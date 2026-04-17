フォトグラファーズ&フォトビジネスフェア PHOTO NEXT 2026に出展　オトナのための教習所「アダムとイブ」代表、小森華代氏が装着体験を実施

株式会社クロスワン

株式会社クロスワン（本社：東京都豊島区、代表取締役：品川あきら）は、次世代フォトビジネスの提案として、2026年開催の写真映像関連展示会「PHOTO NEXT2026」に出展いたします。

本展示では、従来の写真サービスに加え、1枚の写真から立体化する3D技術や新たな写真表現「角丸写真」、さらに話題性の高いビジュアル展示としてヴィンテージロレックスの展示を予定しております。

■出展の背景

写真業界は、デジタル化・スマートフォン普及によりプリント需要の変化が進んでいます。

その中で、体験型・立体化・オリジナル商品といった“付加価値型ビジネス”の重要性が高まっています。

写真1枚から商品化できる手軽さ、イベント・店舗での新しい収益機会を創出します。

また、写真表現と融合させた“エンタメ×フォト”領域の可能性を提示します。

■展示会概要

展示会名：PHOTO NEXT

会期：2026年6月16日[火]/10:00-18:00～17日[水]/10:00-17:00

会場：パシフィコ横浜 Bホール

クロスワンブース番号：12

公式サイト：https://www.photonext.jp/

■オトナのための教習所「アダムとイブ」代表、小森華代氏が装着体験を実施

小森氏は、関係性スキル教育「LOVELead Program」を掲げ、恋愛やパートナーシップを感覚だけでなく“学び”として捉える独自の取り組みを展開されています。

「恋愛は才能ではない、スキルである」というメッセージのもと、関係性をより良くするための学びの場を提供しており、その活動は東京・名古屋・大阪・福岡・札幌・甲信越といった幅広いエリアへ展開されています。

同プログラムでは、利用者が自分自身の現在地を把握し、相手との関わり方やコミュニケーションの質を見直しながら、より良い関係性づくりを目指していく構成が打ち出されています。診断型の導入プログラムからレッスン形式のプログラム、さらに上級者向けの内容まで段階的な設計が示されており、単発の相談対応にとどまらず、継続的な学びの仕組みとしてサービスを構築しております。

また、YouTube番組「令和の虎」にも出演、日刊ゲンダイのコメンテーターとしても活躍し、メディア・ビジネス双方の領域で影響力を発揮、既存の枠にとらわれない発想と実行力で、“大人の学び”に革新をもたらし続ける注目の人物です。

今回の装着体験では、異分野同士の装着体験を通じて“体験価値”の共通性、ヴィンテージ腕時計の価値が、時計愛好家のためだけのものではなく、表現・発信・体験設計に関わる多様な領域の方々にも広がりうることを改めて実感する機会となりました。

株式会社クロスワンでは今後も、ヴィンテージ腕時計レンタルサービス「TimeShelf」のさらなる拡充とともに、装着体験を通じてさまざまな分野で活躍する方々との接点を広げながら「体験するラグジュアリー」という価値観の発信を軸に、サービスの進化および新たな取り組みを推進してまいります。

■関連リンク

・オトナのための教習所(https://otonano-kyosyujo.jp/)

・アダムとイブ(https://adamevetokyo.wixsite.com/lovelead)

・小森氏 公式X(https://x.com/kayosensei55)

■株式会社クロスワンについて

会社名：株式会社クロスワン

所在地：東京都豊島区千早2-38-16

代表者：代表取締役 品川 全

設立：1992年

事業内容

ネットプリント／3Dフィギュア制作／民泊事業／ヴィンテージ時計レンタル事業 ほか

公式サイト

https://www.9631.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社クロスワン

MAIL：shop@photo-cross.jp

TEL：03-5986-1118