Autopass傘下の快速通株式会社、海外展開を開始。熊本を初の展開都市とし、都市サービス統合モデルを推進

快速通株式会社

台湾のスマートモビリティ体験統合企業であるAutopass傘下の快速通（かいそくつう）株式会社は、4月10日(金)日本市場への展開を開始し、熊本を初の海外展開都市とすることを発表いたしました。快速通株式会社は、九電工元代表取締役会長である橋田紘一氏と連携し、熊本県の支援のもと、モビリティ、決済および生活サービスを統合した都市サービスの新たなモデルを推進いたします。本取り組みは、半導体産業の進出および観光需要の拡大に伴う地域の移動ニーズに対応するとともに、台湾で実証されてきたサービス統合の知見を海外へ展開する重要な一歩となります。

近年、熊本では産業の発展および観光客の増加に伴い、交通渋滞や移動効率の課題が顕在化しています。特に短距離移動や観光における「ラストワンマイル」においては、利便性と効率性の両面で課題が指摘されています。従来の単一交通手段に依存したソリューションと比較し、快速通株式会社はモビリティを都市サービスの入口として位置付け、決済および生活サービスとの統合を進めることで、単なる移動にとどまらず、都市運営および消費体験をつなぐ新たな価値を提供します。

本取り組みにおいて、快速通株式会社は台湾の産業パートナーとともに日本の企業との連携を図り、熊本におけるスマートモビリティの新たな展開を推進します。日本の既存インフラと台湾のデジタル統合の知見を融合し、「移動」を起点にモビリティ・決済・生活サービスを一体化したプラットフォームを構築することで、都市発展および観光需要に伴う新たな課題への対応を目指します。

本計画は、「車・充電・ネットワーク・決済」の統合を通じて、交通、グリーンエネルギーおよび決済などの異なる分野の資源を連携するものです。Autopassはプラットフォーム統合およびシステムアーキテクチャ設計を担い、システム開発、決済連携ならびに生活サービスの統合を推進します。日本においては、代表的なエネルギー企業や大手総合商社、ならびに地域の交通・レンタルサービス事業者と連携し、電動バイクのレンタルおよびバッテリー交換サービスを含む基盤の構築を進めます。その中で、豊田通商（TOYOTA TSUSHO）は、二輪電動車の日本市場導入におけるパートナーとして位置付けられており、産業横断的な分担のもと、熊本における本ソリューションの実装を推進してまいります。

サービスは2026年第3四半期より熊本にて開始予定であり、今後、地域住民および訪日客は単一プラットフォームを通じて移動、決済、ポイント活用などのサービスが利用可能となります。さらに生活・観光サービスとの連携を拡充し、都市運営効率および利便性の向上を図ります。

＜熊本県企画振興部部長の富永隼行氏コメント＞

「近年、産業の発展および観光需要の増加に伴い、熊本における交通および都市機能に関する課題が顕在化しています。利便性の向上とともに、都市全体の運営効率をいかに高めていくかが重要な政策課題となっています。今後も多様なサービスや技術の発展を通じて、都市における移動および生活環境のさらなる向上が期待されます。」

＜Autopass創業者兼CEO、ならびに快速通株式会社会長のロナルド・ユ（Ronald Yu）コメント＞

「熊本は快速通株式会社にとって初の海外市場であり、台湾で実証されたサービス統合モデルを国際展開する重要な起点となります。都市の未来は単なる交通ではなく、モビリティ、決済、生活サービスの統合にあると考えています。地域のパートナーとの連携を通じて、他都市にも展開可能なモデルを熊本において構築してまいります。」

Autopassは台湾において、多くの企業パートナーに採用されているモビリティ決済サービスブランドであり、現在、16の地方自治体における路上駐車決済、約1,200カ所のガソリンスタンド、約2,000カ所の駐車場、さらに台湾最大規模の普通充電ネットワークを含む、5,000以上のサービス拠点をカバーしています。2025年には、大手駐車場運営会社である城市車旅および正好停との全面的な連携、ならびにNoodoe、Linbrosなどの充電事業者との統合により、車主の日常移動に必要な主要シーンを網羅するサービス基盤を確立しました。

また、AutopassはRichart Life、LINE Bank、街口支付、Piウォレット、中油Pay、AmpGoなどの主要プラットフォームに対してサービスを提供しているほか、トヨタおよびLexusの車両アプリにも採用されています。さらに、iRent、桂冠食品、宅配通、統一東京などの企業顧客にもソリューションを提供し、毎月数万台規模の車両に関する移動関連費用の管理を支援しています。2025年以降はポイント利用による決済機能、保険サービス、車両メンテナンスサービスなどの新たな取り組みを展開し、2026年にはサブスクリプション型サービスを開始するなど、サービス領域の拡張を進めています。

今後、快速通株式会社は熊本を起点に、九州地域、奈良、岐阜、沖縄および北海道への展開を検討するとともに、アジア太平洋地域への拡大を視野に入れています。交通、エネルギー、決済およびポイント流通を統合した柔軟なサービスモデルを構築し、観光、産業発展、都市運営といった多様なニーズに対応しながら、持続可能な都市サービスエコシステムの形成を目指します。

快速通株式会社について・本事業の背景

快速通株式会社は、モビリティ・フィンテック（Mobility-Fintech）のインフラプロバイダーとして、移動のあらゆるシーンにおける決済エコシステムの構築に注力しています。日常のモビリティ接点に決済機能を統合することで、パートナー企業が顧客に対し、よりシームレスで付加価値の高いドライビング体験を提供できるよう支援しています。

当社は台湾市場において、LINE Bank、トヨタ（Toyota）、レクサス（Lexus）、さらに台湾国営石油（CPC Pay）や全国ガソリンスタンド（National Gas Station）といった主要エネルギーネットワークを含む、トップブランドとの強固な提携関係を築いてまいりました。現在、台湾での圧倒的なシェアと駐車場・給油・EV充電を網羅する革新的な実績を背景に、グローバル展開を加速させています。その海外進出の第一弾として、日本市場への本格参入を果たし、よりスマートな移動の未来を世界へと広げてまいります。

＜会社概要＞

■社名： 快速通株式会社

■代表： 会長 ロナルド・ユ（Ronald Yu）

■業態： モビリティエコシステムの統合 (Mobility Ecosystem Integration)

■住所：

・台湾本社：104台北市中山区民生東路3段8号11楼

・東京オフィス： 〒108-0023 東京都港区芝浦2-7-11-802

■Email： jp@autopass.xyz

■URL： https://jp.autopass.xyz/

<会長 ロナルド・ユ（Ronald Yu）経歴＞

Intelを退職後、CliPick、GetAlfred、PKLOT、そしてAutopassの4社を連続して創業した起業家。創業活動の中で、whoscallにて事業開発ディレクターを務め、Gogolookの香港、インドネシア、タイへの展開を支援し、最終的に香港の競合企業を買収。2016年に停車大声公Appを創業、台湾、香港、マカオで最も利用されている駐車支援ソフトウェアへと成長させ、2017年にAcerグループ傘下に統合された。以来、チームを率いてモビリティエコシステムの深化に取り組む。