【ボランティア募集】一般社団法人日本ペット防災協会、ペット防災の社会実装を担う仲間を募集（全国・リモート可／自治体連携プロジェクト）

一般社団法人日本ペット防災協会

一般社団法人日本ペット防災協会（所在地：東京都新宿区、代表理事：野中英樹）は、2026年4月1日の協会設立に伴い、ペット防災の社会実装に向けた取り組みを共に推進いただけるボランティアの募集を開始いたしました。

近年、地震や豪雨などの災害において、避難所におけるペット受入体制の未整備が社会課題となっており、ペットを飼育する世帯が避難所を利用できず、車中泊や在宅避難を余儀なくされる、いわゆる「ペット難民」の問題が顕在化しています。

本協会では、こうした課題に対し、自治体および企業との官民連携を通じて、制度・人材・仕組みを一体的に整備し、実効性のあるペット防災体制の構築を推進しております。

今回の募集では、これらの取り組みを実務面から支えるボランティア人材を広く募り、全国的な活動基盤の強化を図ります。なお、企業様の社会貢献活動（CSR）としてのご参加も歓迎しております。

■ 募集概要【募集要件】

・原則無報酬（当協会ボランティア規程および各企業様の社会貢献活動ガイドラインに基づきます）

・ペットが好きな方

・ペット防災に強い関心をお持ちの方

・基本的なITスキル（Microsoft 365等）をお持ちの方

・マニュアルや仕組みを“つくる側”として主体的に取り組める方

・最後までやり抜く責任感と、利他的な姿勢をお持ちの方

・当協会の理念および活動方針にご賛同いただける方

【主な活動内容】

・地方自治体とのオンライン会議対応

・ペット防災に関するマニュアル作成

・広報活動および情報発信のサポート

※活動は原則リモートとなります

※PCおよびインターネット環境が必要です

【お申込み方法】

当協会ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

その際、「ボランティア募集を見て」とご記載ください。

▼お問い合わせフォーム

https://animo-japan.org/contact/

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＜一般社団法人 日本ペット防災協＞

東京都新宿区西新宿七丁目7番30号 小田急西新宿O-PLACE 6F

■ 今後の展望

本協会では、ペット同行・同伴・同室避難の普及、ペット二次避難拠点「パウステーション」の整備、ペット防災IDプラットフォーム「アニモバ」の活用などを通じ、全国の自治体との連携を推進しながら、ペット防災の社会実装を段階的に進めてまいります。

本取り組みは、単なる啓発活動にとどまらず、災害時における実効性の高い受入体制の構築を目指す社会インフラ整備の一環であり、多様な人材の参画によって支えられます。