別メニューとして登場！
株式会社バーニーズ ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役：Penny Luo）は、2026年4月21日（火）から5月18日（月）までの間、バーニーズ ニューヨーク銀座本店1F「BARNEYS CAFE BY CROWD ROASTER」にて期間限定で特別メニューを提供いたします。
今回の特別メニューは"架空のリゾート諸島"としてバーニーズ ニューヨーク銀座本店に登場する「セント バーニーズ アイランズ」に合わせ、青色を基調としたリゾート気分を感じられるメニューとなっております。今年のゴールデンウィークは気まぐれに「セント バーニーズ アイランズ」で特別メニューをお楽しみください。
■提供メニュー
FOOD
１.有機新じゃがいものヴィシソワーズ～パルメザンチュイールと放牧豚のベーコンビッツ～
旬の新じゃがいもを丁寧に濃度をつけながらお作りした冷製スープです。無添加パルメザンチーズチュイールと北海道産放牧豚の自家製ベーコンビッツの塩気とともにお召し上がりください。
２.焼き茄子と白味噌のタルト～ローズマリーと青の風～
香ばしく焼き上げた焼き茄子と、京都老舗味噌屋「山利」の白味噌のコクに、ローズマリー香るバタフライピーのジュレをアクセントに重ねたタルトです。
３.新玉ねぎムースと有機野菜のマリネ～ミント香る青のさざなみ～
新玉ねぎの甘さが引き立つ滑らかな質感のムースに有機野菜の彩りを合わせました。ミント風味のバタフライピージュレとクスクスで軽やかに仕立てた一品です。
４.蒼のムース 柑橘とマンゴービネガーの雫
ココナッツミルクベースで優しく無農薬薔薇の香りをつけたムースに、センターには河内晩柑のゼリーを仕込みました。旬の柑橘のほぐした実とマンゴーとビネガーを合わせた特製ソースで仕上げたシーズナルケーキとなります。
DRINK
一部ドリンクはテイクアウトでもお楽しみいただけます。
・アイランド ・ブルー・ジントニック（アルコール） 2,200円（税込）
目の前に広がる澄み渡る海を、鮮やかなブルーのグラデーションで表現いたしました。
プレミアムジンとブルーキュラソーが織りなす、爽やかで奥行きのある味わいは、まさに島でのバケーションの始まりにふさわしい一杯です。心地よい潮風を感じるような、上質なひとときを演出します。
・ブルー・ラグーン・レモネード（ノンアルコール） 1,200円（税込）
島の静かな入り江をイメージした、自家製シロップの特製レモネードです。オーガニックの広島産レモンときび糖に、クローブやカルダモンで香り付けをしました。漬け込み後にはちみつを合わせることで、しつこさのない、スムースな甘みに仕上げました。「セント バーニーズ アイランズ」の優しさと爽やかさを感じることができる一杯となっています。
・St. Barneys Islands BLEND （コーヒー） 1800円（税込）
ライチをおもわせる瑞々しいトロピカルなフルーツフレーバーと、フレッシュなブルーベリーやプルーンに似た透明感のある甘酸っぱさ、ハイビスカスの香り、ダージリンティーのようなアフターテイスト。ラベルに描かれた、美しい「セント バーニーズ アイランズ」に引き込まれるような、香りのリゾートをご体験ください。
■コース内容
1.シーズナルケーキ単品 1650円（税込）
2.Gold Set（ケーキセット） 3,400円（税込）
シーズナルケーキにドリンク1杯を合わせていただけるプチコース（４.とドリンクのセット）
3.Treasure Set（お食事コース） 8,000円（税込）
お食事とスイーツ3種に、ドリンク1杯を合わせたコース（１.２.３.とドリンク1杯のセット）
※ドリンクは以下よりお選びいただけます。
（アルコール）
アイランド ・ブルー・ジントニック
シャンパン
（ノンアルコール）
ブルー・ラグーン・レモネード
ST.BARNEYS BLEND（ホット・アイス）
カフェラテ（ホット・アイス）
ヴァン・ナチュール（白）
りんごジュース
提供期間
2026年4月21日（火）～2026年5月18日（月）
提供店舗
バーニーズ ニューヨーク 銀座本店1F「BARNEYS CAFE BY CROWD ROASTER」
（東京都中央区銀座6-8-7 交詢ビル）
https://www.barneys.co.jp/stores/ginza/
お問合せ
TEL：050-3615-3600
（受付時間 11:00～19:00 ※1月1日を除く)