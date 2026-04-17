「medicalforce」導入クリニック数が750院を突破。さらに「自由診療向け電子カルテ 導入院数No.1」（※1）を獲得

アトミックソフトウェア株式会社

クリニック向けのオールインワンSaaS「medicalforce」を提供するアトミックソフトウェア株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：畠中 翔一）は、導入クリニック数が750院を突破し、さらにこの度、「自由診療向け電子カルテ 導入院数No.1」（※1）を獲得したことをお知らせいたします。

■ 「medicalforce」が支持される理由

2021年のサービス開始以来、自由診療および保険診療の両領域で急速にシェアを拡大してきた「medicalforce」。この度、導入院数が750院を突破し、あわせて「自由診療向け電子カルテ導入院数 No.1」を獲得いたしました。

「medicalforce」は、在庫管理や予約管理、電子カルテ機能、売上管理などのクリニックにおける業務を一元管理して効率化させる機能に加え、広告・マーケティングを支援するツール、ブランドコンサルティングや決済事業など、クリニック経営を多角的に支援するプラットフォームへと進化を遂げています。

こうした経営をシンプルに統合できる操作性はもちろん、一歩踏み込んだ経営支援まで幅広く伴走する体制が、多くのクリニック様から高く評価される結果となりました。

■ 直近の主なアップデート内容

「medicalforce」では、自社の開発チームを中心に機能改善や新機能の開発を進めており、直近では以下の実装や改善をおこないました。



・受付一覧画面のUI/UX刷新と「カンバン形式（※2）」の導入

院内の予約・来院状況をリアルタイムに把握できる「受付一覧」において、従来の「一覧形式」に加え、直感的なドラッグ&ドロップ操作でステータス管理が可能な「カンバン形式」を搭載。滞在時間が設定を超えた際のアラート表示など、現場のオペレーションミスを防ぐ機能を強化しました。

・「工程管理機能」による予約枠の最適化とリソース稼働率の向上

一つの施術を「準備・メイン・後処置」などの工程単位に分解して管理できる機能をリリース。重複する工程の自動集約や、過去の受診履歴に基づいたカウンセリング工程の自動スキップのロジックを実装し、スタッフ・部屋・機器などといった院内のリソースの稼働率最大化と、患者様の待ち時間短縮を同時に実現しました。

■ アトミックソフトウェア株式会社 代表取締役CEO 畠中 翔一 よりコメント

「この度、『medicalforce』の導入院数は750院を突破し、自由診療向け電子カルテ導入院数No.1を獲得できたことを嬉しく思います。『medicalforce』は『クリニック経営に、自由と未来を。』という事業ミッションを掲げ、クリニック経営・運営業務に関わる皆様にとってより価値のあるサービスとなるべく、機能改善や新機能の実装、サポートの強化などに注力してまいりました。

今後も、クリニック経営の皆様に価値あるプロダクトを提供できるよう、立ち止まることなく進化を続けてまいります」

■ クリニック向けオールインワンSaaS「medicalforce」とは

「medicalforce」は、自由診療・保険診療の両方に対応したクリニック向けクラウド型オールインワンSaaSです。予約、電子カルテ、会計、在庫管理、経営分析、LINE連携など、クリニック運営に必要な全ての機能を網羅し、業務効率化と売上最大化を同時に実現します。

サービスサイト：https://service.medical-force.com/

（※1）

2026 年 3 月期_自由診療向けクラウド型システムにおける市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

調査期間：2026 年 2 月 15 日～2026 年 3 月 30 日

調査手法：主要 6 社（日本マーケティングリサーチ機構調べ）への個別聞き取り調査

備考：2026 年 3 月時点の実績値/効果効能等や優位性を保証するものではございません。

（※2）

特許出願中（出願番号：2025-131229）

■ アトミックソフトウェア株式会社について

会社名：アトミックソフトウェア株式会社

代表取締役CEO：畠中 翔一

所在地：東京都品川区西五反田３丁目６－２１ 住友不動産西五反田ビル４階

設立：2020年11月

事業内容：

・クリニック向けオールインワンSaaS「medicalforce」の開発・提供

・警備事業者向けオールインワンSaaS「警備フォース」の開発・提供



公式サイト：https://atomic-software.co.jp/