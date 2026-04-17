INPEX向け初のLNG船長期用船契約を締結

株式会社商船三井

株式会社商船三井（社長：田村 城太郎、本社：東京都港区、以下「当社」）は当社が100％出資するMOL Encean Pte.Ltd.社を通じて、株式会社INPEX（社長：上田 隆之、本社：東京都港区、以下「INPEX」）の100％子会社である株式会社INPEXシッピングと新造LNG船（以下「本船」）の長期用船契約を締結しました。本船は、当社がINPEXグループと締結した初の長期用船契約に従事するLNG船で、環境負荷低減装置を搭載した船型です。

本船“HARMONIC BREEZE”命名式の様子

命名式は、Hanwha Ocean Co., Ltd.（本社：韓国）のコジェ造船所にて行われ、式典にはINPEXの上田 隆之 代表取締役社長および当社代表取締役会長 橋本 剛が出席し、多数の関係者が見守る中、本船は「HARMONIC BREEZE」（読み: ハーモニック ブリーズ）と命名されました。竣工後、本船はLNGの安定輸送に従事し、INPEXのエネルギー安定供給に貢献します。

また、本船は環境負荷低減装置としてAir Lubrication System（註1）及びShaft Generator（註2）を搭載し、従来型のLNG船と比較して燃費性能およびGHG排出削減に優れた仕様を採用しています。

当社グループは、経営計画「BLUE ACTION 2035(https://www.mol.co.jp/corporate/plan/)」に基づき、安定収益型事業の比重を高めるポートフォリオ変革を推し進めています。本件は、世界最大規模を誇る当社LNG船隊のさらなる拡充および長期用船契約の着実な積み上げを通じて、海運市況に左右されにくい収益基盤の強化に寄与するものです。

当社は、INPEXとのパートナーシップのさらなる深化・発展を図るとともに、「環境ビジョン ～BLUE ACTION 2035 Phase 2～(https://www.mol.co.jp/sustainability/environment/vision/)」が示す、低・脱炭素事業拡大へ取り組み、LNG輸送のリーディングカンパニーとして、引き続き安全・高品質かつ環境負荷低減に資するサービスの提供に取り組んでまいります。

(註1) 船底から圧縮空気を噴出することにより、船体と海水との摩擦抵抗を削減する装置。主機の燃費節減を可能にし、GHG排出削減に寄与。

(註2) 主機の中間軸に発電機を設置し、主機出力の一部を発電に利用する装置。航海中のディーゼル発電機の停止または負荷の軽減を可能にし、GHG排出削減に寄与。