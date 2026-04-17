【アロフト大阪堂島】梅田で楽しむ初夏「ストロベリー×抹茶アフタヌーンティー」W XYZ Barにて2026年5月1日より期間限定開催

マリオット・インターナショナル

本アフタヌーンティーは、いちごのフレッシュな甘酸っぱさと抹茶の上品なほろ苦さを掛け合わせた、初夏にふさわしい爽やかな味わいが特徴です。梅田エリアでカフェタイムを楽しみたい方に向けた、スタイリッシュで新しいアフタヌーンティー体験をご提案します。

スイーツには、ストロベリーヨーグルトオレ、抹茶ドーナツ、いちごのタルト、ミルクレープ、抹茶ロリポップ、ショートケーキをご用意。見た目の華やかさと味わいのバランスを両立したラインナップです。

セイボリーには、香り高いアールグレイスコーンとチキン＆ワッフルを組み合わせ、甘さと塩味のコントラストをお楽しみいただけます。

W XYZ Barのスタイリッシュで開放的な空間の中で、梅田でのカフェ利用や女子会、ご褒美時間にも最適な、期間限定のアフタヌーンティーです。

■メニュー

スイーツ

・ストロベリーヨーグルトオレ

・抹茶ドーナツ

・いちごのタルト

・ストロベリーミルクレープ

・抹茶ロリポップ

・ストロベリーショートケーキ

セイボリー

・アールグレイスコーン

・チキン＆ワッフル

料金

アフタヌーンティー：5,900円

季節の味わいをより華やかに楽しんでいただけるよう、お好みに合わせて選べるドリンクプランもご用意しております。

・アフタヌーンティー＋スパークリングワイン：7,000円

・アフタヌーンティー＋ヴーヴ・クリコ（グラス）：8,600円

・ノンアルコールプラン：6,900円

■期間

2026年5月1日（金）～6月30日（火）

ご予約

TableCheckより承っております：https://www.tablecheck.com/ja/shops/aloft-osaka-dojima-thewarehouse/reserve?menu_items[]=69bbcc8466ac2bbcb1d5e78d(https://www.tablecheck.com/ja/shops/aloft-osaka-dojima-thewarehouse/reserve?menu_lists%5B%5D=69e1dbc943960b2209800ef5)

またはホテルまで直接お問い合わせください。

詳細情報: メニュー｜The WAREHOUSE |アロフト大阪堂島(https://dining.aloftosakadojima.com/our-menus)

アロフト大阪堂島について

アロフト大阪堂島は、最先端のテクノロジーや自由なデザイン、音楽を融合させた斬新なアプローチで、堂島の歴史を未来へとつなぐ、次世代トラベラーのためのライフスタイルホテルです。梅田、中之島など主要地域へのアクセスが良く、旅の拠点として絶好のロケーションを誇ります。ホテルは、お客様同士で思いがけない友情が生まれたり、斬新なアイデアが行き交うような、活気に満ちた雰囲気が漂っています。パブリックスペースやダイニングは、天井の高さを活かした開放感溢れる空間に。館内では、多彩な料理をお届けするオールデイダイニング「The WAREHOUSE」、シグネチャーカクテルを片手にライブ音楽をお楽しみいただける「Re:mix(SM) Lounge」と「W XYZ(R) Bar」のほか、コーヒーや紅茶などのテイクアウトができる「Re:fuel by Aloft(SM)」があります。また、旅の間もワークアウトをお楽しみいただけるよう、最新機器を備えたジム「Re:charge(SM)」も完備しています。

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