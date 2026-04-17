「CLIP STUDIO PAINT」がワコム主催の学生向けクリエイティブコンテスト「WCCC CC」第2回に協賛

株式会社セルシス

セルシスのイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」は、ワコムが主催する学生向けコンテスト「WCCC CC（ワコム クリエイターズ カレッジ クラブ クリエイティブコンテスト）」第2回に協賛します。

本コンテストは、クリエイティブに取り組む学生にむけて、作品を発表する機会と成長のきっかけを提供することを目的としています。ワコムの教育支援プログラム「WCCC（ワコム クリエイターズ カレッジ クラブ）」に加盟する学校に所属する学生を対象に、2026年5月15日（金）より作品募集が開始されます。

受賞者には、ワコムのペンディスプレイや「CLIP STUDIO PAINT」などが贈られるほか、クリエイティブスタジオの訪問やクリエイターとの交流の機会が予定されています。また、優秀作品はワコム主催のイベントで展示される予定です。

▼WCCC CC特設ページ

https://tablet.wacom.co.jp/wccc/contest/

2025年の第1回では786作品の応募があり、その反響を受けて第2回の開催が決定しました。

今回のテーマは、

「さよならを言えるときに、さよならを言うよ

ありがとうを言えるときに、ありがとうを言うよ

愛しているを言えるときに、愛しているを言うよ」

です。

このテーマのもと、イラストや3Dなどの静止画作品を募集します。

■「WCCC CC」概要

- 作品募集期間：5月15日（金）～7月31日（金）- 結果発表：11月27日（金）～28日（土）に開催される「コネクテッド・インク 2026」内で発表・展示予定- 応募対象： WCCC加盟校に所属する15歳以上の学生（18歳未満は保護者の同意が必要）- 応募形式： 静止画作品（イラスト、3Dなど形式不問）- テーマ：

さよならを言えるときに、さよならを言うよ

ありがとうを言えるときに、ありがとうを言うよ

愛しているを言えるときに、愛しているを言うよ

- 応募点数： 1人1作品- 制作ツール： 自由（ワコム製品に限りません）- 応募方法： 指定のフォームより応募（詳細は特設ページにて公開予定）- 参加費： 無料

▼コンテストの詳細・応募はこちら

https://tablet.wacom.co.jp/wccc/contest/

●賞と特典

グランプリ（1名）

- Wacom Cintiq Pro 17 / 国内クリエイティブツアー- CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイスプラン 24ヶ月ライセンス- ショートカットデバイス Orbital 2 / 自作の2.5Dプリント（最大A3サイズまで）

準グランプリ（1名）

- Wacom MovinkPad Pro 14 / 国内クリエイティブツアー- CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 24ヶ月ライセンス- ショートカットデバイス Orbital 2 STERNA / 自作の2.5Dプリント（最大A3サイズまで）

高校生賞（1名）

- Wacom MovinkPad 11- CLIP STUDIO PAINT PRO 1デバイスプラン 12ヶ月ライセンス- ショートカットデバイス Luminella（ルミネラ）

TOP 10 Artists

- ワコム製品 / 「コネクテッド・インク 2026」での表彰・審査員講評- CLIP STUDIO PAINT PRO 1デバイスプラン 12ヶ月ライセンス- ショートカットデバイス Luminella（ルミネラ）

TOP 100 Artists

- 「コネクテッド・インク 2026」での作品展示、および展示作品プレゼント●審査員- 有田 満弘（株式会社312STUDIO 代表取締役／イラストレーター）- 本庄 崇（IZE/アイズ株式会社 代表取締役／コンセプトアーティスト／アートディレクター）

ほか

「CLIP STUDIO PAINT」について

「CLIP STUDIO PAINT」は、世界の6,000万人以上が利用したイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリです。（*）iPad、Android、Windows、macOS、iPhoneといったあらゆるデバイスに対応しています。気持ちの良い描き味と豊富な機能を備えており、世界各国のエントリーユーザーからマンガ家、イラストレーター、アニメーターなどのプロのクリエイターまで幅広く愛用されています。

CLIP STUDIO PAINT 公式サイト：https://www.clipstudio.net/

X：https://x.com/clip_celsys

YouTube：https://www.youtube.com/CLIPSTUDIOchannel

Instagram：https://www.instagram.com/clipstudioofficial_jp/

TikTok：https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp

* 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含む

株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。

セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/

お問い合わせ先

株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋 / 楢崎

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F

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https://www.celsys.com/clipsolution/