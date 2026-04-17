魚眼は“クセが強い”から面白い。銘匠光学 TTArtisan「7.5mm f/2 C Fisheye シルバー」販売開始

株式会社焦点工房

株式会社焦点工房は、銘匠光学 TTArtisanの交換レンズ「7.5mm f/2 C Fisheye シルバー」を2026年4月17日(金)より販売開始いたします。

「魚眼レンズは面白そうだけど、使いどころが難しそう」

「広く撮りたいけれど、ただ広いだけでは物足りない」

「個性的な写真に挑戦したいけれど、あまり大きく重いレンズは持ち歩きたくない」

そんなカメラユーザーの声に応える1本が、銘匠光学 TTArtisan「7.5mm f/2 C Fisheye シルバー」です。

本製品は、APS-Cセンサー対応のマニュアルフォーカス魚眼レンズです。

対角180°の画角によるダイナミックな描写を楽しめるだけでなく、RAW現像時に補正プロファイルを活用することで、魚眼らしい大胆な表現から超広角レンズのような自然な表現まで、1本で幅広く使い分けることができます。

魚眼というと、どこか“上級者向け”のイメージがあるかもしれません。ですが本製品は、風景、室内、街並み、ポートレートまで、日常の撮影シーンをぐっと新鮮に変えてくれるレンズです。

いつもの景色も、この1本を向けるだけで「おっ」と二度見したくなる世界に。写真にちょっとした驚きと遊び心を加えたい方におすすめです。

魚眼だけじゃない。補正で“超広角”としても楽しめる

本製品は、魚眼特有の歪曲を生かした印象的な表現ができるのはもちろん、PhotoshopやLightroomでRAW現像時に補正プロファイルを適用することで、歪みを効果的に補正できます。

「せっかく魚眼を買っても、使い道が限られそう」と感じていた方にも、表現の幅を広げる1本としておすすめです。

遊び心のある写真も、すっきりとした広角表現も楽しめるので、まさに“気分でキャラを変えられるレンズ”です。

対角180°の画角で、景色も空間も大胆に切り取る

対角180の超広視野角により、広大な風景、都市の建築、室内空間などを、魚眼ならではの広がりと奥行きで印象的に写し出します。

見慣れた場所でも、驚くほどドラマチックに見せられるのが魅力です。

さらに、最短撮影距離は0.125m。被写体にぐっと近づいて、遠近感を生かした迫力あるカットも楽しめます。

「広く撮れる」のに「しっかり寄れる」。このギャップも、魚眼レンズならではの面白さです。

開放F2で、暗いシーンにも強い

開放F2の大口径設計により、夕景や夜景などの低照度環境でも、十分なシャッタースピードを確保しやすく、ISO感度の上昇を抑えた撮影が可能です。

暗い場所での撮影は難しそうに感じられがちですが、本製品なら光量の少ないシーンでも作品づくりを楽しめます。

昼の風景だけでなく、夜の街や室内でも活躍するため、撮影の幅がさらに広がります。

円周魚眼風の表現も楽しめる、ユニークな2分割キャップ構造

付属のレンズキャップは2分割構造を採用。

35mmフルサイズカメラで使用する際、レンズキャップを装着した状態で中央のフロントキャップを外すことで、円周魚眼のような表現が可能です。

一方、APS-Cカメラ、またはフルサイズ機のAPS-Cモードで使用する場合は、画面いっぱいに景色が広がる対角魚眼レンズとして活躍します。

1本で異なる楽しみ方ができるため、「今日はどっちで撮ろう」と考える時間までちょっと楽しくなります。

小型・軽量設計と金属製鏡筒で、持ち歩きやすさと質感を両立

本製品は、小型かつ軽量に設計されており、日常の持ち歩きから屋外撮影まで幅広く対応します。

鏡筒には金属素材を採用し、高い耐久性と上質な質感を両立しました。

また、クリック付きの絞りリングにより、直感的な操作がしやすいのもポイントです。

撮る前から気分が上がる、そんな“持つ楽しさ”も備えています。

現在のカメラ市場における魅力

近年のカメラ市場では、高性能で扱いやすいレンズが増える一方で、写りが整いすぎて「もっと個性のある写真を撮りたい」と感じる方も少なくありません。

本製品は、そうしたニーズに応える個性的な描写力と、補正による実用性を兼ね備えたレンズです。

また、対応マウントはソニーE、ニコンZ、キヤノンRF、富士フイルムX、マイクロフォーサーズと幅広く、多くのユーザーに選んでいただけるラインアップとなっています。

長くカメラを楽しんできた方には、表現の引き出しを増やす1本として。

これから本格的に写真を始めたい方には、「写真ってこんなに自由で面白いんだ」と感じていただける1本として。

銘匠光学 TTArtisan「7.5mm f/2 C Fisheye シルバー」は、撮影の楽しさをもう一歩広げてくれるレンズです。

レンズ構成 / MTF図8群11枚（EDレンズ2枚、高屈折レンズ3枚）主な仕様- 対応マウント：：ソニーE、ニコンZ、キヤノンRF、富士フイルムX、マイクロフォーサーズ- 対応撮像画面サイズ：APS-C（マイクロフォーサーズ以外）- 焦点距離 : 7.5mm（35mm判換算: 11mm相当）/ キヤノンRF：（35mm判換算: 12mm相当）/ マイクロフォーサーズ：（35mm判換算: 15mm相当）- 8群11枚（EDレンズ2枚、高屈折レンズ3枚）- フォーカス：MF（マニュアルフォーカス）- 絞り：F2-F11- 絞り羽根：7枚- 最短撮影距離：0.125m- フィルター径：装着不可- サイズ：約Φ72mm×60mm（マウント部除く）※- 質量：約360g※- 付属品：レンズキャップ、リアキャップ

※マウントにより異なります。

サンプルフォト

more Samples >>(https://stkb.co.jp/info/?page_id=17847)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MHJC2tZ2HhE ]

発売情報

発売日：2026年4月17日（金）

※メーカー希望小売価格：\ 33,000（税込）

※最新情報は下記リンク先、焦点工房オンラインストアの商品ページをご確認ください。

ご購入はこちら :https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001636

▼その他商品ページ

[ Amazon JP ]

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWLQM7GW?th=1

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About TTArtisan

TTArtisan（ティーティーアーティザン）は、深圳の光学メーカー銘匠光学より誕生した新しいレンズブランド。高性能なライカMマウントレンズをはじめ、ミラーレス用レンズの開発も行なっています。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

焦点工房オンラインストア(https://www.stkb.jp/)

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