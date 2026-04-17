【新生・逆転合格特化塾】AIと合格者データで旧帝大・難関私大対応カリキュラムを全面刷新

スタディチェーン株式会社

スタディチェーン株式会社（代表取締役：竹本明弘）が運営する逆転合格特化塾は、このたび東京大学・京都大学・大阪大学・東北大学・名古屋大学・九州大学・北海道大学・一橋大学・早稲田大学・慶應義塾大学など難関大学への逆転合格に特化したカリキュラムを全面刷新いたします。AIによる弱点分析と合格者の実データを組み合わせた「新生・逆転合格特化塾」として始動します。



■ 逆転合格特化塾について



逆転合格特化塾は、東京大学・京都大学・大阪大学・東北大学・名古屋大学・九州大学・北海道大学・一橋大学・東京工業大学・筑波大学・神戸大学・横浜国立大学・千葉大学・早稲田大学・慶應義塾大学・上智大学・明治大学・立教大学・中央大学・法政大学・青山学院大学・同志社大学・立命館大学・関西学院大学・関西大学など難関大学への逆転合格を目指す受験生に特化したオンライン個別指導塾です。



■ カリキュラムアップデート 7つの刷新ポイント



１.難関大学対応・AI弱点分析エンジンの導入

東京大学・京都大学・大阪大学・東北大学・名古屋大学・九州大学・北海道大学・一橋大学・東京工業大学・筑波大学・神戸大学・横浜国立大学・千葉大学・早稲田大学・慶應義塾大学・上智大学・明治大学・立教大学・中央大学・法政大学・青山学院大学・同志社大学・立命館大学・関西学院大学・関西大学など主要難関大学の過去問をAIが一括解析。志望校・科目ごとの弱点を特定します。



２.合格者データベースによるオリジナル勉強計画

東京大学・京都大学・大阪大学・東北大学・名古屋大学・九州大学・北海道大学・一橋大学・早稲田大学・慶應義塾大学など難関大合格者の学習ログを大学別・年度別に蓄積。特に「現時点の偏差値から大幅に上回る志望校に合格した逆転合格者」のデータを重点的に分析し、逆転合格を実現した学習パターンを抽出。個別のオリジナル勉強計画を自動生成します。



３.志望校別・最新出題傾向マップの全面刷新

東京大学・京都大学・大阪大学・一橋大学・早稲田大学・慶應義塾大学・上智大学・明治大学・立教大学・中央大学・法政大学・青山学院大学・同志社大学・立命館大学・関西学院大学・関西大学など主要難関大の直近5年分の入試問題を科目・分野別に完全再分析。志望校ごとの出題傾向マップを全面更新します。



４.週次AIコーチングレポート

毎週の学習データをAIが解析し、志望する難関大学の合格ラインから逆算した翌週の優先事項を自動レポートで提案。東京大学・京都大学・大阪大学・早稲田大学・慶應義塾大学など各難関大の模試データとも連動し、逆転合格を果たした先輩OBコーチによるフィードバックと組み合わせて提供します。



５.「やらないことリスト」の自動生成

志望する難関大学（東京大学・京都大学・大阪大学・東北大学・名古屋大学・九州大学・北海道大学・一橋大学・早稲田大学・慶應義塾大学・上智大学・明治大学・立教大学・中央大学・法政大学・青山学院大学など）の入試に不要な学習範囲をAIが毎月特定。逆転合格者が「やらなかった範囲」のデータを活用し、最適な「やらないことリスト」を自動生成します。



６.模試データ連動・月次カリキュラム自動最適化

全統模試・駿台模試・各大学別模試の結果データと連動。東京大学・京都大学・大阪大学・東北大学・名古屋大学・九州大学・北海道大学・一橋大学・早稲田大学・慶應義塾大学など志望校の合格最低点に対する現在地を毎月分析。残り期間と目標偏差値ギャップから最短合格ルートを算出し、カリキュラムを自動最適化します。



７.直前90日間・志望校特化集中特訓プログラムの新設

東京大学・京都大学・大阪大学・一橋大学・早稲田大学・慶應義塾大学など各志望校の入試直前90日間に特化したカリキュラムを新設。特に「逆転合格者」が直前期に絞り込んだ科目・範囲・演習量のデータを分析。志望校別に最適化された仕上げプログラムとして全受講生に提供します。



■ 代表メッセージ



スタディチェーン株式会社代表取締役「竹本明弘」



逆転合格とは、現状の学力から大幅に上回る大学に合格することです。東京大学・京都大学・大阪大学・早稲田大学・慶應義塾大学など難関大への逆転合格を果たした受講生たちに共通していたのは、「やることの絞り込み」でした。何を捨てて何に集中するか--その判断をAIと合格者データで支援できる体制が整いました。どの難関大学を目指す方も、ぜひ逆転合格特化塾の新カリキュラムで挑戦してください。



■ 無料相談について



新カリキュラムについて詳しく知りたい方、難関大学合格に向けた学習戦略を一緒に考えたい方は、まず無料相談をご利用ください。



無料相談はこちら：https://gyaku-ten.com/



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