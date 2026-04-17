SeeSea Japan、世界的なエネルギー貯蔵システム（ESS）メーカーリチウムイオン蓄電池の出荷量で世界トップクラスのシェアを誇る「厦門北⾠星（HITHIUM/NITHIUM）」と戦略的提携を締結

ＳｅｅＳｅａ Ｊａｐａｎ株式会社

SeeSea Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：鐘 建林、以下「SeeSea Japan」）は、厦門北辰星蓄能発展有限公司（ブランド名：HITHIUM/ NITHIUM、以下「北辰星」）と戦略的提携契約を締結したことをお知らせいたします 。

本提携により、SeeSea Japanは北辰星（NITHIUM）の日本におけるオフィシャルパートナーとして、同社製蓄電システムのBtoB（産業・商用）およびBtoC（消費者）市場での展開を全面的に推進いたします。工業用レベルの極めて高い安全基準を、人々の暮らしに寄り添う温かなエネルギー体験へと変換し、日本の皆様にお届けします。

ハイライト：トップクラスの蓄電DNAがもたらす、長期的な安心の提供 北辰星（NITHIUM）のシステム基盤の背後には、世界第2位の蓄電池サプライヤーである厦門海辰儲能科技（HITHIUM）との深い産業的シナジーと技術的系譜が存在しています。

HITHIUMの卓越したセル製造のDNAを受け継ぐイノベーションの担い手として、北辰星（NITHIUM）は世界最高水準を誇る314Ahコアセル技術（11,000回の超長寿命サイクルを実現）をシステムレベルで具現化しています。今回の提携は、この世界トップクラスの工業的安定性を、日本のユーザーの日常に寄り添うエネルギーの「伴侶」へと変換し、あらゆるアウトドアシーンや災害時の備えとして、最も確かな安心を提供するためのものです。

BtoBおよびBtoC市場における蓄電システムの展開

今回の提携は、北辰星の高性能な蓄電ソリューションを日本市場に導入することを目的としています。BtoB市場：商用・産業用（C&I）蓄電システムを重点的に展開いたします 。

LEGEND 112Cシリーズ：リン酸鉄リチウム（LiFePO4）電池を採用し、定格容量は113.5kWhです 。∞Block（インフィニティ・ブロック）液体冷却蓄電システム：高いエネルギー密度と優れた熱管理機能を備え、キャビネット容量は261kWhから418kWhまで幅広く対応しています 。LESシリーズ コンテナ型蓄電システム：最大723kWhの定格容量を誇り、大規模な屋外プロジェクトに最適です 。

日本市場向け共同開発：1kWhおよび1.8kWhポータブル電源。BtoC市場においては、日本のユーザーのライフスタイルや技術基準に最適化したポータブル電源を共同開発することで合意いたしました。

1kWhモデル：軽量かつコンパクトな設計で、短期のキャンプや家庭での非常用バックアップ電源として最適です 。1.8kWhモデル：高出力家電にも対応可能な大容量モデルとして、災害時の避難生活や長期間の電源確保のニーズに応えます。

これらの製品には、北辰星の基幹技術である314Ah リン酸鉄リチウム（LiFePO4）セルが搭載されています 。この電池セルは、特定の環境下（25°C、100% DOD）で11,000回以上のサイクル寿命を実現しており、極めて高い安全性と長期信頼性を保証します 。

強固なパートナーシップによる日本市場への進出

SeeSea Japanの代表取締役である鐘 建林は次のように述べています。

「日本市場は、蓄電システムに対して安全性、法規制への準拠、そして長期的なパフォーマンスにおいて非常に高い水準を求めています。北辰星の誇る世界トップクラスの電池技術と、SeeSea Japanのブランド戦略、サプライチェーン、および日本国内でのマーケティング実績を組み合わせることで、日本のお客様に最も信頼されるエネルギーソリューションを提供できると確信しています。」

現在、日本市場向けのカスタマイズ製品は開発および認証フェーズにあり、準備整い次第に日本国内での販売を開始する予定です。

SeeSea Japan株式会社について

東京都中央区に拠点を置き、ブランドのグローバル展開支援、Eコマース運営、マーケティングプロモーション、およびサプライチェーン・物流サービスを提供しています。日中のビジネスの架け橋として、効率的な市場参入をサポートしています。

所在地：東京都中央区東日本橋三丁目６番１８号ハニー堀留ビル一階公式サイト：https://seesea.co.jp/

厦門北⾠星蓄能発展有限公司（NITHIUM）について

中国の福建省厦門市に本社を置く、世界的なエネルギー貯蔵システム（ESS）メーカー。同社は2019年に設立されたスタートアップながら、蓄電分野に特化することで急速に成長し、リチウムイオン蓄電池の出荷量で世界トップクラスのシェアを誇る「ユニコーン企業」として注目を集めています。「長時間蓄電向けの超大容量セル」、「AIデータセンター向けの液冷蓄電ソリューション」等、革新的な製品開発に関しても世界各国より注目を集めており、2025年には、アメリカ（テキサス州）に大規模な生産拠点を設け、グローバル展開を加速しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

SeeSea Japan株式会社

お問い合わせフォーム：seesea-support@seesea.co.jp