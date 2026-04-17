「FREAK′S STORE」のSUMMER COLLECTIONが登場！海辺の開放的なムードとカラフルな感性を掛け合わせたメンズ＆ウィメンズの夏の新たなスタイルを提案！

株式会社デイトナ・インターナショナル

FREAK'S STORE SUMMER COLLECTION「NO SUN, NO FUN.」

～ビーチカルチャーを彩る、カラフルなメンズ＆ウィメンズスタイル～

自由で開放的なムードが漂う、夏のスタイルを楽しむための最新コレクション。

太陽の下で過ごす時間や、仲間とゆるやかにつながる感覚――

そんなビーチカルチャーに通じる空気感を背景に、今の気分にフィットするアイテムが、FREAK'S STORE及び公式オンラインストア「Daytona Park」にラインナップ！

日常の延長線上にある“ちょっと特別な夏”を自然体で楽しむためのリアルなワードローブを提案！

カラフルなシャツやTシャツ、ショートパンツ、バッグなど、シーズン気分を盛り上げるラインナップは、海辺でのリラックスした時間からフェスやアウトドア、街でのアクティブなシーンまでシームレスに対応。軽やかな素材感や風をはらむシルエット、スタイリングに抜け感を生むカラーリングなど、細部までこだわりを詰め込み、シンプルながら着るだけで“今っぽさ”が完成するバランスに仕上げています。

メンズ＆ウィメンズで展開することで、リンクコーディネートやシェアといった楽しみ方も広がり、それぞれのスタイルに合わせて自由に取り入れられるのも魅力のひとつ。肩の力を抜いて着られるのに、どこか洗練されて見える――そんな絶妙な空気感が、FREAK’S STOREらしい夏のスタイルを形作ります。

さらに、サーフカルチャーを背景に独自の世界観を描くスウェーデン出身のアーティスト、「Jonas Claesson」のアートワークを落とし込んだTシャツもラインナップ。旅や自然、仲間との時間をユーモラスに描いたグラフィックは、コレクション全体にストーリー性と遊び心をプラスし、スタイリングの主役としても存在感を放ちます。

「NO SUN, NO FUN.」のメッセージのもと、夏という季節をもっと自由に、もっとポジティブに楽しむために。FREAK’S STOREが提案するサマーコレクションは、日常からレジャー、そして特別な時間までを軽やかにつなぎ、この夏をより印象的に彩るラインナップです。

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/feature/1071897

アイテムラインナップ

Tシャツ／Jonas Claesson／\5,995、ショートパンツ／FREAK'S STORE／\6,600Tシャツ／Jonas Claesson／\6,996、ショートパンツ／FREAK'S STORE／\7,700シャツ／FREAK'S STORE／\6,380、ショートパンツ／FREAK'S STORE／\6,600シャツ／FREAK'S STORE／\6,380、Tシャツ／Jonas Claesson／\5,995パイルパーカ／FREAK'S STORE／\7,997パイルセットアップ／FREAK'S STORE／\8,998シャツ／FREAK'S STORE／\6,380、ショートパンツ／FREAK'S STORE／\6,996Tシャツ／Jonas Claesson／\5,995アシンメトリータンクトップ／FREAK'S STORE／\4,499、レオパードショートパンツ／\3,993シャツ／FREAK'S STORE／\6,380、ショートパンツ／FREAK'S STORE／\7,700メッシュキャップ／FREAK'S STORE／\4,994チューブソックス／FREAK'S STORE／\990

※価格はすべて税込みです。

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アイテム詳細はこちらから！

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/feature/1071897

販売チャネル

FREAK'S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」

https://www.daytona-park.com/feature/1071897

FREAK'S STORE店舗

https://www.daytona-park.com/store/

FREAK'S STORE

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

Instagram：https://www.instagram.com/freaksstore_official/