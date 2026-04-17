LuckyFes’26ステージ出演権をかけた「Battle to LuckyFes」1,132件の応募から音源審査で34組を選出、動画審査へ

株式会社LuckyFM茨城放送

株式会社LuckyFM茨城放送（本社所在地：茨城県水戸市）は、8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）に国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市）で開催する音楽フェス「LuckyFes'26」の出演権をかけたオーディション「Battle to LuckyFes’26」の音源審査を実施し、エントリー総数1,132曲の中から34組を選出しましたのでお知らせします。

＜音源審査選出者＞（50音順）

aimi / IRIS MONDO / Ale / 左沢颯樹 / ANEMONE / WHISPER OUT LOUD / VIDA Hollywood / MC MOGURA / 大平一心 / ALL iN FAZE / おちよ。 / on Bleed / カフネ / KAWAUSO NIGHT QUESTION...? / K!-Ki / 来島エル / Cuon / Kudos Vein / GeTO / THINGS / 零[Hz] / 平葵 / tuduri / DON VOLG / night roomers / NaUTS / ノウルシ / 灰かぶり / hatata / FLAPPER / mekakushe / Moral & Pureness / redraw / lilsae

＜Spotifyプレイリスト＞

https://open.spotify.com/playlist/0jxmqglrXUMOVeQXCN0gLY?si=17302394a2574ce1&pt=3017b575cd40812c3188f8c9e36d04db(https://open.spotify.com/playlist/0jxmqglrXUMOVeQXCN0gLY?si=17302394a2574ce1&pt=3017b575cd40812c3188f8c9e36d04db)

審査委員はLuckyFes企画プロデューサーDJ DRAGON、BARKS会長の烏丸哲也、LuckyFM編成事業部の鴨川貴史と首藤美穂、TuneCore Japan野邊拓実が務めました。選出した34組はこのあと動画審査を実施し、最終審査は6月7日にライブハウス「下北沢BASEMENTBAR」で有観客で実施します。オーディションの様子はLuckyFMの番組やBARKSの記事でも紹介しますので、ぜひご注目ください。

LuckyFes’26 チケット概要 ※中高生は半額、小学生以下は無料

- 1日券 大人：14,000円、中高生7,000円- ３日通し券 (5周年特別価格) 大人：28,000円、中高生14,000円- ４日通し券 (5周年特別価格) 大人：38,000円、中高生19,000円

* 小学生以下は入場無料（チケット保有の保護者1名につき2名まで）。高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外とさせていただきます。すべて税込価格です。

◇第二次先行（抽選）

プレイガイド：LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」・ローソンチケット

2026年4月１日（水）12:00～4月21日（火）23:59

当選発表/入金開始：2026年4月25日(土)15:00～

LuckyFesチケットページ：https://luckyfes.com/ticket/

LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」：https://r.funity.jp/ibatick

ローソンチケットLuckyFes特設ページ：https://l-tike.com/luckyfes/

◇海外在住者向け（先着販売） ※国際クレジットカード対応

LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」：https://luckyfes.zaiko.io/e/lf2026



◇ふるさと納税

茨城県ひたちなか市のふるさと納税のお礼の品として、LuckyFes'26のチケットの提供をしています。ひたちなか市のふるさと納税を活用することにより、ひたちなか市の財源を増やし、フレンズの経済的負担を軽減させて、LuckyFesのフレンズを増やすことができる三位一体のメリットを享受することができます。ぜひご利用ください。

【8/8 1日券】LuckyFes'26チケット(https://admane.jp/ad/p/r?_site=3349&_article=2181&_link=9646&_image=10308&admane_reurl=https%3A%2F%2Fwww.furusato-tax.jp%2Fproduct%2Fdetail%2F08221%2F6991566)

【8/9 1日券】LuckyFes'26チケット(https://admane.jp/ad/p/r?_site=3349&_article=2181&_link=9646&_image=10308&admane_reurl=https%3A%2F%2Fwww.furusato-tax.jp%2Fproduct%2Fdetail%2F08221%2F6991567)

【8/10 1日券】LuckyFes'26チケット(https://admane.jp/ad/p/r?_site=3349&_article=2181&_link=9646&_image=10308&admane_reurl=https%3A%2F%2Fwww.furusato-tax.jp%2Fproduct%2Fdetail%2F08221%2F6991568)

【8/11 1日券】LuckyFes'26チケット(https://admane.jp/ad/p/r?_site=3349&_article=2181&_link=9646&_image=10308&admane_reurl=https%3A%2F%2Fwww.furusato-tax.jp%2Fproduct%2Fdetail%2F08221%2F6991569)

※ふるさと納税では、中高生チケットの取り扱いはありません。

【個人協賛：8/8入場分】LuckyFes'26チケット(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/08221/6997798)

【個人協賛：8/9入場分】LuckyFes'26チケット(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/08221/6997797)

【個人協賛：8/10入場分】LuckyFes'26チケット(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/08221/6997796)

【個人協賛：8/11入場分】LuckyFes'26チケット(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/08221/6997795)

※ふるさと納税の「個人協賛」の取り扱いは大人料金のみです。（小学生以上も大人と同額、未就学児は大人1名につき1名まで無料で同伴可）

◇JALマイル交換

JALのマイルをLuckyFesチケットに交換できます。

https://use-jal-experience-program.jal.co.jp/shop/g/gLUCKYFES/

駐車券およびテント券概要

【LuckyFes'26 「駐車券」 概要】

販売期間：3月10日（火）正午から ※売り切れ次第終了

貸出駐車場：西駐車場／第1駐車場／第2駐車場

券種／料金（税込）：

- 西駐車場／3,500円- 第1駐車場／ 3,000円- 第2駐車場／ 3,000円- 【障がいのある方・マタニティ・車イス利用者専用】 西駐車場／3,500円- 【オートバイ（二輪車）専用】 西駐車場／2,000円

【LuckyFes’26 「テント券」 概要】

販売期間：3月10日（火）正午から ※売り切れ次第終了

テントエリア：ファミリーイーストテント／ファミリーウエストテント／フォレストテント／グリーンテント

券種／料金（税込）：

- ファミリーイーストテントエリア ※小学生以下のお子様連れのみ購入可／3,000円- ファミリーウエストテントエリア ※高校生以下のお子様連れのみ購入可／1,500円- フォレストテントエリア（イースト）／3,000円- グリーンテントエリア（ウエスト）／1,500円

【LuckyFes’26 「駐車券＋テント券」 概要】

販売期間：3月10日（火）正午から ※売り切れ次第終了

券種／料金（税込）：

- ファミリーイーストテント付駐車券【西駐車場】 ※小学生以下のお子様連れのみ購入可／6,500円- ファミリーウエストテント付駐車券【西駐車場】 ※高校生以下のお子様連れのみ購入可／5,000円- フォレストテント（イースト）付駐車券【西駐車場】／6,500円- グリーンテント（ウエスト）付駐車券【西駐車場】／5,000円

■駐車券/テント券販売ページ： https://luckyfes.com/ticket/(https://luckyfes.com/ticket/)

アクセスバスツアー概要

各駅から会場直結のアクセスバスツアーを募集していますので是非ご活用ください。

【東京駅・新宿駅・池袋駅・横浜駅 発着のアクセスバスツアー】お申込み期限：7/24（金）まで

https://n-tabeat.jtb.co.jp/tabeat/List.aspx?tourno=656a8cf123c04d1b8093317c

【横浜駅・発着のアクセスバスツアー】お申込み期限：7/24（金）まで

https://n-tabeat.jtb.co.jp/tabeat/List.aspx?tourno=47f67913cc3848aab2cdc855

【つくば駅発着のアクセスバスツアー】お申込み期限：8/6（木）まで

https://kantetsu-bustour.com/lp/article-2612/

【茨城空港発のアクセスバスツアー】お申込み期限：8/6（木）まで ※往路片道のみ販売

https://kantetsu-bustour.com/lp/article-2611/

※予定しているプラン内容が一部変更になる場合があります。予めご了承ください。

LuckyFes’26 （https://luckyfes.com/(https://luckyfes.com/)）

LuckyFM茨城放送はBARKSと共催で「音楽と食とアートの祭典」をテーマに、2026年8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）の日程でLuckyFes2026を開催します。

会場：国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4）

日程：2026年8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2yJdQJ5ovvQ ]

■LuckyFM（https://lucky-ibaraki.com/(https://lucky-ibaraki.com/)）

LuckyFMはFM94.6MHz/88.1MHzで茨城県内をカバーする唯一の民間放送局です。 FMつくば局（88.1MHz）の開局とradikoの無料配信エリアが1都6県（関東全域）に拡大したことにより、首都圏でも聴けるラジオ局になりました。 「ダイバーシティ溢れる音楽」「ローカルメジャー」「ニッチトップ」「ニュース」「スポーツ」の5つのコンセプトを軸にオリジナル番組の制作に力を注いでいます。 また、 LuckyFesを中心とした大型イベントやコンサート事業も展開しています。

■BARKS（https://www.barks.jp/(https://www.barks.jp/)）

日本初の音楽サイトとして2000年4月にサービスを開始、歴史と膨大なデータを有する国内最大級の音楽専門メディアです。あらゆる音楽とアーティストの魅力をひとりでも多くのリスナーに伝えることを目的とし、その誠実な取材スタイルと品質の高い記事作りにより、国内外のアーティストから絶大な信頼を得ています。大型フェスの速報レポ、濃密なインタビュー、楽器関連情報など、BARKSならではの施策にも高い評価をいただいています。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社LuckyFM茨城放送 報道広報事業部 担当：橋田・安

Mail: pr@lucky-ibaraki.com