BARNEYS CAFEに「きまぐれブルーオーシャン」がGW特別メニューとして登場！

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株式会社バーニーズ　ジャパン

株式会社バーニーズ　ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役：Penny Luo）は、2026年4月21日（火）から5月18日（月）までの間、バーニーズ　ニューヨーク銀座本店1F「BARNEYS CAFE BY CROWD ROASTER」にて期間限定で特別メニューを提供いたします。



今回の特別メニューは"架空のリゾート諸島"としてバーニーズ　ニューヨーク銀座本店に登場する「セント バーニーズ アイランズ」に合わせ、青色を基調としたリゾート気分を感じられるメニューとなっております。今年のゴールデンウィークは気まぐれに「セント バーニーズ アイランズ」で特別メニューをお楽しみください。


■提供メニュー

FOOD


１.有機新じゃがいものヴィシソワーズ～パルメザンチュイールと放牧豚のベーコンビッツ～




旬の新じゃがいもを丁寧に濃度をつけながらお作りした冷製スープです。無添加パルメザンチーズチュイールと北海道産放牧豚の自家製ベーコンビッツの塩気とともにお召し上がりください。



２.焼き茄子と白味噌のタルト～ローズマリーと青の風～




香ばしく焼き上げた焼き茄子と、京都老舗味噌屋「山利」の白味噌のコクに、ローズマリー香るバタフライピーのジュレをアクセントに重ねたタルトです。



３.新玉ねぎムースと有機野菜のマリネ～ミント香る青のさざなみ～




新玉ねぎの甘さが引き立つ滑らかな質感のムースに有機野菜の彩りを合わせました。ミント風味のバタフライピージュレとクスクスで軽やかに仕立てた一品です。



４.蒼のムース 柑橘とマンゴービネガーの雫




ココナッツミルクベースで優しく無農薬薔薇の香りをつけたムースに、センターには河内晩柑のゼリーを仕込みました。旬の柑橘のほぐした実とマンゴーとビネガーを合わせた特製ソースで仕上げたシーズナルケーキとなります。


DRINK


一部ドリンクはテイクアウトでもお楽しみいただけます。



・アイランド ・ブルー・ジントニック（アルコール）　 2,200円（税込）
目の前に広がる澄み渡る海を、鮮やかなブルーのグラデーションで表現いたしました。
プレミアムジンとブルーキュラソーが織りなす、爽やかで奥行きのある味わいは、まさに島でのバケーションの始まりにふさわしい一杯です。心地よい潮風を感じるような、上質なひとときを演出します。



・ブルー・ラグーン・レモネード（ノンアルコール）　1,200円（税込）
島の静かな入り江をイメージした、自家製シロップの特製レモネードです。オーガニックの広島産レモンときび糖に、クローブやカルダモンで香り付けをしました。漬け込み後にはちみつを合わせることで、しつこさのない、スムースな甘みに仕上げました。「セント バーニーズ アイランズ」の優しさと爽やかさを感じることができる一杯となっています。



・St. Barneys Islands BLEND （コーヒー）　1800円（税込）





ライチをおもわせる瑞々しいトロピカルなフルーツフレーバーと、フレッシュなブルーベリーやプルーンに似た透明感のある甘酸っぱさ、ハイビスカスの香り、ダージリンティーのようなアフターテイスト。ラベルに描かれた、美しい「セント バーニーズ アイランズ」に引き込まれるような、香りのリゾートをご体験ください。


■コース内容

1.シーズナルケーキ単品　1650円（税込）



2.Gold Set（ケーキセット）　3,400円（税込）
シーズナルケーキにドリンク1杯を合わせていただけるプチコース（４.とドリンクのセット）



3.Treasure Set（お食事コース）　8,000円（税込）


お食事とスイーツ3種に、ドリンク1杯を合わせたコース（１.２.３.とドリンク1杯のセット）



※ドリンクは以下よりお選びいただけます。


（アルコール）
アイランド ・ブルー・ジントニック
シャンパン
（ノンアルコール）
ブルー・ラグーン・レモネード
ST.BARNEYS BLEND（ホット・アイス）
カフェラテ（ホット・アイス）
ヴァン・ナチュール（白）
りんごジュース


提供期間

2026年4月21日（火）～2026年5月18日（月）


提供店舗

バーニーズ　ニューヨーク 銀座本店1F「BARNEYS CAFE BY CROWD ROASTER」


（東京都中央区銀座6-8-7 交詢ビル）


https://www.barneys.co.jp/stores/ginza/


お問合せ

TEL：050-3615-3600


（受付時間 11:00～19:00 ※1月1日を除く)