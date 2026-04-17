ソニー主催『第38回分解ワークショップ～モノのしくみを知ろう～』参加者募集を開始！

ソニー株式会社

ソニー株式会社（以下、ソニー）は、ソニー製品を分解してモノのしくみを知るワークショップ『第38回分解ワークショップ』を開催します。

本ワークショップでは、「分解博士」として参加するソニーの現役エンジニアの指導のもと、作動可能なソニー製品を参加者ご自身で分解していただきます。製品の内部のしくみや、工具の正しい使い方などのレクチャーを受けながら、楽しく「モノのしくみ」を学べるワークショップです。分解作業終了後には、『分解博士ジュニア認定証』を授与します。

※分解のための製品は主催者側でご用意します。

みなさまからのたくさんのご応募をお待ちしています！

『第38回分解ワークショップ～モノのしくみを知ろう～』実施概要

【プログラム内容】

ソニーの現役エンジニアといっしょに、身近な電化製品を分解し、内部のしくみや工具の使い方などを学ぶことができるワークショップです。モノのしくみを知ることで、科学への好奇心を持つきっかけとなるプログラムです。今回のワークショップでは、「お手元テレビスピーカー（SRS-LSR200）」を分解していただきます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24234/table/23_1_02e9a8b74fdcd44649e9718aef2b8ebf.jpg?v=202604171051 ]