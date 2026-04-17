CLUBHAUSが手がける新プロジェクト「Scorp」始動
大阪のゴルフショップ CLUBHAUS（大阪市西区）代表・松本抵三と、SOPH. 創設者(2022年退任)・清永浩文による新プロジェクト「Scorp（スコープ） 」 が始動いたします 。
ブランドロゴおよびプロジェクトのお披露目となる第一弾 「Black Edition」 は、2026年4月18日（土） よりCLUBHAUS店舗にて発売いたします。また、CLUBHAUS公式ECサイトでも発売を予定しています。
■「Scorp（スコープ）」とは
本プロジェクト名は、松本抵三と清永浩文、両者の共通点である「蠍座（Scorpio）」に由来しています。蠍座が象徴する“探究心”や“本質を見極める姿勢”をキーワードに、既存の枠組みやマーケットの流れにとらわれることなく、二人がその時々に心から「作りたい」と感じたものを、不定期に形にしていくプロジェクトです。
ファッション、ゴルフ、ライフスタイルといった領域を横断しながら、必要以上に意味づけを行わず、完成度と感覚を重視したプロダクトを提案していきます。
流行やシーズンに左右されない、長く愛用できるものづくりを目指しています。
■アイテム
第一弾となる「Black Edition」では、ポロシャツ／ジャケット／イージーパンツ を展開。
カラーはブラックのみで構成されています。
すべてブラックで統一したミニマルな佇まいながら、素材選びやシルエットにこだわり、日常からゴルフシーンまでシームレスに着用できるラインナップとなっています。
なお、「Scorp」は今後も継続的な展開を予定しており、2026年夏には第2弾のリリースも控えています。
Scorp Constellation Jacket /30,800 yen
Scorp Constellation Pants/23,100 yen
Scorp Principal Polo /18,700 yen
■発売・店舗情報
発売日：2026年4月18日（土）
発売場所：CLUBHAUS 店舗
EC発売開始日：2026年4月20日（月）
https://clubhousegolfsupply.stores.jp/
住所
〒550-0004
大阪府大阪市西区靱本町1-15-14 西井ビル1F
※詳細・最新情報はCLUBHAUS公式Instagramにてご確認ください。
https://www.instagram.com/clubhaus.jp/
運営会社：泰安工業株式会社