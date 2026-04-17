メーター検針無人化のA Smart、[関西]ファクトリーイノベーションWeek 2026に出展

アシオット株式会社

アシオット株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：三上 楊平）は、2026年5月13日（水）から15日（金）、インテックス大阪にて開催される"[関西]ファクトリーイノベーションWeek 2026"に出展いたします。

後付け式メーター検針無人化で最大90%の業務負荷削減ができるサービス”A Smart（エースマート）”の展示および製品デモを行います。ぜひお立ち寄りください。

■ [関西]ファクトリーイノベーションWeek 2026

会期 ： 2026年5月13日（水）~15日（金） 10:00~17:00

会場 ： インテックス大阪

小間番号 ： K47-14（6号館A）

*ご入場には無料の来場登録が必要です。下記URLよりご登録ください。

https://www.nepconjapan.jp/osaka/ja-jp/register.html?code=1667647168638353-PIA(https://www.nepconjapan.jp/osaka/ja-jp/register.html?code=1667647168638353-PIA)



会期中、実際のサービス画面を用いた製品デモを開催いたします。

ぜひお気軽にお立ち寄りくださいませ。

■ A Smartについて

A Smart（エースマート）は、メーターの検針および点検業務の無人化で最大90％の業務負荷を削減する、スマートメーターに替わる選択肢です。

https://asmart.ai/(https://asmart.ai/)

・ 電気、ガス、水道といったあらゆるメーカーのメーターに

・ 検針および点検から請求書自動作成までを完全無人化

・ 30分毎/毎時/毎日/毎月の設定タイミングで、現地へ行かず遠隔自動検針

・ テキストデータだけでなく撮影メーター画像を最新1,000件保存する高信頼性

・ 長寿命電池駆動と内蔵SIMにより、電源工事/通信工事は不要

・ エネルギー消費量の可視化および分析でESG経営に貢献

◾ アシオット株式会社について

アシオット株式会社は、"ESG志向の後付け式メーター検針無人化サービスA Smart（エースマート）"を日本国内外でご提供しています。労働人口の減少が進む中、労働生産性の向上および組織の持続可能性に貢献します。

本社所在地 ： 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

代表取締役 ： 三上 楊平

取締役社長 ： 朱 暁華

加盟団体 ： （一社）スマートビルディング共創機構、（公社）東京ビルメンテナンス協会、（公社）日本賃貸住宅管理協会