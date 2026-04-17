第5回全国トマト（ミディアム）選手権を4月22日に開催！

フードディスカバリー株式会社

一般社団法人 日本野菜ソムリエ協会（東京都渋谷区、代表理事：福井栄治、以下当協会）は、2026年4月22日（水）に、野菜ソムリエが選ぶもっともおいしいミディアムトマトを決定する「第5回全国トマト（ミディアム）選手権」（以下、本選手権）を開催します！

第5回目となる本選手権は、全国各地よりミディアムトマトが「全46品」集まりました。

評価当日は、評価員である野菜ソムリエが産地や品種、生産者などの情報をすべて伏せて食味。結果は、同日に日本野菜ソムリエ協会公式Instagramにて発表いたします。

～第4回全国トマト（ミディアム）選手権 最高金賞 紹介～

≪最高金賞≫『さわとまと甘美』澤藤園／東京都府中市『さわとまと甘美』澤藤園／東京都府中市

＜評価員のコメント＞

・果皮がしっかりしていて噛めば噛むほどその果皮から甘みとうま味がどんどん湧き出てくる感じで、ずっとモグモグ食べていたいトマトでした。

・あま味、うま味の濃さが際立ち酸味のパンチもある。香りもまっすぐに嗅覚に伝わり、全てのバランスが良い。

・はじめに酸を強めに感じるが、噛むほどにジュワジュワと甘みとうま味が出てくる。味がしっかりと濃くバランスの良いトマト。

＜生産者のこだわりポイント＞

「さわとまと」シリーズは、土の代わりにココナッツのヤシガラを用いて、光合成の効率に着目しつつ、与える水分を上手に制限しながら栽培している、他の一般的なトマトとの「差は糖（度）」というコンセプトのフルーツトマトです。

「さわとまと甘美」は、酸味やえぐみが少なく食感の良い平均糖度9度以上のトマトです。

＜お問い合わせ＞

https://sawatomato.jp

「第4回全国トマト（ミディアム）選手権」

https://www.vege-fru.com/event/summit/2025/apr/

「第5回全国トマト（ミディアム）選手権」 概要

■主 催：一般社団法人 日本野菜ソムリエ協会

■開催日：2026年4月22日（水）

■会 場：

【東京会場】第１部：11:00～12:30 第２部：14:00～15:30

学校法人 後藤学園 武蔵野調理師専門学校（東京都豊島区南池袋3-12-5）

https://www.musashino-chouri.ac.jp/access/access.html

■審査員：野菜ソムリエ資格保持者

■審査方法：商品情報非公開での食味評価

■表彰内容：最高金賞／金賞 ／銀賞／銅賞／入賞

■結果発表：4月22日（水）に当協会公式Instagramにて速報を発表、翌日4月23日（木）にリリースを配信予定

「第5回全国トマト（ミディアム）選手権」

https://www.vege-fru.com/event/summit/2026/apr_2/

■メディア取材について

取材・見学をご希望される場合は、日本野菜ソムリエ協会 青果物選手権事務局までご連絡ください。

お問い合わせ：summit@vege-fru.com 03-6278-8456 平日10時～18時

※「第5回全国ミニトマト選手権」を同日同会場で開催します

【全国青果物選手権とは】

全国青果物選手権は、野菜・果物のプロである「野菜ソムリエ」が最もおいしい野菜・果物を選ぶ品評会です。価値あるおいしい青果物を評価し、広く世の中に発信することで、生産者を応援し、日本の農業の活性化に寄与することを目的としています。受賞することで、認知度が上がり販路拡大や売上UP売上につながります。評価員である野菜ソムリエからのフィードバックが届き、今後の開発などに生かすことができます。次回、5月20日「全国サラダ野菜選手権」、6月17日「全国トマト選手権”ラージ部門”」を開催します

URL：https://www.vege-fru.com/event/seika/

「野菜ソムリエ」とは

野菜・果物の知識を身につけ、その魅力や価値を社会に広めることができるスペシャリストです。「野菜ソムリエ」の使命は、生産者と生活者の架け橋となること。現在、キャリアアップ・キャリアチェンジや、自分だけでなく家族や友人の健康に生かすため、さらには社会貢献を目指す多くの方々が挑戦しています。（累計受講生数72,091名※2025年3月末時点）

【運営団体】 一般社団法人 日本野菜ソムリエ協会

創立：2001年8月7日

代表理事：福井 栄治

所在地：東京都渋谷区南平台町15-10 MAC渋谷ビル６F

事業：野菜ソムリエの資格提供と育成、各種講座やコンテンツの企画開発・提供

ホームページ：https://www.vege-fru.com

お問い合わせ：summit@vege-fru.com