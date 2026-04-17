斜面を朱色に染める狭山市の花「ヤマツツジ」

狭山市役所2026年4月17日撮影

大正天皇の行幸を記念して作られた市営稲荷山公園の北側の斜面緑地（見晴台下の道路沿い。狭山市入間川４-１４）で、ヤマツツジが4月17日現在見頃を迎えています。

この場所はかつて、ヤマツツジの名所として知られていましたが、戦時中の混乱により荒廃してしまいました。しかし、2016年から、民間団体からの寄附金によるツツジの植栽、稲荷山・やまゆりの会が稲荷山斜面緑地を手入れをするようになり、4月中旬～4月下旬頃には1000株以上有る貴重なヤマツツジの群生地が鮮やかな朱色で山全体を彩ります。同園内には入間川、秩父連山を一望できる稲荷山の見晴台が設置されており、咲きほこるツツジと合わせてご覧いただけます。3月下旬にはカタクリ、6月下旬頃にヤマユリが咲き誇る花の名所

目の前でツツジを撮影することもできます約20,000平方メートル に1000株以上のツツジが群生

ヤマツツジの群生地 概要

稲荷山公園北側の斜面緑地

3月下旬にはカタクリ、4月下旬にツツジ、6月下旬頃にヤマユリが咲き誇る花の名所

場所

稲荷山公園北側の斜面緑地沿い

（見晴台下の道路沿い。狭山市入間川４-１４）

※公営駐車場は近隣にありません。

配信元

- 電車西武池袋線稲荷山公園駅より徒歩15分西武新宿線狭山市駅より徒歩20分- バス狭山市駅より稲荷山公園駅行き乗車「稲荷山公園入口」下車7分稲荷山公園駅より狭山市駅行き乗車「稲荷山公園入口」下車7分

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