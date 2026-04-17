北米最大の国際建機展『CONEXPO 2026』でタダノ社の展示ブースをサポート

概要

Auto VR株式会社

Auto VR株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：吉田 博紀）は、2026年3月3日～7日に米国ネバダ州ラスベガスで開催された北米最大の国際建機展「CONEXPO-CON/AGG 2026」において、世界最大手のクレーンメーカーである株式会社タダノ（本社：香川県高松市）の展示ブース向けに、バッテリ式ラフテレーンクレーン「EVOLT eGR-1000XLL-1」の魅力を直感的に体感できるオリジナルシミュレーションゲームを開発・提供いたしました。あわせて、当社スタッフが現地ラスベガスに赴き、展示設営から会期中の運営サポートまで一貫して対応いたしました。

背景・目的

CONEXPO-CON/AGGは北米最大の国際建機展であり、世界100カ国以上から建設業界関係者が集う一大イベントです。株式会社タダノは、同展示会においてバッテリ式フル電動ラフテレーンクレーン「EVOLT eGR-1000XLL-1」の革新的な操作性・電動駆動システムの環境性能・未来志向のデザインを、幅広いグローバル来場者に対して直感的かつ印象的に伝えることを目指されていました。

Auto VR株式会社はこれまでに積み重ねてきたXR技術・3Dモデル制作・インタラクティブコンテンツ開発の実績を活かし、株式会社タダノのビジョン実現に貢献すべく本プロジェクトに参画いたしました。

展示内容

本プロジェクトでは、タダノ社が誇る「EVOLT eGR-1000XLL-1」の静粛性、操作性、そして環境性能を、専門知識の有無を問わず直感的に理解できる体験型シミュレーションゲームを開発しました。

展示ブースの様子

クレーンゲーム：EVOLT challengeの画面- リアルな操作体験：クレーンの挙動を高度なグラフィックスと物理演算で再現。- EVOLT eGR-1000XLL-1特有のメリットを体現：稼働時の静音性やエネルギー効率をゲームの演出に組み込み、次世代クレーンの優位性をアピール。- 現地でのサポート：ラスベガスの会場では当社スタッフも運営をサポートし、世界各国から訪れる来場者へスムーズな体験を提供しました。

会期中、タダノ社ブースの体験コーナーには連日長蛇の列ができ、プロのオペレーターから親子連れまで、幅広い層に「EVOLT eGR-1000XLL-1」の技術力を楽しく伝えることができました。展示を通じて、クレーンの新たな可能性とタダノ社が掲げる持続可能な未来への姿勢を、エンターテインメントの力で最大化いたしました。

今後の展開

Auto VR株式会社は今後も、株式会社タダノとの連携をさらに深め、クレーンをはじめとする建設機械の魅力を次世代テクノロジーで伝えるコンテンツを企画・開発してまいります。XR・シミュレーション・3DCG技術を活用した建機業界向けソリューションの拡充を通じて、業界全体の発展と、ものづくりへの共感・関心の醸成に貢献してまいります。

株式会社タダノについて

会社概要

会社名：株式会社タダノ

所在地：香川県高松市新田町甲34番地

代表者：代表取締役社長・ＣＥＯ 氏家 俊明

URL：https://www.tadano.com/

事業内容：建設用クレーン、車両搭載型クレーン及び高所作業車及び運搬機械等の製造販売

Auto VR株式会社について

代表者：代表取締役社長 吉田 博紀

本社：北海道札幌市中央区北1条東4丁目1番地1 サッポロファクトリー1条館3階

支社：仙台、東京

設立：2022年8月

事業内容：自動車販売業務支援ツール「AutoVR」「AutoWEB」の開発・販売・導入支援

XRシステムの開発、3Dモデル制作

コーポレートサイト：https://www.autovr.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

Auto VR株式会社 広報担当

問い合わせフォーム：https://autovr.co.jp/contact