特定技能「外食・宿泊」専門教育をアジア主要都市で開始。MIRAIが外国人材の育成体制を強化

サステナブルホールディングス株式会社

MIRAI株式会社（本社：東京都港区）は、アジア主要都市の自社教育拠点において、特定技能「外食業」「宿泊業」の評価試験合格および、日本国内の現場での実務習得を目的とした「外食・宿泊専門カリキュラム」を正式に開講いたしました。

本カリキュラムは、先般実施した卒業生向けの就職説明会において、参加した生徒たちの高い就業意欲と、日本の受け入れ施設から寄せられた実務教育への要望を反映し、構築されたものです。語学学習に加え、日本の現場で求められる接客スキルやマナーを体系的に学ぶ機会を提供することで、安定的な外国人材の育成と輩出を目指します。

■ 背景：説明会での熱意を、日本での即戦力へと繋げる

MIRAIでは、アジア各地で日本での就業を希望する若者への教育支援を行っています。先日実施された卒業生向けの就職説明会では、多くの生徒が真剣な表情で参加し、日本での就業に対する強い意欲を示しました。

この説明会を通じて確認された生徒たちの熱意と、受け入れ施設側が求める「現場適応能力」という課題を繋ぐべく、MIRAIは教育フェーズをさらに実務へ即したものへと調整。試験合格を一つの指標としつつ、入国後速やかに日本のサービス現場に対応できる人材を育成するため、本カリキュラムを正式に始動させました。

先日実施された卒業生向け就職説明会の様子。日本での活躍を夢見る多くの若者が集まり、熱心に説明に耳を傾けていました。

■ 独自カリキュラムの主な構成

■ 日本の受け入れ施設様へ：安定した人材活用のパートナーとして

- 実務に即した「接客日本語」の習得飲食店やホテルでの業務に欠かせない敬語、専門用語、および状況に応じたコミュニケーションを、ロールプレイングを通じて学習します。- 日本の労働文化・マナーの理解日本のサービス業界において重要視される「ホスピタリティ」の概念をはじめ、身だしなみ、挨拶、時間管理など、日本の就労環境に適応するための基本的な素養を養います。- 試験対策と基礎実務スキルの両立特定技能評価試験の対策に加え、清掃や衛生管理など、実際の業務に関連する基礎知識の習得を図ります。

MIRAIは、登録支援機関としての実績と海外自社拠点の教育機能を活用し、送り出しから入国後の生活支援までを一貫してサポートしています。

今回の専門カリキュラム開講により、説明会で示された生徒たちの高いポテンシャルを、現場で役立つ具体的なスキルへと昇華させ、安定的にお繋ぎすることが可能となりました。今後も、外国人材と受け入れ企業双方が持続的に成長できる環境作りを目指し、適切な支援を継続してまいります。

企業情報

【MIRAI株式会社について】

MIRAI株式会社は、「国際的な経済格差のない平等な社会へ」を掲げ、外国人材の教育・紹介事業を中心に、世界規模の課題解決に取り組んでいます。登録支援機関（19登-002716）として、日本企業と志高い外国人材を繋ぎ、共に未来を創造するパートナーシップを支援しています。

社名：MIRAI株式会社

所在地：〒106-0032 東京都港区六本木5-2-1 ほうらいやビル6階

代表者：代表取締役 安冨 輝

設立：2018年10月1日

URL：https://miraiii.co.jp/

事業内容：海外日本語学校の運営、職業紹介事業、水供給システムの販売、再生可能エネルギー事業等

【本件に関するお問い合わせ先】

本件に関する取材、または教育内容の詳細については、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。

企業名：MIRAI株式会社

担当：お問い合わせ窓口

お問い合わせフォーム：https://miraiii.co.jp/contact