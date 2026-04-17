特別な思い出づくりにいかが　四国水族館で学校団体限定夜間貸切プランを受付中

株式会社四国水族館開発

四国水族館（所在地：香川県綾歌郡宇多津町）は、学校団体を対象とした夜間貸切プランを受付しています。

夜の水族館を貸し切りじっくりと生きものを観察できる

通常営業時間終了後の館内をまるごと貸し切り、学習目的に特化した特別な環境で生きものの観察や探究活動を行っていただける新たな取り組みで、2026年4月より試験運用をします。

近年、学校教育において「探究学習」や「体験型学習」の重要性が高まっています。当館でも、これまで多くの学校団体にご来館いただく中で、「落ち着いた環境でじっくり観察したい」「学年全体で館内を広く使いたい」といった声をいただいてきました。

そこで当館では、より深い学びの場を提供するため、学校団体に限定して、夜間の館内を貸し切るプランを試験的に導入します。一般来館者のいない館内で、生きものの行動や展示解説をじっくり観察でき、大水槽のエサやり体験や特別なイルカプログラムなど、学習内容に応じたオプションも追加できます。

特別なイルカプログラム（実施イメージ）

試験実施を通じて学校現場のニーズを把握し、2027年度以降の本格導入を検討してまいります。引き続き当館では、地域の教育機関と連携し、子どもたちが自然や生きものへの理解を深める機会を創出していきます。

学校団体限定 夜間貸切プラン実施概要

- 試験運用期間：2026年4月1日（水）～1年間（予定）- 対象：幼稚園、小学校、中学校、高校など学校教育法第1条に該当する施設、および児童福祉法に基づく保育所基本料金：330,000円（税込）［150名以内、2時間まで］※利用時間の延長およびご利用者が150名を超える場合は、別途費用が必要。- オプション：大水槽餌やり体験 110,000円（税込）・イルカプレイングタイム 110,000円（税込）申込方法：事前予約制。TELまたは、HP掲載の夜間貸切プラン申込書をダウンロードし必要事項を記入後FAXで申込。※仮予約可。ご利用日の1か月前までに本予約をお願いします。- お問合せ：貸切プラン担当 TEL：0877-49-4590 FAX：0877-49-4600- その他：GW、夏休みの夜間延長営業期間、年末年始、メンテナンス休館日および特定営業日はご利用いただけません。レストラン・カフェは営業していません。お土産ショップは含まれていません。ご希望の場合は事前にご相談ください。一般団体は本プランをご利用できません。別途ご相談ください。

四国水族館学校団体夜間貸切プラン申込書.pdf(https://shikoku-aquarium.jp/pressrelease/upload/2026/03/3579b4815f593a96de472c91116d31f3ddd62d68.pdf)

四国水族館 営業概要

瀬戸大橋のたもと四国の玄関口に位置する香川県宇多津町にある「四国水景」をコンセプトにした水族館です。約400種の生きものを展示しており、生きものの展示だけでなく、四国の文化やそこで暮らす人の営みとともにある環境も水槽内で表現しています。時間帯や季節によって異なる楽しみ方ができるのも特徴です。四国にお住まいの方には、身近な水の景色の豊かさを再発見していただける場に、また四国以外から訪れる方には、四国を巡りたくなるきっかけとなる施設を目指しています。

所在地：香川県綾歌郡宇多津町浜一番丁4

通常営業時間：9：00～18：00 ※最終入館は17：30

入館料：大人（高校生・16歳以上）2,600円、小中学生1,400円、幼児（3歳以上）700円、3歳未満無料

アクセス：JR宇多津駅から約1km（徒歩約12分）、坂出I.Cまたは坂出北I.Cから約10分

TEL：0877-49-4590

WEBサイト：https://shikoku-aquarium.jp/