【徳島市】とくしま植物園「第45回花と緑の広場」を開催します

徳島市

とくしま植物園では、令和８年４月２６日（日）に「第４５回花と緑の広場」を開催いたします。

とき

令和８年４月２６日（日） 10：00～16：00

ところ

とくしま植物園（渋野町入道４５-１）

内容

開催予定のイベント



＜コンクール＞

・ガーデニングコンクールの展示と投票

・庭園コンクール



＜展示即売コーナー＞

・花苗、苗木、野菜の苗、盆栽、農産物、加工品、藍染め製品、焼き菓子、間伐材を使った作品などの展示即売

・豪華景品が当たる抽選会



＜講座・教室・体験コーナー＞

・押し花、雑草いけばな、ミニミニ栽景の体験講座

・「徳島市ecoリーダー会」による、エコショップ、ふれあい竹工作・木の実工作

・「ボーイスカウト徳島地区協議会」による、自然体験



＜実演コーナー＞

・園芸研究家生田誠治先生による園芸実演

・松のせん定実演 ※雨天中止



＜楽しい催し物＞

・「とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM」のモルモットに会える、動物ふれあい広場 ※雨天中止

・バルーンアートプレゼント！

・「水と緑の基金」募金

・スタンプラリー

・ステージイベント ※雨天中止

・キッチンカー

・園芸相談

・庭木の維持管理相談

・植物画の展示



などなど！楽しいイベントをたくさん予定しております。

ご家族、ご友人でお誘い合わせてご来園ください。



※天候等の事由により、一部内容が変更もしくは中止になる場合がございます。

詳しくはとくしま植物園ホームページ(https://www.tpg-kosha.org/tokushimashokubutuen/moyooshi/)をご確認ください。

問い合わせ先

とくしま植物園緑の相談所

〒771-4267 徳島市渋野町入道45-1

TEL: (088)636-3131

FAX: (088)636-3132