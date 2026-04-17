ニューストップ > プレスリリース > メディアの方のみご覧頂けます こちらは、「PR TIMES」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「PR TIMES」までご連絡をお願い致します。 メディアの方のみご覧頂けます メディアの方のみご覧頂けます 2026年4月17日 17時1分 PR TIMES リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 株式会社朝日新聞出版会員登録をしていただいたメディアの方のみがご覧いただけます。 企業の方は、ご覧いただけませんので、ご了承下さい。すでにご登録いただいているメディアの方はログイン、まだ会員でない方はPRTIMESにご登録（無料）下さい リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 紙の本が年々読まれなくなっている。一方、デジタル教科書が正式な教科書に。そんな時代に、あえて「電子書籍なんてまっぴらだ」と叫ぶ真意とは？ 林望先生が最新刊『書物を楽しむ』に込めた熱い思い。 ［詳細データ］医学部に強い117高校ランキング／表紙 アイナ・ジ・エンド／AERA 4月13日発売 愛子さま、佳子さま……四季折々の皇室行事での令和のプリンセスの装いをオールカラーで紹介。AERA MOOK「女性皇族の四季」好評発売中！