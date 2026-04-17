CLUBHAUSが手がける新プロジェクト「Scorp」始動

泰安工業株式会社

大阪のゴルフショップ CLUBHAUS（大阪市西区）代表・松本抵三と、SOPH. 創設者(2022年退任)・清永浩文による新プロジェクト「Scorp（スコープ） 」 が始動いたします 。

ブランドロゴおよびプロジェクトのお披露目となる第一弾 「Black Edition」 は、2026年4月18日（土） よりCLUBHAUS店舗にて発売いたします。また、CLUBHAUS公式ECサイトでも発売を予定しています。

■「Scorp（スコープ）」とは

本プロジェクト名は、松本抵三と清永浩文、両者の共通点である「蠍座（Scorpio）」に由来しています。蠍座が象徴する“探究心”や“本質を見極める姿勢”をキーワードに、既存の枠組みやマーケットの流れにとらわれることなく、二人がその時々に心から「作りたい」と感じたものを、不定期に形にしていくプロジェクトです。

ファッション、ゴルフ、ライフスタイルといった領域を横断しながら、必要以上に意味づけを行わず、完成度と感覚を重視したプロダクトを提案していきます。

流行やシーズンに左右されない、長く愛用できるものづくりを目指しています。

■アイテム

第一弾となる「Black Edition」では、ポロシャツ／ジャケット／イージーパンツ を展開。

カラーはブラックのみで構成されています。

すべてブラックで統一したミニマルな佇まいながら、素材選びやシルエットにこだわり、日常からゴルフシーンまでシームレスに着用できるラインナップとなっています。

なお、「Scorp」は今後も継続的な展開を予定しており、2026年夏には第2弾のリリースも控えています。

■発売・店舗情報

Scorp Constellation Jacket /30,800 yenScorp Constellation Pants/23,100 yenScorp Principal Polo /18,700 yen

発売日：2026年4月18日（土）

発売場所：CLUBHAUS 店舗

EC発売開始日：2026年4月20日（月）

https://clubhousegolfsupply.stores.jp/

住所

〒550-0004

大阪府大阪市西区靱本町1-15-14 西井ビル1F

※詳細・最新情報はCLUBHAUS公式Instagramにてご確認ください。

https://www.instagram.com/clubhaus.jp/

運営会社：泰安工業株式会社