石丸サンタ登場！「恋とはなんぞや」発言の真意とは／ミス東大・あさ、“聖なる処方箋キー”でまさかの相手を指名！？石丸伸二と再接近の裏で三角関係勃発「しんじと闘います」『恋愛病院』#3

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月16日（木）夜10時より、“本気の恋を忘れた大人たち”が本音で向き合う新作オリジナル恋愛番組『恋愛病院』（全6回）の#3を「ABEMA SPECIALチャンネル」にて放送いたしました。

『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり恋を忘れた大人たちが、2泊3日の共同生活を通して恋と向き合う恋愛番組です。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が集結し、不器用な大人たちの恋愛ドキュメントが繰り広げられます。

参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）をはじめ、『ごくせん』『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）ら男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、経営者で元自動車整備士のはるか（池田陽花/30歳）ら女性メンバー5名。スタジオ見届け人はアレン様、ひろゆき、真木よう子、玉城ティナが務めます。

【動画】しんじ（43）がサンタ姿で登場！誰のクリスマスプレゼントを受け取る？(https://x.com/i/web/status/2044704197593960523)

【動画】石丸伸二が人生初のシーシャに挑戦！？(https://x.com/i/web/status/2044709467200082347)

■石丸伸二×ミス東大が再接近！サウナデートで距離縮まるも “もう一人の男”が乱入

#3では、前回、気になる相手と一夜を共に過ごすことができる特別な鍵「聖なる処方箋キー」を手にした現役東京大学大学院生・あさが、その相手を発表。スタジオでは「しんじ？」「なんかまさかつはないと思う」と予想が飛び交う中、相手としてフリーアナウンサー・まさかつを指名したあさに、スタジオは「この子読めない！」「なんでなんで？」と騒然となります。

選んだ理由について、あさは「2ショットをしていない人で、一番話していない人を選んだ」と説明。さらに「私はなんのためにここに来たんだっけと考えて、ここで動かなきゃまた同じことになると思った」と語り、自ら動く決断を下した背景も明かしました。

そうして一夜を共にすることとなったあさとまさかつは、恋愛観について語り合いながら急接近していきます。一方で、その後の2日目のデートでは、あさとしんじ（石丸伸二）が再びペアに。男性メンバーが用意したクリスマスプレゼントをもとにデート相手を決める中で、あさは「（プレゼントを用意したのは）しんじだと思って選んだ」と明かし、さらに「一緒にいて楽しいから」と率直な思いを告白します。これに対し、しんじも「お、褒められた？よかったです」と照れくさそうに笑みを見せる場面もあり、2人はサウナデートでさらに距離を縮めていきます。

しかし、そこに恋の特効薬「好きなデートに乱入しちゃう！？」を受け取ったまさかつが乱入。「しんじと闘います」と宣言し、あさをめぐる三角関係が一気に動き出す展開に。スタジオからも「あさの取り合いになってる」「でもなんかしんじ余裕そう？」といった声が上がり、緊張感が高まりました。

■石丸伸二、サンタ姿で登場！？「恋とはなんぞやという定義からはじめねば…」“しんじ節”にひろゆきがツッコミ「変わってない」

また2日目のデート発表では、しんじがサンタ姿で登場し、プレゼントを配るという一幕も。予想外の姿にスタジオからは「こういうの意外とノリノリでやってくれるんだ！」「ちょっと意外だよね。可愛い」と歓声が上がります。

さらに恋の矢印を確認する場面では、しんじが「恋とはなんぞやという定義からはじめねばならんかもしれない」「恋とは人と向き合うコミュニケーションの一形態にすぎない」と独自の恋愛観を語る“しんじ節”も炸裂。見届け人のひろゆきから「このやたら言葉を紡ぐ感じ、あんま変わってない」とツッコミが飛び出し、スタジオは笑いに包まれました。

一方で、『ごくせん』俳優・ひでお（石黒英雄）には思わぬ展開が。デートのペア決めでの元グラビアアイドル・なつこのプレゼントに対する「重量重くない？」という何気ない一言をきっかけに不穏な空気に…。その後のインタビューで「恋愛として見るのは200％ない」と口にする場面も見られ、素直すぎるがゆえに思ったことをそのまま言葉にしてしまう、ひでおの“恋の病状”が顕になります。

果たして2人の関係はどうなっていくのか――。2人のデートの行方にも注目です。

三角関係や衝突も生まれ“恋を忘れた大人たち”の関係が、複雑に動き出した『恋愛病院』#3は、ABEMAで無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

（#3URL：https://abema.go.link/ktRW2）

■新番組『恋愛病院』放送概要

放送日時： 2026年4月2日（木）から毎週木曜日夜10時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

出演：アレン様、ひろゆき、真木よう子、玉城ティナ

#3URL：https://abema.go.link/ktRW2

事前インタビュー：https://abema.go.link/fDo6J

告知映像：https://www.youtube.com/watch?v=PgQTZ3IQPDE

▼『恋愛病院』参加者10名（※50音順）

＜男性参加者＞

しんじ（石丸伸二/43歳）

ひでお（石黒英雄/37歳）

まさかつ（雫石将克/32歳）

ゆうと（小泉勇人/30歳）

りゅうせい（桑田龍征/40歳）

＜女性参加者＞

あさ（神谷明采/25歳）

いずみ（千間泉実/33歳）

エリナ（平川愛里菜/33歳）

なつこ（辰巳奈都子/38歳）

はるか（池田陽花/30歳）

※OA時の年齢となります。

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/