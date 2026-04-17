『新テニスの王子様』× Chugai Grace Cafe コラボカフェが渋谷・大阪で開催！描き下ろしイラストの新作グッズや「跡部王国（キングダム）アフタヌーンティーセット」などのコラボメニューが登場

中外鉱業株式会社キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、『新テニスの王子様』× Chugai Grace Cafe コラボカフェを東京・大阪の2店舗で開催します。コラボカフェの詳細はこちら！ :https://chugai-grace-cafe.jp/

渋谷モディ店の「跡部王国（キングダム）アフタヌーンティーセット」や、大阪店の「手塚ゾーンうな茶づけ風ソフトクリーム」など、各キャラクターの個性が光るコラボメニューが登場！

カフェ制服姿の描き下ろしイラストを使用した「アクリルフィギュアスタンド」や「予約席風デスクプレート」のほか、通販商品の「BIGアクリルスタンド」など、オリジナルグッズも多数販売いたします。また、コラボカフェご利用のお客様を対象に、抽選で展示ポスターが当たるキャンペーンにご参加いただけます！

開催情報

■渋谷モディ店

・開催期間 2026年5月3日(日)～5月31日(日)

・開催場所 渋谷モディ7F Chugai Grace Cafe渋谷モディ店

・抽選受付 2026年4月17日(金)17:00～4月20日(月)23:59

・当落発表 2026年4月21日(火)12:00以降 順次発表

・先着受付 2026年4月22日(水)17:00～

・コラボ特設サイト https://chugai-grace-cafe.jp/collaboration/tenipuri_shibuya/

■大阪店(テイクアウト専用店)

・開催期間 2026年5月3日(日)～5月31日(日)

・開催場所 なんばマルイ1F Chugai Grace Cafe大阪店

・先着受付 2026年4月18日(土)17:00～

・コラボ特設サイト https://chugai-grace-cafe.jp/collaboration/tenipuri_osaka/

※ご入場はご予約いただいたお客様優先となります。予約状況により、当日のご案内も可能です。ご来店方法は上記サイトよりご確認ください

※当イベントの新型コロナウイルス感染予防対策に関しては上記公式HPをご確認ください

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦ください

コラボメニュー

- 【渋谷モディ店】

・手塚国光「手塚ゾーンうな茶バーガー」 1,864円(税込 2,050円)

・跡部景吾「跡部王国（キングダム）アフタヌーンティーセット」 2,864円(税込 3,150円)

・不二周助「星花火ゼリー」 910円(税込 1,000円)

・白石蔵ノ介「円卓ショットカスタードケーキ ベリーソース添え」 1,364円(税込 1,500円)

・手塚国光「オールラウンダーサイダー」 864円(税込 950円)

・不二周助「100％りんごジュース」 864円(税込 950円)

・跡部景吾「風呂上がりのノンアルコールスパークリング」 864円(税込 950円)

・樺地崇弘「コピードリンク」 864円(税込 950円)

・白石蔵ノ介「毒草の入っていないグリーンスムージー」 864円(税込 950円)

・忍足謙也「浪速のスピードスターのおいしい青汁風ドリンク」 864円(税込 950円)

・ランダムラテ 819円(税込 900円)

- 【大阪店(テイクアウト専用店)】

・手塚国光「手塚ゾーンうな茶づけ風ソフトクリーム」 788円(税込 850円)

・不二周助「星花火ゼリー」 926円(税込 1,000円)

・跡部景吾「ヨークシャープディングシューソフト

＆プリンス・オブ・ウェールズ」 1,556円(税込 1,680円)

・白石蔵ノ介「円卓ショットカスタードケーキ ベリーソース添え」 1,112円(税込 1,200円)

・手塚国光「オールラウンダーサイダー」 880円(税込 950円)

・不二周助「100％りんごジュース」 880円(税込 950円)

・跡部景吾「風呂上がりのノンアルコールスパークリング」 880円(税込 950円)

・樺地崇弘「コピードリンク」 880円(税込 950円)

・白石蔵ノ介「毒草の入っていないグリーンスムージー」 880円(税込 950円)

・忍足謙也「浪速のスピードスターのおいしい青汁風ドリンク」 880円(税込 950円)

・ランダムラテ 834円(税込 900円)

※渋谷モディ店／大阪店で提供メニュー・値段が異なります。詳細はコラボ特設サイトをご確認ください。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

グッズ情報

■アクリルフィギュアスタンド Cafe Staff ver.（全6種）

販売価格：2,200円(税込)

ラインナップ：手塚国光、不二周助、跡部景吾、樺地崇弘、白石蔵ノ介、忍足謙也（全6種）

■トレーディングマット缶バッジ Cafe Staff ver.（全6種）

販売価格：1個 550円(税込)／1SET[6個入]3,300円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■ポラショットコレクション Cafe Staff ver.（全12種）

販売価格：1個 500円(税込)／1SET[12個入]6,006円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■トレーディングスタッフネームプレートマグネット（全6種）

販売価格：1個 770円(税込)／1SET[6個入]4,620円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■予約席風デスクプレート（全5種）

販売価格：2,750円(税込)

ラインナップ：青学(せいがく)、氷帝、立海、比嘉、四天宝寺（全5種）

※店頭販売グッズはコラボメニューをご注文いただいたお客様のみお買い上げいただくことができます。

グッズのみのご購入はできませんので、予めご了承ください。

※製品の性質上、稀に1SETで全種類揃わないこともございます。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

先行通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）

■BIGアクリルスタンド Cafe Staff ver.（全6種）

販売価格：3,850円(税込)

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

特典情報

＜コラボメニューご注文特典＞

コラボメニューご注文1品ごとにご注文特典をランダムで1枚プレゼント！

＜事前WEB予約特典＞

事前にWEBでご予約いただき、カフェをご利用いただいたお客様へ入場特典を1枚(ご利用人数分)プレゼント！

＜グッズご購入特典＞

店舗にてグッズご購入2,000円(税込)ごとにご購入特典をランダムで1枚プレゼント！

＜通販グッズご購入特典＞

通販でのグッズご購入2,000円(税込)ごとに特典ポストカードをランダムで1枚プレゼント！

※各種特典の詳細・配布条件等はコラボ特設サイトをご覧ください。

※特典の絵柄はお選びいただけません。性質上、同じ絵柄が出る場合がございます。

※特典はなくなり次第終了となります。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

キャンペーン情報

＜カフェプレゼントキャンペーン＞

渋谷モディ店内の装飾に使用した展示ポスターを抽選でプレゼント！

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※詳細・配布条件等はコラボ特設サイトをご覧ください。

Web販売

Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/

予約期間：2026年5月3日(日)12:00～5月31日(日)23:59

発送日：2026年8月以降順次発送予定



※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます

権利表記・関連情報

【権利表記】

(C)許斐 剛／集英社・ＮＡＳ・新テニスの王子様プロジェクト



【関連サイト】

新テニスの王子様 公式ウェブサイト

http://tenipuri.jp/

Chugai Grace Cafe（チュウガイ グレース カフェ）｜中外鉱業株式会社運営

https://chugai-grace-cafe.jp/

Chugai Grace Cafe【渋谷】 公式X

https://x.com/chugai_g_cafe

Chugai Grace Cafe【大阪】 公式X

https://x.com/chugai_g_cafe_o

Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/