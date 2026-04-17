日本マイクロソフトが提供する生成AI事業化支援プログラムのイベント Columbus DAYに登壇しました

カサナレ株式会社

カサナレ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：安田 喬一、以下「カサナレ」）は、日本マイクロソフト株式会社（本社：東京都港区、以下「日本マイクロソフト」）が開催する「生成AI事業化支援プログラム」（※1）の参加パートナー企業を対象に開催したイベントColumbus DAYに登壇しました。

登壇サマリー

日時：2026年4月17日開催

イベント：Columbus DAY「建設業界における生成AI活用特集」パートナーセッション

主催：日本マイクロソフト

場所：オンライン/対面（日本マイクロソフト本社）

エンタープライズ企業では、LLMの回答精度を高めるためにRAG（Retrieval-Augmented Generation）の活用が広がっています。

しかし、RAGパイプラインは構成が複雑なため、精度低下の原因を特定しづらく、ブラックボックス状態に陥りがちです。

この課題を解決するのが、LLM OpsにおけるRAGトレースです。クエリ処理から検索、コンテキスト構築、LLM生成に至る全ステップの入出力を可視化することで、ボトルネックをステップ単位で特定し、データ駆動型の継続的改善が可能になります。

また、RAG評価の実践的なアプローチとして、ユーザーフィードバックとLLM-as-a-Judgeによる自動評価を組み合わせたハイブリッド型が有効です。限られたユーザーフィードバックと全件カバレッジの自動チェックを併用することで、高精度かつ持続可能な改善サイクルを確立できます。

RAGの精度改善アプローチについて知見を深めたい方は、ぜひこの機会にご覧ください。

※1：日本マイクロソフトが提供する「生成AI事業化支援プログラム」について

https://www.microsoft.com/ja-jp/biz/find-new-value-on-azure/ai-biz

「Kasanare AI Studio」について

「Kasanare AI Studio」は、カサナレが提供するエンタープライズ向け生成AIプラットフォーム「Kasanare」と同等の機能を、「Microsoft Marketplace」および「Microsoft Azure Portal」上で利用しやすい形にパッケージしたソリューションです。

▼Microsoft Marketplace版 URL

https://marketplace.microsoft.com/ja-jp/product/kasanare.kasanare-saas

※Microsoft Azure Portal版についてはお問い合わせください

「Kasanare AI Studio」3つのメリット

カサナレ株式会社について

- Microsoft Marketplace、もしくは既存のAzureサブスクリプションから申し込み・展開が可能となり、契約や環境構築の初期ハードルを低減- Azure OpenAIや各種データストア、ネットワーク設定などと組み合わせることで、自社ポリシーに沿ったセキュアな生成AI基盤を構築- Marketplace経由での標準的な構成を起点にすることで、PoCから本番運用までを見据えたアーキテクチャ設計がしやすくなり、スケールを前提とした生成AI活用が可能

カサナレ株式会社は、「現場から未来をつくる」をビジョンに掲げ、企業の知的資産を継続的な競争力へと変えるスタートアップです。独自のフィードバックシステムにより、AIの精度が自動で改善される自己進化型の仕組みを実現。さらに、複数のAIが連携して稼働するAIオーケストレーションを支える基盤を構築することで、エンタープライズ企業を中心に導入実績を拡大しています。

2025年には『Forbes JAPAN’s AI 50』『Japan Financial Innovation Award』にも選出されるなど、注目のスタートアップとして高い評価を受けています。