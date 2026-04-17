【徳島市】とくしま植物園「第45回花と緑の広場」を開催します
とくしま植物園では、令和８年４月２６日（日）に「第４５回花と緑の広場」を開催いたします。
とき
令和８年４月２６日（日） 10：00～16：00
ところ
とくしま植物園（渋野町入道４５-１）
内容
開催予定のイベント
＜コンクール＞
・ガーデニングコンクールの展示と投票
・庭園コンクール
＜展示即売コーナー＞
・花苗、苗木、野菜の苗、盆栽、農産物、加工品、藍染め製品、焼き菓子、間伐材を使った作品などの展示即売
・豪華景品が当たる抽選会
＜講座・教室・体験コーナー＞
・押し花、雑草いけばな、ミニミニ栽景の体験講座
・「徳島市ecoリーダー会」による、エコショップ、ふれあい竹工作・木の実工作
・「ボーイスカウト徳島地区協議会」による、自然体験
＜実演コーナー＞
・園芸研究家生田誠治先生による園芸実演
・松のせん定実演 ※雨天中止
＜楽しい催し物＞
・「とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM」のモルモットに会える、動物ふれあい広場 ※雨天中止
・バルーンアートプレゼント！
・「水と緑の基金」募金
・スタンプラリー
・ステージイベント ※雨天中止
・キッチンカー
・園芸相談
・庭木の維持管理相談
・植物画の展示
などなど！楽しいイベントをたくさん予定しております。
ご家族、ご友人でお誘い合わせてご来園ください。
※天候等の事由により、一部内容が変更もしくは中止になる場合がございます。
詳しくはとくしま植物園ホームページ(https://www.tpg-kosha.org/tokushimashokubutuen/moyooshi/)をご確認ください。
問い合わせ先
とくしま植物園緑の相談所
〒771-4267 徳島市渋野町入道45-1
TEL: (088)636-3131
FAX: (088)636-3132